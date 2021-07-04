РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10291 посетитель онлайн
Новости
6 577 54
Беларусь (7771) Литва (2335) мигранты (953) нелегалы (451)

Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек

Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек

Литовские пограничники задержали 160 мигрантов с территории Беларуси, которые незаконно пересекли границу, с утра субботы до утра воскресенья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местные власти ввели новую плату для таких студентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва объявляет экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов с территории Беларуси

Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.

Также читайте: Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:31
+18
Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
показать весь комментарий
04.07.2021 17:32
+6
И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашеску мстит, и его псы гонят в Литву нелегалов.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:31 Ответить
Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается

==============================
Ось до чого призводить роздавання кульок та квітів посібникам режиму.
показать весь комментарий
04.07.2021 18:15 Ответить
если они врут, то они не нелегалы, а шпионы
показать весь комментарий
04.07.2021 19:33 Ответить
Когда имеешь дело с неадекватным соседом, то и меры по охране и обороне границы надо принимать соответствующие. Нас тоже касается
показать весь комментарий
04.07.2021 17:32 Ответить
А шо не наоборот? Они шо - телевизор не смотрят?
показать весь комментарий
04.07.2021 17:32 Ответить
Тех нелегалов,которые проникли в Литву из Белорусии надо просто отправлять обратно к себе на родину, весть быстро распространится среди нелегалов и они больше не будут лезть в Литву..
показать весь комментарий
04.07.2021 19:11 Ответить
Я имел виду, что движутся они из "коммунистического рая" в "капиталистический ад", как втирает им в мозг бел- и кацапо-тв. А отнюдь не наоборот, как в фильме https://youtu.be/_gqN9cKrncI "Искатели счастья" 1936 года .
показать весь комментарий
04.07.2021 19:18 Ответить
перебегают жители Ирака , Афганистана и Африки .
показать весь комментарий
06.07.2021 19:20 Ответить
Не все там идиоты - у них отличные условия в бывших метрополиях.
показать весь комментарий
06.07.2021 20:11 Ответить
трудовой лагерь, полная изоляция, работа за миску супа и пол стакана воды,
если норма выполнена, можно копать противотанковый ров на границе с парашей,
и при этом свободный билет в москву итд, это агенты кгб
показать весь комментарий
04.07.2021 19:36 Ответить
Тогда они не заметят разницы.
показать весь комментарий
04.07.2021 19:52 Ответить
Назад у свою країни - це довго і дорого..
найпростіший варіант - назад до Білорусі..
Іспанія, Данія і Італія теж можуть поділитися
своїми емігрантами для бацькі
показать весь комментарий
04.07.2021 22:33 Ответить
бацькая мстя срашна и ужасна
показать весь комментарий
04.07.2021 17:33 Ответить
а как они на территорию Крепкого Картошека попадают?))
показать весь комментарий
04.07.2021 17:34 Ответить
Нелегали, нелегали і жене їх бульбайость.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:38 Ответить
это понятно, но он же не граничит с азиатами?)))..из Украины не пройдут, там жесткий контроль, и давно усиленный на границах, они туда и не суются...
показать весь комментарий
04.07.2021 17:53 Ответить
лукашенка відкрив регулярний рейс Багдад -Мінськ з підвищеною платою
показать весь комментарий
04.07.2021 22:36 Ответить
А минные поля нельзя поставить ???
показать весь комментарий
04.07.2021 17:34 Ответить
И.......есть решение!!! Это благоустройство.....самой границы. У вас есть готовые трудовые руки, которые ЯРОСТНО хотят блогоустроить вашу любимую ими границу своим прилежным трудом. И разумеется заработать обратно на билет......что в э том плохого????
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:35 Ответить
К сожалению, мигрантов насильно заставлять работать нельзя, таковы "демократичные" законы ЕС..
показать весь комментарий
04.07.2021 19:16 Ответить
А зачем насильно? Официальная регистрация у пограничников, люди работают за еду и кров. И есть вознаграждение, совершенно легальное - это билет на обратный проезд. Все законно!
показать весь комментарий
04.07.2021 19:19 Ответить
Они имеют право не работать, но имеют полное право требовать пищу и крышу над головой, так как временно имеют статус беженца, таковы "демократичные" законы ЕС.
показать весь комментарий
04.07.2021 19:36 Ответить
Недоварена стара незмелена кукурудза - теж піща . Ну і чай з листя берези і шишок .
Не хоче працювати , харчів ніхто не позбавить . Навіть добавку чаю дадуть . А хто погодиться - тому картопельку в сметанці , з мясцем 🤟😁🇺🇦
показать весь комментарий
04.07.2021 19:54 Ответить
Статус беженца еще надо доказать.....и в ЕС это непросто.
показать весь комментарий
04.07.2021 20:00 Ответить
добровольно, за миску супа и стакан воды
показать весь комментарий
04.07.2021 19:38 Ответить
Именно поэтому через несколько лет Европа превратится в Африку .
показать весь комментарий
06.07.2021 19:22 Ответить
сформируйте из етих сборную по футболу - стимул гражданство...
они же всех порвут.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:36 Ответить
бегут люди от "счастья"подаренного Тараканом
К мацкалям только не бегут..почемуто..
показать весь комментарий
04.07.2021 17:36 Ответить
туда именно и бегут, прыжками - те еще кенгуря...
показать весь комментарий
04.07.2021 17:39 Ответить
Бегут жители Ближнего Востока : Афганистан , Ирак и Африканцы.
показать весь комментарий
06.07.2021 19:23 Ответить
Всё это Эссэн-Гэ сейчас напоминает "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9 камышовый рай " (было такое кино "перестроечное").
показать весь комментарий
04.07.2021 17:38 Ответить
только пару расчетов с мг42 и по паре запасных стволов могут решить эту проблему.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:39 Ответить
Минное поле
показать весь комментарий
04.07.2021 17:40 Ответить
Отпи..дить на кизяк и выкинуть назад. в Беларусь. 3-4 раза так и желающие исчезнут. Новости быстро разлетаются.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:40 Ответить
украинец стреляет в беларуса? - ето уже на поверхности и дело времени..
показать весь комментарий
04.07.2021 17:42 Ответить
Українець стріляє в окупантів будь якої національності.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:50 Ответить
Да поставьте на границе пулеметчиков: пару раз положат толпу, в следующий раз никто не сунется нелегалить.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:43 Ответить
Нельзя. ЕС не разрешает. К смуглым нелегалам нужно относится толерантно. А ещё перед ними можно на коленях постоять.
показать весь комментарий
04.07.2021 18:23 Ответить
Раз "казки" схожі - значить "козачки заслані" Чому? Та тому що люди різні і підстави для залишення своєї країни повинні хоч трохи відрізняться одна від одної - хоча-б в деталях! А коли "казка" має один сюжет - значить і "казкар" один і той самий! Значить - "пішов конвеєр"! І тому тримать їх під охороною і нікуди не випускать! Бо буде те саме, що і з "чеченськими біженцями" у Німеччині, Австрії і Франції : почнуть терор там де осядуть - "по зеленому свистку"!!!
показать весь комментарий
04.07.2021 17:48 Ответить
Tut jest raznyje bezenci odni vygledit odeti na 5000 evro primerno to jest ocen modno.Ne kazdi mozet sebe pozvolit tak odevatsia daze Evrope.Najti 15000 evro stob popast siuda toze nekazdi mozet.Vot i vopros kto ix finansirujet?
показать весь комментарий
04.07.2021 18:26 Ответить
От і я про це саме! Хай ваші "контріки" не ліняться - задіюють спеціалістів, викладачів для допитів Людина що знає свою професію , парою уміло поставлених питань "студенту" його "казочку" розкусить і поламає складену КГБістами "легенду Я ніколи не казав, де і ким починав службу Однак, коли працював у складі комісій, що проводили перевірки, працював саме так - бо знав, як працює система тилового забезпечення у в/ч А далі - "справа техніки"! Ревізія призначена, інвентаризація проведена і начальник служби з начальниками складів біжать у фінслужбу "з торбами грошей" щоб до прокуратури справа не дійшла
показать весь комментарий
04.07.2021 18:40 Ответить
Переконаний що все що вони лепечуть це повна дурня - диктатор не відмовиться від останнього джерела валюти. Цих осіб звозили з усієї кацапії. Така ж історія була у нас - кацапи ловили нелегалів і замість утримувати і висилати з мигалками везли під охороною до українського кордону. У нас часом таких збиралося до 700 000. І всі вони лягали тягарем на наш бюджет. Це економічна диверсія. Таких нелегалів потрібно висилати в ту країну звідки вони перетнули кордон. Запевняю, потік миттєво припиниьтся.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:48 Ответить
с беларусами будет сложно - они бойцы, не грязь бурятска из под сожженых кацапских танков.
очень и очень бы не хотелось, но если надо будет - прийдется и беларусов жмурить.
показать весь комментарий
04.07.2021 17:56 Ответить
Lezut oni i cerez zabori.Tut jest jedinstveni put bystro ix otpravijit obratno v ix rodinu.Razberatsia nenado dolgo,srazu obratno
показать весь комментарий
04.07.2021 18:16 Ответить
Почему заборы без электричества и колючей проволоки?
показать весь комментарий
04.07.2021 18:21 Ответить
бiдосiк в бой нас поведе
показать весь комментарий
04.07.2021 18:20 Ответить
Стену надо было давно построить.
показать весь комментарий
04.07.2021 18:20 Ответить
S raskpj kak polozeno postrojili stenu,a s Belorus pocti netu
показать весь комментарий
04.07.2021 18:32 Ответить
Ну то что Лукашенко открыл для негров белорусско-литовскую границу ерунда. Не с Беларуси так ещё откуда, всё равно лезут, главный вопрос как с ними потом поступают, выдворяют ли к херам, или у себя оставляют?
показать весь комментарий
04.07.2021 19:10 Ответить
Я вот не понимаю, поймали при нелегальном пересечении границы с Белорусью ну и нах обратно отвезли, возвратили бульбафуреру, и пусть ****. ся как котят!
показать весь комментарий
04.07.2021 19:34 Ответить
тикают из турнепсового рейха отрая картошки вареной
показать весь комментарий
04.07.2021 20:51 Ответить
А в чем проблема для Литвы? Нелегалов задержать , вывезти к границе с Белой русью и пнуть ногой в зад на ту территорию, с которой прибыли. Пусть это будет проблемой Батьки.
показать весь комментарий
04.07.2021 21:03 Ответить
европу погубит толерантность! расстрелять на месте за нарушении границы и поток сразу же прекратиться... это не мигранты это саранча...
показать весь комментарий
04.07.2021 22:37 Ответить
 
 