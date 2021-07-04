Поток нелегалов из Беларуси в Литву не прекращается - за сутки задержано 160 человек
Литовские пограничники задержали 160 мигрантов с территории Беларуси, которые незаконно пересекли границу, с утра субботы до утра воскресенья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.
Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местные власти ввели новую плату для таких студентов.
Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.
Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов.
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Ось до чого призводить роздавання кульок та квітів посібникам режиму.
если норма выполнена, можно копать противотанковый ров на границе с парашей,
и при этом свободный билет в москву итд, это агенты кгб
найпростіший варіант - назад до Білорусі..
Іспанія, Данія і Італія теж можуть поділитися
своїми емігрантами для бацькі
Они уже там на месте?
Более того развесте вдоль границы объявления, что требуется разнорабочие строительного профиля. Я вам гарантирую ваша граница будет самой лучшей в ЕС.
Не хоче працювати , харчів ніхто не позбавить . Навіть добавку чаю дадуть . А хто погодиться - тому картопельку в сметанці , з мясцем 🤟😁🇺🇦
они же всех порвут.
К мацкалям только не бегут..почемуто..
очень и очень бы не хотелось, но если надо будет - прийдется и беларусов жмурить.