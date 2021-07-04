РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10291 посетитель онлайн
Новости
670 8
евроинтеграция (2122) Зеленский (19042)

Зеленский 5 июля примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика"

Зеленский 5 июля примет участие во Всеукраинском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 июля, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", который будет проходить в столице три дня.

Как передает Цензор.НЕТ, о сообщается на сайте главы государства.

"Основными темами мероприятия станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность. Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы поддержки украинского бизнеса на внешних рынках как приоритет внешней политики, энергетической дипломатии, а также развитие логистических возможностей Украины и вероятные общие транспортные и инфраструктурные проекты", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители Офиса президента, Министерства иностранных дел Украины и других ведомств, народные депутаты, представители Европейского Союза, международные партнеры и эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зелю - на нари!
тоді підем на пари!
показать весь комментарий
04.07.2021 17:45 Ответить
При чем здесь зеленский?
показать весь комментарий
04.07.2021 17:46 Ответить
Спасибо, что предупредили. Будем держаться подальше!
показать весь комментарий
04.07.2021 17:47 Ответить
Вовка снова речь лохам толкать будет

Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" - Цензор.НЕТ 9940
показать весь комментарий
04.07.2021 18:02 Ответить
Візьме участь хіба що в поїданні шаурми - на більше цей тупий шлунок з ніжками не здатний.
показать весь комментарий
04.07.2021 18:08 Ответить
Тема виступу: "Як все прос₽ати, та звернути на Порошенка"
показать весь комментарий
04.07.2021 18:09 Ответить
Будет рассказывать о том как победили коррупцию и о том, как отмазывать вмазаных "слуг народа" от полицейских протоколов.
показать весь комментарий
04.07.2021 21:39 Ответить
Зеленський 5 липня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" - Цензор.НЕТ 1668
показать весь комментарий
04.07.2021 23:57 Ответить
 
 