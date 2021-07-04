Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в "игристое вино" ради продолжения поставок в РФ
Компания-производитель шампанского Moet Hennessy на бутылках, поставляемых в Россию, добавит упоминание об "игристом вине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В тексте заявления компании, опубликованного Bloomberg, говорится, что решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства, которое оставляет название французского региона Шампань для игристых вин, произведенных в РФ.
"Поправки, требующие упоминания игристого вина на задней стороне бутылок с шампанским, привели к временной приостановке поставок для корректировки с точки зрения логистики и регулирования. Как только это будет сделано, поставки возобновятся как можно скорее", - отмечается в заявлении Moet Hennessy.
Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.
После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию.
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та был бы я геем, то наоборот бы не только все реплики и срачи прочел, но и сам бы про эти дела активно-пассивно писал.
обосрался ты, как и тот шо тя плюсанул)
Кацапам оце тільки глушманити: https://posmotre.li/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Табуретовка - это мутная жидкость в сомнительной чистоты бутылке, заткнутой чьими-то слипшимися в комок старыми портянками, претендующая на звание алкогольного напитка. Причем, судя по виду и запаху портянок, их последний носитель умер уже давно и возможно не без участия содержимого бутылки. Запах же самого самогона таков, что вы начинаете подозревать: его не выгнали, а изгнали из исходного вещества. С позором. И двери за ним заперли на пудовый замок.
Пьют табуретовку, как правило, те, кому уже все равно, что пить, лишь бы горело. Если персонаж пьет табуретовку - значит, или он опустился на социальное дно, или пребывал там изначально.
Последствия потребления табуретовки - дикое похмелье, сопровождаемое поносом и рвотой, амнезия, временное расстройство всех функций организма. Это в лучшем случае. Потому что еще может быть слепота, травмы желудочно-кишечного тракта и, наконец, смерть.
После чтения вступления кажется, что это лучшая антиреклама спиртного, какую только можно сочинить. Увы, на потребителей сабжа всё равно не подействует… Они как тараканы, их даже такая отрава не берёт.
Надеются, что не вжарят их в дальнейшем.
"Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.
Дай Бог, чтоб эта песня была, мой друг, про вас:"
Французы, а оказывается "национальное историческое достояние" не очень и дорого стоит!
нахай вся "область" Шампань приєднається до "руцького миру".
тоді все буде на території каціпії і можна написати "Шампанське"