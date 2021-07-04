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россия (93011) шампанское (16)

Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в "игристое вино" ради продолжения поставок в РФ

Moet Hennessy все-таки переименует свое шампанское в

Компания-производитель шампанского Moet Hennessy на бутылках, поставляемых в Россию, добавит упоминание об "игристом вине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В тексте заявления компании, опубликованного Bloomberg, говорится, что решение принято в соответствии с новым требованием российского законодательства, которое оставляет название французского региона Шампань для игристых вин, произведенных в РФ.

"Поправки, требующие упоминания игристого вина на задней стороне бутылок с шампанским, привели к временной приостановке поставок для корректировки с точки зрения логистики и регулирования. Как только это будет сделано, поставки возобновятся как можно скорее", - отмечается в заявлении Moet Hennessy.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ

Напомним, согласно принятым недавно Госдумой РФ поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. 2 июля документ подписал президент Владимир Путин.

После этого стало известно, что Moet приостанавливает экспорт в Россию.

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Топ комментарии
+126
Европейские шлюхи!
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04.07.2021 19:29
+85
Мля, опять договорняки с маразматиками ради бабла
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04.07.2021 19:29
+67
Да уж, получается шампанское из Шампани совсем не шампанское, а бодяга из Усть-********** теперь настоящее шампанское... Уже ноги вытирают об вечно "озабоченных", а те и рады стараться, ради лишних монеточек. Хохма дня
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04.07.2021 19:46
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Страница 4 из 4
тебе, гею, виднее
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05.07.2021 16:46 Ответить
сказочный ты ......
та был бы я геем, то наоборот бы не только все реплики и срачи прочел, но и сам бы про эти дела активно-пассивно писал.
обосрался ты, как и тот шо тя плюсанул)
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06.07.2021 09:40 Ответить
Мільярд євро це така штука...
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05.07.2021 08:06 Ответить
Хеннесі-х*єннесі, мля...
Кацапам оце тільки глушманити: https://posmotre.li/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0

Табуретовка - это мутная жидкость в сомнительной чистоты бутылке, заткнутой чьими-то слипшимися в комок старыми портянками, претендующая на звание алкогольного напитка. Причем, судя по виду и запаху портянок, их последний носитель умер уже давно и возможно не без участия содержимого бутылки. Запах же самого самогона таков, что вы начинаете подозревать: его не выгнали, а изгнали из исходного вещества. С позором. И двери за ним заперли на пудовый замок.

Пьют табуретовку, как правило, те, кому уже все равно, что пить, лишь бы горело. Если персонаж пьет табуретовку - значит, или он опустился на социальное дно, или пребывал там изначально.

Последствия потребления табуретовки - дикое похмелье, сопровождаемое поносом и рвотой, амнезия, временное расстройство всех функций организма. Это в лучшем случае. Потому что еще может быть слепота, травмы желудочно-кишечного тракта и, наконец, смерть.

После чтения вступления кажется, что это лучшая антиреклама спиртного, какую только можно сочинить. Увы, на потребителей сабжа всё равно не подействует… Они как тараканы, их даже такая отрава не берёт.
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05.07.2021 08:32 Ответить
Да не переживайте Вы так , теперь мы уже знаем как выбирать вино. То что игристое - это настоящее шампанское , а то что имеет название Шампанское и произведено в РФ - игристая моча.
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05.07.2021 08:58 Ответить
Серьезно прогнулись!
Надеются, что не вжарят их в дальнейшем.
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05.07.2021 09:08 Ответить
а как же санкции?
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05.07.2021 09:19 Ответить
имаНе поню почему эта новость в топе
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05.07.2021 09:45 Ответить
Жалюгідні жабоїди.
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05.07.2021 10:42 Ответить
Как то странно слышать теперь эту песню:
"Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс -
Эфес почаще грейте о ладонь.
Дай Бог, чтоб эта песня была, мой друг, про вас:"
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05.07.2021 17:20 Ответить
И этим людям мы доверились подписав Будапештский меморандум!
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05.07.2021 11:26 Ответить
Чекаю на перейменування пармезана в " плавлєний сирок " Дружба"
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05.07.2021 11:41 Ответить
Не хрен тогда покупать нам это шмурдячное , неизвестное "игристое вино из Франции!! и наконец оказывается Франция никакая не родоначальница шампанского, а так одна балтология!!
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05.07.2021 11:42 Ответить
ну я чуть чуть ошибся когда намекал на вероятное переименование Шампани в Чампань.......
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05.07.2021 11:47 Ответить
Деньги не пахнут...
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05.07.2021 12:15 Ответить
шмурдельон с левого берега дуная
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05.07.2021 13:51 Ответить
Хи-хи!
Французы, а оказывается "национальное историческое достояние" не очень и дорого стоит!
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05.07.2021 15:16 Ответить
Так але ы тут може бути хитріший компроміс:
нахай вся "область" Шампань приєднається до "руцького миру".
тоді все буде на території каціпії і можна написати "Шампанське"
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05.07.2021 15:32 Ответить
Патамушта казли,***....
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05.07.2021 16:20 Ответить
Ах вот они какие, непоколебимые европейские ценности во Франции!
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05.07.2021 17:06 Ответить
Теперь знаю о Ывропе все!Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ - Цензор.НЕТ 8111
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05.07.2021 17:15 Ответить
"Игристое"-это по божески,по христиански .Следовало потребовать назвать "Плодово-ягодное крепленое",они бы выполнили и это
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05.07.2021 17:17 Ответить
В этом деле самое поразительное то, что кажется как раз французы, первыми в мире и подняли вопрос о национальных продуктах, типа шампанское, пармезан или борщ!
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05.07.2021 18:15 Ответить
Бренд "*****" хтось зареєстрував?
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05.07.2021 18:10 Ответить
Moet Hennessy все-таки перейменує своє шампанське в "ігристе вино" заради продовження поставок у РФ - Цензор.НЕТ 3964
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05.07.2021 22:25 Ответить
Не ожидал... Днище какое-то. Чтоб Hennessy так прогнулись. Не иначе им "новичком" пригрозили. А вообще, две европейские проститутки, Хранция и Гитлеровщина, просто поражают своей безпринцыпностью. Хребет, ну просто верёвочный! И язык наверное длинный и нежный, так Х****лу отлизывать.
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06.07.2021 18:08 Ответить
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