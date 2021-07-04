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"Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны

"Слуга народа" Дмитрий Гурин вступился за коллегу по фракции Евгения Брагара.

Об этом в Facebook написал "слуга народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Пишут, что народного депутата нашей фракции Евгения Брагара задержали при руководстве транспортным средством во время наркотического опьянения. Результаты анализов мы еще увидим, но уже сейчас могу сказать - я знаю Евгения и наркотики ему совершенно точно не нужны", - написал он.

Слуга народа Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование. 

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Топ комментарии
+66
Тобто, Женя довбанутий і без наркоти...
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04.07.2021 20:05
+65
Да уж, - человеку, который предлагает бабушке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, точно не нужны наркотики=)
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04.07.2021 20:05
+38
"Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны - Цензор.НЕТ 6144
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04.07.2021 20:08
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Є одне питання--патрулі зупинили ЗАКОННО ЧИ НІ? Якщо була причина і підозра--то що важко було пройти перевірку і не робити з цього шоу. Чи закони для слуг не існують. Ви моральні уроди--поступайте по закону. А патрульний молодець--не піддався на "корочки"
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05.07.2021 09:11 Ответить
Одно дерьмо пробует добела отмыть другое дерьмо.
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05.07.2021 09:26 Ответить
Действительно наркота ему не нужна, ведь судь по предложению "продать собаку" оно долбо-б от рождения. Зачем такому наркота, если он с рождения под наркотой?
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05.07.2021 10:05 Ответить
Його і так штирить
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05.07.2021 10:20 Ответить
Наркотики ему совершенно точно не нужны - они его уже не берут.
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05.07.2021 10:27 Ответить
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