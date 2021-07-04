Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович согласился на встречу с пользователем, с которым они обменялись оскорблениями накануне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии под постом пользователя Нєжинскій Гурок.
В частности тот отмечает, что не может встретиться с Арестовичем в назначенное ранее время - 11:00 понедельника, потому что работает врачом, а пациенты ему дороже, и предлагает встретиться в пятницу в 18:00. Кроме того, настаивает, что лучше это сделать не на Банковой, а на Майдане.
Советник Ермака указывает, что в 19:00 у него официальное мероприятие и предлагает вариант в 17:00. Они оба соглашаются, что это будет возле стелы.
Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".
Пожалуйста, подождите...
хоча певен-Арестович "відмажеться"..."раднік"...
Воно викликає огиду, блювотний рефлекс Дійсно хочеться копняками і сцяни.и ганчірками гнати цю наволоч з України, щоб не обкрадала і не ганьбила.
як і зразу було видно!!!
- Ти чого такий обідраний?
- "Докторську" захищав!
- По якій темі?
- Як "на халяву" наїстися докторської ковбаси!
Каблук - мягкая посадка для Мери Поппинс.
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE
Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
Дуже роздратованому Аферистовичу, здається, немає там місця ....
Теперь понятно - как Зеля кинулся на защиту своего любимого Ермака. Какая любовь!
А ще рік тому називала Зе - куклою олігархів і сідлом на корові . Але потім отримала " хлібну " посаду в охвісі дЕрьмака . .
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
*
«Луцький терорист» і «заручники», побачивши у «Фейсбуку» виступ президента України з визнанням влади в Україні злочинною організацією, викликали таксі і вирішили іхать додому, однак за сценарієм ще повинні буть гвинтокрили, БТРи, спецназ і Аваков на білому коні…
Ліквідація «луцького терориста». Спецназівець - спецназівцю:
- как уже заманал этот бл*** цирк.. жрать хочу...
- потерпи.. скоро отбой
- ага..щаз..еще БТР не отстрелялся
*
Зеленский в золотых латах на белом коне подъезжает к автобусу.
-Вийди розбійнику!...
Тиша…
-Вийди, розбійнику!...
Виходить:
-Пробач мене, найвеличніший, я не хотів…Це все Порошенко!...
*
- Оце, куме, я думаю - добре, що теракт у Луцьку стався влітку, та ще й в суху погоду…
- Чому?!...
- - Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
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*
- А де зараз президент?
- У Луцькій області…
- Так у нас нема «Луцької області»!
- А де ти бачив у нас президента?...
Але окреммі виступи і інтервью дивлюся з задоволенням.
2. Раз переписка попала у загальний простір то виходить усе відкрито і він сміливий.
шо может быть то? б*же, тут же писало и нотариально заверенные скриншоты есть то.
я не за люсю, но его в каком то аккаунте, в своем вроде чел обосрал, тот обосрал в ответ его, и тут все коменты как будто это "герой новости" сам тупо пришел и просто от неПутина делать обосрал доктора. почитай новость а не может быть - может быть даже Яхве и может быть планете 7000 лет
Але з якого дива Арестович попреться на сторінку "якогось доктора", якого він не знає ??
Скільки людей у Фейсбуці ??
ну я не буду шукати. просто реально збоку зправа було типу - Вау супер, Арестович апять матюкнулсі)))
доктор його обізвав та затегав, той у віжповідь обісрав доктора(хороша кстаті ліфтовня до того шоб доктора знали - а, то той шо з Арестовичем срався)
возмущает то что это уже становится нормой...то есть официальный речнык ткг, какой то там советник главы офиса как заправская шпана грызется в соц сетях и обкладывает матом граждан. И ладно если это был бы его последний рабочий день и на банковой сказали б "ну нам такое не надо позорище, пан арестович освобожден от обязанностей" как бы это было б нормальнй демократической стране, так не...он же стрелки там забивает на "поговорить 1 на 1" и все норм у него... мне лично стыдно, действительно какое то шапито, фу...балаган + лизоблюды-заробитчане без принципов, но с эго до стратосферы