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майдан (4140) Арестович Алексей (330)

Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане

Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович согласился на встречу с пользователем, с которым они обменялись оскорблениями накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарии под постом пользователя Нєжинскій Гурок.

В частности тот отмечает, что не может встретиться с Арестовичем в назначенное ранее время - 11:00 понедельника, потому что работает врачом, а пациенты ему дороже, и предлагает встретиться в пятницу в 18:00. Кроме того, настаивает, что лучше это сделать не на Банковой, а на Майдане.

Советник Ермака указывает, что в 19:00 у него официальное мероприятие и предлагает вариант в 17:00. Они оба соглашаются, что это будет возле стелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал х#есосом, 9 июля на Майдане 01
Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал х#есосом, 9 июля на Майдане 02

Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

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Топ комментарии
+51
Щось не віриться що Арестович прийде - надто "воно" бздикливе і розуміє що ця зустріч буде для нього ганьбою (журналюги ж таке не пропустять і будуть його "пасти ще за дві години до початку зустрічі) А він не звик "за базар отвєчать"! Тому "затупить" і під якимось приводом "зіллється"!
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04.07.2021 21:08
+35
Аферистович зассить, - инфа 100%
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04.07.2021 21:09
+26
Арестович договорился встретиться с пользователем, которого накануне обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане - Цензор.НЕТ 1732
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04.07.2021 21:13
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Страница 2 из 2
Многоликие переобувающиеся презервативы нив чем не разбирающиеся.
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04.07.2021 22:50 Ответить
разворот событий таков, "Люся" будет наблюдать за стеллой за 2 часа до встречи, если с доктором придет много народа "она" етественно засцыться засветиться. придется отсосать, даже охрана "люсе" не поможет...
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04.07.2021 21:42 Ответить
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04.07.2021 21:43 Ответить
по правилам подібного шоу на ристалищах треба "один на один". Усе інше - як у кацапів чи у дітей скель: тільки ті кидаються зграєю на одного
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04.07.2021 21:50 Ответить
Кияни-підтримайте лікаря-покажіть Арестовичу хто воно є..!.
хоча певен-Арестович "відмажеться"..."раднік"...
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04.07.2021 21:42 Ответить
Боюсь, що лікаря затримають "орли" авакяна, через "порушення" правил руху чи ще яку хрінь.
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04.07.2021 21:50 Ответить
навряд...резонанс уже дуже великий...а ось ОП -промовчить...чи ні...?
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04.07.2021 22:05 Ответить
Були б у нас УКРАЇНСЬКИЙ АП і Президетн, цю б "понаєхавщую", бикуючу шваль вже б звільнили.
Воно викликає огиду, блювотний рефлекс Дійсно хочеться копняками і сцяни.и ганчірками гнати цю наволоч з України, щоб не обкрадала і не ганьбила.
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04.07.2021 22:28 Ответить
цілком згоден....
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04.07.2021 22:35 Ответить
воно вже відмовилося йти ))))
як і зразу було видно!!!
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04.07.2021 21:54 Ответить
Люся відволікає увагу від держзради зЕзідента і знищення НБУ?
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04.07.2021 21:43 Ответить
можливо так і є...черговий вкид від ОП...розтягують агонію...
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04.07.2021 21:45 Ответить
Щлюха позорная.,,шестой,, проект кремля
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04.07.2021 21:45 Ответить
треба квітки почати продавати на подібні шоу - виручку направити на ХТЗ щоби зробили для бійців передової броньовані башти для спостереження та відсічи атак ворогів
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04.07.2021 21:45 Ответить
если кто не знает, кандидат наук И. В. Кива скоро будет защищать докторскую диссертацию по квантовым компьютерам. На вопрос журналиста, готов ли он ответить на вопрос, на который обещал ответить в следующей научной работе, ученый ответил "Данные в процессе вычислений представляют собой квантовую информацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую путём измерения конечного состояния квантового регистра. Выигрыш в квантовых алгоритмах достигается за счёт того, что при применении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпозиции квантовых состояний, которые в виртуальной форме содержат классическую информацию, преобразуется одновременно"
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04.07.2021 21:45 Ответить
Докторская по квантовым бульдозерам.
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04.07.2021 22:26 Ответить
Зустрічаються два коти Один другого питає:
- Ти чого такий обідраний?
- "Докторську" захищав!
- По якій темі?
- Як "на халяву" наїстися докторської ковбаси!
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05.07.2021 04:16 Ответить
эта гниль ванючая токо мздеть способнаяя........
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04.07.2021 21:46 Ответить
надо арестовича гнать с власти -это позор какой то
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04.07.2021 21:50 Ответить
Люсіндра! Я тобі тухлі знайшов на зустріч

Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 5627
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04.07.2021 21:51 Ответить
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04.07.2021 22:03 Ответить
Кто дизайнер? Это ведь дизайнерская вещь.
Каблук - мягкая посадка для Мери Поппинс.
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04.07.2021 22:28 Ответить
Ну вибачайте! Який пріпіздєнт таке і життя.... нажаль....
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04.07.2021 21:58 Ответить
Засцыт. Сам не придет.
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04.07.2021 22:01 Ответить
взрослые люди....Несолидно.
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04.07.2021 22:03 Ответить
принимаю ставки на эту разборку ! ))) делайте ставки господа ! обосцут не обосцут, нокаут не нокаут ))))
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04.07.2021 22:06 Ответить
Думаю литром зелёнки дело обойдётся. Ну и если люське сильно повезёт - на пару плюшек в харю)
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04.07.2021 22:18 Ответить
Там охорони буде більше ніж "зєвак" , чи чого люська така смілива гадаєте?
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04.07.2021 22:25 Ответить
Самое интересное, что туда придёт куча народу, но за арестовича там не будет никого, кроме его охранников… Закупаем попкорн, панове)
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04.07.2021 22:17 Ответить
Арестович сміливий, знає що чоловіки жінок не б'ють.... не бийте Люсю люди, чого ві такі злі?
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04.07.2021 22:24 Ответить
Для профилактики обязательно. Что бы бумажная корона не жала
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04.07.2021 22:42 Ответить
кто крайний Люську на Майдане киздить ?
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04.07.2021 22:24 Ответить
был бы я киевлянином-пришел бы непременно!
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05.07.2021 00:19 Ответить
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 2468.
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04.07.2021 22:34 Ответить
Справа Фокс из известного фильма, а слева несостоявшийся Шарапов, так аферист на доверии.
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04.07.2021 23:39 Ответить
Люська придет в парике с накрашеными губами и в стрингах
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04.07.2021 22:41 Ответить
люсіі прибуде в юпочці і на шпильках.
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04.07.2021 22:42 Ответить
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 6894
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04.07.2021 22:52 Ответить
Гео Лерос у підсумковій програмі Тараса Березовця ВЕЛИКІ НОВИНИ

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE

Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
Дуже роздратованому Аферистовичу, здається, немає там місця ....
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05.07.2021 00:45 Ответить
Бедная Ленка, Ермак стал главной женой. Или мужем.
Теперь понятно - как Зеля кинулся на защиту своего любимого Ермака. Какая любовь!
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05.07.2021 02:17 Ответить
Люся таки бажає бути обісцяною???
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04.07.2021 22:52 Ответить
Что за школярство и ребячество. Ты депутат или сявка подзаборная?
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04.07.2021 23:06 Ответить
А вот при Порошенко, такого не было!
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04.07.2021 23:08 Ответить
При Порошенко , Люся вважалась - порохоботкою .. .
А ще рік тому називала Зе - куклою олігархів і сідлом на корові . Але потім отримала " хлібну " посаду в охвісі дЕрьмака . .
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04.07.2021 23:25 Ответить
Євгейский хлопчик таки пришле своїх адвокатів!
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04.07.2021 23:10 Ответить
Екій ви дуелянт,Люсі…
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04.07.2021 23:14 Ответить
Гурок , бей первым сразу в челюсть !
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04.07.2021 23:24 Ответить
Арестович домовився зустрітися із користувачем, якого напередодні обізвав "х#єсосом", 9 липня на Майдані - Цензор.НЕТ 7307. .
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04.07.2021 23:30 Ответить
Представить не могу подобного поведения западных политиков.
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04.07.2021 23:30 Ответить
Был у нас в одном городе Украины, мер подвижный такой предприимчивый и борзый, как-то также приехал на стрелку с битой и надавал хаму гражданину по коленкам, но потом много ещё кому дорогу перешёл, хотя и для города много сделал, убили его семь лет назад, до сих пор судят предполагаемых убийц.
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04.07.2021 23:33 Ответить
Шото этим летом никто не хочет напрямую с Зелей обсудить захваченный автобус или другие вопросы, поэтому Зе-власть сама провоцирует прямой контакт)
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04.07.2021 23:56 Ответить
можно про захваченный автобус подробнее? желательно с ссылкой
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05.07.2021 00:21 Ответить
*
Зеленський - Авакову:
- Ми заручників урятували?
- Урятували…
- Терориста затримали?...
- Затримали…
- І що, українці?
- Регочуть…
*
«Луцький терорист» і «заручники», побачивши у «Фейсбуку» виступ президента України з визнанням влади в Україні злочинною організацією, викликали таксі і вирішили іхать додому, однак за сценарієм ще повинні буть гвинтокрили, БТРи, спецназ і Аваков на білому коні…

Ліквідація «луцького терориста». Спецназівець - спецназівцю:
- как уже заманал этот бл*** цирк.. жрать хочу...
- потерпи.. скоро отбой
- ага..щаз..еще БТР не отстрелялся
*
Зеленский в золотых латах на белом коне подъезжает к автобусу.
-Вийди розбійнику!...
Тиша…
-Вийди, розбійнику!...
Виходить:
-Пробач мене, найвеличніший, я не хотів…Це все Порошенко!...
*
- Оце, куме, я думаю - добре, що теракт у Луцьку стався влітку, та ще й в суху погоду…
- Чому?!...
- - Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
-
*
- А де зараз президент?
- У Луцькій області…
- Так у нас нема «Луцької області»!
- А де ти бачив у нас президента?...
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05.07.2021 04:23 Ответить
Це лікар писав такий бидлячий пост? Я не уявляю, щоб польський лікар так висловлювався. Аналогічно і щодо Арестовича. То суцільне дніщє. Пропоную вихід . Потрібно вчити іноземні мови.
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05.07.2021 00:56 Ответить
Пропоную не пропускати уколи
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05.07.2021 01:03 Ответить
Підозрюю, що вони їх знають. І що ??
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05.07.2021 09:39 Ответить
да не придет люська-смердючка на Майдан... ссыканет... оно только в Интернете такое разведчицки мужественное, а по жизни ссыкун...
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05.07.2021 04:34 Ответить
Интеллигенция, одним словом...
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05.07.2021 06:14 Ответить
Люся, не боишься, что перепутают и трахнут?
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05.07.2021 06:20 Ответить
Країна блазнів на усіх рівнях. Лікарі в цій країні також блазні.
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05.07.2021 07:04 Ответить
в принципе если тот первый обосрал "героя новости"(хотя есть за шо), то не думал же что советник ему комплимент скажет в ответ?
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05.07.2021 07:54 Ответить
+5
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05.07.2021 09:39 Ответить
слился уже арестович, что и следовало ожидать
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05.07.2021 07:19 Ответить
Краще всього цього арестовича взагалі не читати і до нього на сторінку не заходити.
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05.07.2021 07:46 Ответить
Не заходьте ... Я не заходжу, бо в мене фейсбук не встановлений.
Але окреммі виступи і інтервью дивлюся з задоволенням.
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05.07.2021 09:41 Ответить
ну да, а то вспоминается сразу этот задыхающийся шепот - смотрел с ним интервью Лещенко, а там еще и микрофон чет тупил - так ужас - Лещенко будто кричит, а гость - еле слышно ш-ш-ш, дайте ему кислорода, помирает!))
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06.07.2021 09:51 Ответить
Без охраны?
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05.07.2021 09:06 Ответить
Проститутович только язиком смелий, потом банит, сцикло.
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05.07.2021 09:25 Ответить
1. Банити не можна ?
2. Раз переписка попала у загальний простір то виходить усе відкрито і він сміливий.
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05.07.2021 09:42 Ответить
так он сам пришел сраться к другим в данном случае за то что его обосрали. а у себя может и банит возмущенных его хамством, хорошенько обосрав перед этим
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06.07.2021 10:09 Ответить
І таке може бути.
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06.07.2021 17:38 Ответить
та ж в новости тебе писали - чел на своей странице обосрал люсю, она пришел и обосрал чувака, тот обиделся и назначил срач.
шо может быть то? б*же, тут же писало и нотариально заверенные скриншоты есть то.
я не за люсю, но его в каком то аккаунте, в своем вроде чел обосрал, тот обосрал в ответ его, и тут все коменты как будто это "герой новости" сам тупо пришел и просто от неПутина делать обосрал доктора. почитай новость а не может быть - может быть даже Яхве и может быть планете 7000 лет
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06.07.2021 17:58 Ответить
Я, насправді, більше сумніваюсь, чим стверджую.
Але з якого дива Арестович попреться на сторінку "якогось доктора", якого він не знає ??
Скільки людей у Фейсбуці ??
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06.07.2021 21:01 Ответить
так тут же була новина, ну б*же ви би вже знайшов. доктор поставив фото, обізвав Арестовича, той побачив "тег" та прийшов з "матюччям", док обісрав його ще більше, а потім почали всі сратись. тут новина є, мене нема в ФБ, просто я не дуже базарю .... блін.. ну... "внятно" так шо рули туди та й там срись, задовбав. ше раз напишеш - поставлю фото Москаля - Ви шо? простофіля?(це ніжно так висловлювання)
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06.07.2021 21:15 Ответить
а, то ви, сорі. чо - ну блін тут же була стаття, нє?
ну я не буду шукати. просто реально збоку зправа було типу - Вау супер, Арестович апять матюкнулсі)))
доктор його обізвав та затегав, той у віжповідь обісрав доктора(хороша кстаті ліфтовня до того шоб доктора знали - а, то той шо з Арестовичем срався)
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06.07.2021 21:19 Ответить
та Б..г з ними ...
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07.07.2021 09:53 Ответить
вообще пофиг придет арестович или не придет, обосцут или не обосцут его...
возмущает то что это уже становится нормой...то есть официальный речнык ткг, какой то там советник главы офиса как заправская шпана грызется в соц сетях и обкладывает матом граждан. И ладно если это был бы его последний рабочий день и на банковой сказали б "ну нам такое не надо позорище, пан арестович освобожден от обязанностей" как бы это было б нормальнй демократической стране, так не...он же стрелки там забивает на "поговорить 1 на 1" и все норм у него... мне лично стыдно, действительно какое то шапито, фу...балаган + лизоблюды-заробитчане без принципов, но с эго до стратосферы
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05.07.2021 12:38 Ответить
Нехай бошку "поребриком" прикриє, перед здибанкою!!!
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05.07.2021 12:47 Ответить
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