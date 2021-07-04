Громкое дело Саакашвили тихонько закрыли. Следствие не нашло доказательств вины. Это о доверии к прокуратуре и отсутствии ее реформы, - журналистка Ромалийская
Дело против Михеила Саакашвили об акциях под Радой в 2017 году и о деньгах, которые он, по версии следствия, получал за них от Курченко, закрыли.
Об этом сообщила в Facebook журналист Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело в отношение Михейла Саакашвили в Украине - закрыто. Я прочитала документы. Для начала напомню, о чем оно было. В 2017 году Саакашвили организовывал акции протеста около Верховной Рады. Под парламентом разбивали палатки, там ночевали активисты, а BBC выходили с заголовком "Начало Майдана-3?". Неожиданно во всем этом появился бежавший в Россию соратник Януковича Сергей Курченко. По версии Генеральной прокуратуры, Курченко и Дынник, вступив в сговор с ФСБ (которая хотела руководить политическими процессами в Украине), давали деньги на акции Михейлу Саакашвили и его подельнику Северину Дангадзе. Донгадзе с Саакашвили якобы даже планировали захватить здание Верховной Рады! И в финале Саакашвили должен был стать президентом Украины. Все за деньги ФСБ-Курченко. Такую версию выстраивала тогда Генпрокуратура во главе с Юрием Луценко", - пишет Ромалийская.
По ее словам, в деле есть телефонный разговор Курченко и Саакашвили.
"Курченко говорит: "У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы и у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтоб построить с вами какую-то такую историю длинную". Саакашвили отвечает, что отправит к нему на переговоры "доверенного человека". Экспертиза подтвердила подлинность этого разговора", - сообщает журналистка.
Она отмечает, что Дангадзе признал свою вину и был осужден, дал показания на Саакашвили, пошел на сделку со следствием, чуть посидел и вышел.
"Задокументированы факты передачи денег - 117 тысяч долларов и 125 тысяч евро. Также в деле есть свидетели, которые рассказывали, что они получали по 100-150 гривен за участие в акциях протеста. Саакашвили был допрошен. Сказал, что никаких денег ни от кого не получал - ни от Дангадзе, ни от Курченко. А разговора с Курченко он не помнит и лично с ним не знаком. Это дело заморозили уже при новом президенте - при Зеленском, который позволили Саакашвили вернуться в Украину и даже дал ему какую-то должность. Знаете, каким образом дело заморозили? Очень смешно. Саакашвили возвращается в Украину, его снимают все камеры, президент даёт какую-то должность, но украинские прокуроры формально считали, что Саакашвили находится в Нидерландах. Отправили туда запрос с просьбой допросить Михаила Николозовича. А Нилерланды - не отвечали. И тогда, в 2020, дело официально приостановили. А сейчас оно и вовсе закрыто. Доказательств вины Саакашвили следствие не нашло. Это хорошая демонстрация того, как в Украине открываются подобные громкие дела и как они закрываются. О доверии к прокуратуре. И об отсутствии ее реформы", - резюмирует Ромалийская.
Пожалуйста, подождите...
На дворі вже 21 рік, а ти у 17 залишилось?
Твій зелений клован вже так накуролесив за два роки, шо України ще на три роки не вистачить. Вона просто може зникнути, як самостійна та незалежна держава.
У вас з Татьяною Кайф щось із зором, розумом, аналітичним мисленням, що ви не спроможні адекватно сприймати реальність? Що з вами зебілами не так? Як вас вилікувати?
страной управляют артисты-сценаристы 95 квартала под чуткой опекой "старших товарищей"...
Этого достаточно чтобы понимать суть всего происходящего... Сплошной сюр.
Крысокозёл он существует.
Фото крысокозла прилагается.
Просто Юре надо было меньше пить.
Ну да ладно, бог его за это наказал.
Или он по вашему святой ? (к фото выше )
Это называется кара Господня.
О чем не упомянуто:
1. Приговор Дангадзе засекречен (https://ukranews.com/news/567673-v-pecherskom-raysude-zasekretyly-prygovor-dangadze) . Но у журналистов могут быть свои источники, ОК.
2. Прокурор, который заключил соглашение с Дангадзе - широкоизвестный прокурор Кулик Константин Геннадиевич (кто не помнит - погуглите: связи с сепаром Жилиным, дело о незаконном обогащении, незаконно надстроенный этаж в элитном доме и т.д.)
3. В приговоре Дангадзе _не упоминается_ Саакашвили.
Т.е. когда юрист Саакашвили подал апелляцию на приговор Дангадзе - суд постановил, что т.к. в приговоре не упоминается Саакашвили, то в апелляции отказываем. https://reyestr.court.gov.ua/Review/75043040
4. Прослушка _якобы_Курченко-Саакашвили, о которой говорил Луценко, и _якобы_ ее эксперитза - опубликована частично и без подписи эксперта на obozrevatel.com (который я лично считаю сливным бачком), еще 10.02.2020
Из нее следует, что разговор (о _возможном сотрудничестве в будущем_ ) _якобы_ состоялся 22.11.2017 ( в видео на ютубе указана дата 20.11.2017, но не принципиально). А палаточный городок на Грушевского установили 17.10.2017, на месяц раньше.
Т.е говорить, что это _сделано на деньги Курченко_ - нет оснований.
в нём не было ни слова правды, всё фальсифицировано, все плёнки прослушки склеена топорно. отрывали его по приказу сами знаете кого.