РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10540 посетителей онлайн
Новости
4 795 73
Зеленский (19042) путин (30484) Арестович Алексей (330)

Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович

Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович

Украинская сторона не может разглашать темы, которые планирует поднимать президент Владимир Зеленский на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным. Это противоречит международным нормам дипломатии.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Варианты (вопросов для переговоров. - Ред.) готовятся, но мы не можем их анонсировать по той простой причине, что переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационное противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - сказал он.

Кроме того, разглашение подготовительного этапа переговоров противоречит нормам дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

"Есть правила дипломатии, которые запрещают прямо это делать. В частности, Копенгагенская конвенция. И общей фигурой умолчания является сообщение планов на переговоры до того, как эти переговоры состоятся. Выходят только с готовыми решениями. Так работает международная дипломатия, и я не стану нарушать эти правила", - акцентировал Арестович.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
Люся! Заткнись помойка.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:08
+33
За кого себе Люся вважає,за великого дипломата ??? Сміх, тай годі !!!)))
показать весь комментарий
04.07.2021 23:09
+29
наркоманы решили базарить с пуйлом из картона?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наркоманы решили базарить с пуйлом из картона?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:03 Ответить
А в США зестукач уже не летит?неужели амеры его с приглашением нае...
показать весь комментарий
04.07.2021 23:07 Ответить
Спасение фитоплангтона и лесов Амазонки?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:08 Ответить
Люся! Заткнись помойка.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:08 Ответить
За кого себе Люся вважає,за великого дипломата ??? Сміх, тай годі !!!)))
показать весь комментарий
04.07.2021 23:09 Ответить
а ты думал

пост арестовича под его сообщением что он не придет на майдан

https://www.facebook.com/alexey.arestovich?comment_id=Y29tbWVudDo0NDcyMzY5OTY2MTYwMzgyXzQ0NzIzODI2OTk0OTI0NDI%3D&__cft__[0]=AZXuLaENvMPehHP29Dw1hxztQ7puPXHWuf9tlKUZJU-3My54WEhkE-SLiBdNX9M6VCkLZSI7UsJKWEGvIMrJkffHRBy_0tfAGUQ-jdnA23ojC80tzcGJegODsjBVa3I1FE0&__tn__=R]-R Алексей Арестович

Да я как-то вас и не спрашиваю.)

Обойдётесь без пятницы.

Представитель страны на международной арене, не может бить морды гражданам на центральной площади страны.

Даже если очень хочет.

Придётся подождать, пока меня с позором выгонят.)
показать весь комментарий
04.07.2021 23:12 Ответить
среди вариантов
" пошел на..й пи...ас"
"засунь себе в очко журнал"
"я не приду на майдан на стрелку потому что я представитель Украины на международном уровне"
показать весь комментарий
04.07.2021 23:09 Ответить
Что то я не нашел в указанной конвенции люсиного высера.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:09 Ответить
Цікаво ,про що мають говорити лялька з ляльководом ???))))
показать весь комментарий
04.07.2021 23:10 Ответить
Які можуть бути перемовини в клована з КВНу, з КДБшніком??? КДБ керувало КВНом з його народженя і ніколи не припиняло...
Всі КВНщіки на гачку в КДБ, і бубочка не виключення...
Так які, пляха, між ними можуть бути «ПЕРЕМОВИНИ»???
показать весь комментарий
04.07.2021 23:13 Ответить
Сдаст Украину зебил, как пить дать здаст.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:14 Ответить
Він вже здав..
показать весь комментарий
05.07.2021 09:18 Ответить
Голда Мейр - о чем можно договариваться с людьми которые пришли тебя убивать??- подонки у власти продают и предают Украину..это твари заслуживающие всеобщего презрения ..
показать весь комментарий
04.07.2021 23:15 Ответить
А за 100$ расскажешь?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:16 Ответить
Не только расскажет, но и покажет, люся опитная проститутка.
показать весь комментарий
05.07.2021 09:17 Ответить
Люська сцикуха возомнила себя больщой переговорщицей! Це *** ваапще!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:17 Ответить
Он же еврей, поэтому продаст Украину *****. Как пить дать.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:17 Ответить
Анал табу?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:19 Ответить
Голоагне-ДупаякуКім !!!)))
показать весь комментарий
04.07.2021 23:21 Ответить
Красиво написано, але я Пане Дмитре ніхферштейн !
показать весь комментарий
04.07.2021 23:26 Ответить
Железобетонное табу !
показать весь комментарий
04.07.2021 23:22 Ответить
Я так і знав!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:25 Ответить
Анал в приоритете.
показать весь комментарий
05.07.2021 05:20 Ответить
Аферистович, ты готовься к пятнице. В пятницу будут тебе, шалава дешевая, на клык давать, с проглотом=)
показать весь комментарий
04.07.2021 23:21 Ответить
Люся уже слилась, не придет она на Майдан. Ожидаемо.
показать весь комментарий
05.07.2021 09:11 Ответить
В кремле же сказали, что в Зеленском разочаровались и подготовка встречи не ведётся.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:21 Ответить
Так то ж в кремлі сказали. А зюзя як накуриться айкосів, то ще й не таке розкаже.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:41 Ответить
Если и будет встреча,то только на выгодных интересах Путина,шмаркле ничего не обломиться.его уже никто не воспринимает в серьез,так клоун,голимый уже.
показать весь комментарий
05.07.2021 05:23 Ответить
"по фени ботать" учатся...
показать весь комментарий
04.07.2021 23:21 Ответить
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 1935
показать весь комментарий
04.07.2021 23:22 Ответить
Пшла нах, консерва путлеровская!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:25 Ответить
Варианты вопросов готовятся кем ? Кремлём? Так их уже все давно знают. Это - изменения в нашей конституции по кремлёвским инструкциям, амнистия путинским воякам и наёмникам , убивающим украинцев, открытая граница с паРашей, выборы путинских марионеток в лугандоне, разоружение и отвод украинской армии от линии фронта и т. д.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:26 Ответить
я даже и представить не могу о чём еврей зеленский хочет договориться с рашистом и стойким кгбешником путлером? это всеравно что какой-нибудь влиятельный и известный еврей в конце 30 -х гг. минулого века (перед 2-й мировой) начал договариваться с гитлером о судьбе евреев в Германии... сравнение конечно не очень удачное, но где-то близко! зельц никак не может понять что с куйлом договаритсяиневозможно и нельзя во-первых безполезно а во-вторых всеравно обманет и еще и посмеётся! или это зельц делает для поднятие авторитта среди внутреннего лохтората? мол смотрите какой смелый и активный?
показать весь комментарий
04.07.2021 23:29 Ответить
так вроде Зелька сам свой вопрос давно озвучил- «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег? " пускай для начала этот задаст
показать весь комментарий
04.07.2021 23:30 Ответить
токо идиотттт будет жать руки уйле...(((((99
показать весь комментарий
04.07.2021 23:30 Ответить
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 7809
показать весь комментарий
04.07.2021 23:32 Ответить
Владимир Владимирович,а хотите Я Вам сыграю на пианино?
Вопрос номер один.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:34 Ответить
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 3691
показать весь комментарий
04.07.2021 23:39 Ответить
Та панятна.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:47 Ответить
У Люськи АФеристович мнооого интересных пози... тьфу... вариантов!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:43 Ответить
Зельцман до сих пор не вырос из КВН? Готовится к конкурсу капитанов?
Зеленое ничтожество!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:44 Ответить
Ото буде сміху коли Зеля запитає пачіму ми нє в НАТЄ, забувши що перед ним *****, а не Байден.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:44 Ответить
Тобто питання - Байден, пачєму ми не в полуфіналі в нього вже відпало таки.
показать весь комментарий
04.07.2021 23:48 Ответить
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 3608
показать весь комментарий
04.07.2021 23:45 Ответить
Варіанти питань для переговорів Зеленського і Путіна готуються, але розголошуватися не будуть, - Арестович - Цензор.НЕТ 7942
показать весь комментарий
04.07.2021 23:48 Ответить
Цьому ушльопку все пофігу.
показать весь комментарий
05.07.2021 00:03 Ответить
а що там оголошувати? В.А.ЗЕЛЕН-ий ще в 2019-ому все чітко і прямо сказав, але сЦарю пукіну тепер "схаджєнія пасєрєдінє" вже мало (РАПТОВО!) і буде вимагати всю Україну від жи дка.... І ОБЛОМИТЬСЯ, БО ЖИ ДОК ніякого відношення до всієї України зовсім немає!

Ось і вся аналітика, і хай цей арестОвоч обломиться!
показать весь комментарий
04.07.2021 23:58 Ответить
Аферистович, очередной назначенец Зе, крупный специалист мнждународной засекреченной дипломатии, лично я не доверяю Зе, и уверен, подовляющее большинство украинцев против встречи тет-а-тет нашего комуняки дилетанта с кремлевским. комуно-фашистом.
показать весь комментарий
05.07.2021 00:02 Ответить
У нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем 😬
показать весь комментарий
05.07.2021 00:24 Ответить
Які нахер переговори із пуйлом,як на***й договори із вбивцею дітей,батьків і братів українців?!
Панунцьо ЗЕ із вогнем грається,чи може він не в курсі про люту ненависть українців до пуйла і козлостану?!!!
показать весь комментарий
05.07.2021 00:25 Ответить
Гео Лерос у підсумковій програмі Тараса Березовця ВЕЛИКІ НОВИНИ

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE

Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
показать весь комментарий
05.07.2021 00:42 Ответить
абдрыстович и зегнидский хотят полобызаться с ****** ...
показать весь комментарий
05.07.2021 00:43 Ответить
Срочные тревожные новости / Видео № 11 https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Yuri Shvets Channel - на первой минуте обращение к СБУ Украны о преступной СБшной групповые в Харькове
https://www.youtube.com/watch?v=kl03RqgRyuk
показать весь комментарий
05.07.2021 00:54 Ответить
А слабо Арестовичу ***** матюков нагнуть, как он украинцам отвечает?
показать весь комментарий
05.07.2021 01:56 Ответить
Чергова "муха з гною" оголосила себе "асенізатором міжнародного рівня"!!!
показать весь комментарий
05.07.2021 05:37 Ответить
На яку "Копенгагенську конвенцію" посилається цей штемп? В пошуку видає Копенгагенську декларацію по захист прав людини або цитату тієї ж люсі.
показать весь комментарий
05.07.2021 06:37 Ответить
Ну, то таке... Аґєстовічь...
показать весь комментарий
05.07.2021 07:22 Ответить
Як малороси рвуться на зустріч до ху@ла, як до лідера світу, краще б так рвалися до президента США. Але Косоворотка сказала, що зійдеться десь посередині України, не росії, так воно і робить. Для нього московія - то вся його кар'ера і весь його малоросійський бізнес, бо малороси ніколи не вичать українську і весь продукт "квартілу" виготовляють виключно на російській і виключно на обсиранні України, що дуже подобається москалям і тут малоросам.
показать весь комментарий
05.07.2021 08:15 Ответить
люсик, я прмню как вы про провал операции с вагнеровцами - всё не разглашали не разглашали, зато потом как розгласили!!! шо там зеля тоже всех путлеру решил сдать? так это и разглашать не нужно итак всё ясно.....тоже мне Бином Ньютона.... бубочка до сих пор не понял что встречаться с куйлом дело безполезное и вредное!
показать весь комментарий
05.07.2021 08:32 Ответить
На какой вы результат надеетесь, если Х***ло официально заявил что вопросы про крым а так же вывод войск с дамбаса даже не собирается обговаривать? Про воду, выплаты окупантам и сдачу Киева будете обсуждать?
показать весь комментарий
05.07.2021 08:38 Ответить
...и нαχρεна это нужно?
показать весь комментарий
05.07.2021 08:40 Ответить
опять увидит мирЪ в шоколадном глазу
показать весь комментарий
05.07.2021 08:47 Ответить
На прошлых переговорах в Париже, Зеленский даже не затронул вопрос деокупации крыма чтобы не сорвать переговоры. О чем же тогда велсись переговоры? О выводе украинских войск с Украины, так как после переговоров украинские войска сдали ряд населенных пунктов и вышли из городов в поля.
показать весь комментарий
05.07.2021 08:48 Ответить
...будет по саунам хвастаться, что он Путина видел?
показать весь комментарий
05.07.2021 08:49 Ответить
Т.е. вопросы Крыма и Донбасса ...?
показать весь комментарий
05.07.2021 09:01 Ответить
Невиховане і тупе бидло вирішує за велику країну міжнародні питання. країною правлять шпанюки (бандюки) з підворотні. Брехня на брехні,але і таким "мудрий нарід" ще вірить.
показать весь комментарий
05.07.2021 09:04 Ответить
*****, невже ботоксна ппиня буде зустрічатись з квартальним недоумком? і що утирок ***** там розповість про те, які плани він вивідав у америкосів?
показать весь комментарий
05.07.2021 09:10 Ответить
А что вопросы еще нужно " готовить". Можно услышать ответы на наши вопросы и по телефону и в письменной форме, до встречи. ( которая вообще не имеет смысла, без предварительного решения этих вопросов)1) Возврат Украине Крыма 2) Возврат Украине Севастополя 3) Ликвидации с 3 месячный срок базы ВМС РФ в Севастополе и других баз в Крыму ( из за нарушения условий аренды) с выплатой просроченных платежей.4) Возврат Украине отдельный районов луганской и донецких областей находящихся под оккупацией РФ. ( без каких либо предварительных условий) 5) Вывод с территории Украины всех вооруженных формирований РФ и их наемников, вывоз вооружения и боеприпасов, вывод рублевой зоны и паспортов ( выданные после 2013 г. паспорта считаются недействительными) 6) Прекратить вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - в вопросах вступления в НАТО и ЕС, в вопрос о языке, автокефальной церкви, образования, политики, коренных народов, информационной политики, борьбы против " пятой колонны" и т.д. 7) Обсудить вопрос о выплате компенсаций понесенного ущерба Украине со стороны РФ начиная с 2014 года, включая моральные и экологические.. 8) прекратить со стороны РФ антиукраинскую пропаганду, подрывную деятельность на территории Украины и экономическую войну 9) прекратить финансирование антиукраинских сил внутри Украины 10) выдать Украине всех гос. изменников имеющих украинской гражданство на начало 2014 года. 11) полностью разблокировать судоходство ( в том числе и военное) в акватории Азовского и Черного моря и Керченского пролива.12) обеспечить разминирование в ОРДЛО за счет РФ 13) Выплата РФ репараций за разрушенное, вывезенное и разграбленное имущество и производственные мощности на оккупированных территориях. 14) проведение международного трибунала ( в Гааге, Нюрнберге на выбор) над военными и политическими преступниками РФ. Это такой краткий предварительный перечень вопросов. Задали, получили ответ ( скорее всего на все он будет НЕТ) И какие тогда темы для разговоров и какие " встречи". Все остальное капитуляция и предательство национальных интересов. А это высшая мера и расстрел ( хотя лучше виселица) для предателей. Так можно не досидеть и первый срок, не то что мечтать об втором ( хоть и клялся что идет только на один)
показать весь комментарий
05.07.2021 10:31 Ответить
 
 