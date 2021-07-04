Варианты вопросов для переговоров Зеленского и Путина готовятся, но разглашаться не будут, - Арестович
Украинская сторона не может разглашать темы, которые планирует поднимать президент Владимир Зеленский на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным. Это противоречит международным нормам дипломатии.
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
"Варианты (вопросов для переговоров. - Ред.) готовятся, но мы не можем их анонсировать по той простой причине, что переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационное противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - сказал он.
Кроме того, разглашение подготовительного этапа переговоров противоречит нормам дипломатии.
"Есть правила дипломатии, которые запрещают прямо это делать. В частности, Копенгагенская конвенция. И общей фигурой умолчания является сообщение планов на переговоры до того, как эти переговоры состоятся. Выходят только с готовыми решениями. Так работает международная дипломатия, и я не стану нарушать эти правила", - акцентировал Арестович.
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пост арестовича под его сообщением что он не придет на майдан
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?comment_id=Y29tbWVudDo0NDcyMzY5OTY2MTYwMzgyXzQ0NzIzODI2OTk0OTI0NDI%3D&__cft__[0]=AZXuLaENvMPehHP29Dw1hxztQ7puPXHWuf9tlKUZJU-3My54WEhkE-SLiBdNX9M6VCkLZSI7UsJKWEGvIMrJkffHRBy_0tfAGUQ-jdnA23ojC80tzcGJegODsjBVa3I1FE0&__tn__=R]-R Алексей Арестович
Да я как-то вас и не спрашиваю.)
Обойдётесь без пятницы.
Представитель страны на международной арене, не может бить морды гражданам на центральной площади страны.
Даже если очень хочет.
Придётся подождать, пока меня с позором выгонят.)
" пошел на..й пи...ас"
"засунь себе в очко журнал"
"я не приду на майдан на стрелку потому что я представитель Украины на международном уровне"
Всі КВНщіки на гачку в КДБ, і бубочка не виключення...
Так які, пляха, між ними можуть бути «ПЕРЕМОВИНИ»???
Вопрос номер один.
Зеленое ничтожество!
Ось і вся аналітика, і хай цей арестОвоч обломиться!
Панунцьо ЗЕ із вогнем грається,чи може він не в курсі про люту ненависть українців до пуйла і козлостану?!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4REmZUuLE
Лерос на 39 хвилині запису про "НАЙВІДОМІШЕ ПОДРУЖЖЯ УКРАЇНИ"
https://www.youtube.com/watch?v=kl03RqgRyuk