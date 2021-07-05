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Минск и Москва завершат формирование пакета программ "союзного государства" в ближайшие месяцы, - премьер РБ Головченко

Минск и Москва завершат формирование пакета программ

Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты.

Об этом заявил премьер-министр правительства захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Роман Головченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьеры работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко.

Он отметил, что это создаст "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - считает премьер-министр.

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"И второе - мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили денег, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил Головченко.

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Топ комментарии
+31
если бы майдан проиграл, нас бы постигла та же участь.
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05.07.2021 02:19
+21
Беларусь Фсе..
была и нету...
и конечно виноваты американцы
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05.07.2021 02:13
+20
Пошёл процесс глотания бульбашей.
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05.07.2021 02:01
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так ты значит не просто так а идейный враг
aha
blmовец? антифа? а может critical race theory marxist?
колись - я на марксистскую лженауку 480 часов потратил в универе и еще 40 в аспирантупре
могу просветіть - лампадой а анальное отверстіє
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05.07.2021 04:51 Ответить
придурь красноярская?
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05.07.2021 04:52 Ответить
харьковская что исчо хуже
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05.07.2021 04:57 Ответить
так и думал,
ето даже хуже чем ефрейтор.

мои глубочайшие соболезнования....
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05.07.2021 05:00 Ответить
не думаю что у тебя enough capacity думать
чувствовать можеьт но для эффективного обоюдного обмена информацией инфраструктура подкачала
печалька
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05.07.2021 05:18 Ответить
думать не твое - даже не заморачивайся - строчи бессмыленность.
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05.07.2021 05:21 Ответить
**** тут думать - завтра с утра после текилы замаливать грехи в спортзал
а потом неделя офф - на мотоцикле в Манитобу и Саскачеван - и никикий цензоров и интернетв
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05.07.2021 05:30 Ответить
твое дело - здравсвуй кювет - еще один погиб на работе....
ето отбор по дарвину....
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05.07.2021 05:35 Ответить
меня Дарвин отобрал из миллионов претендентов еще на этапе оплодотворения так шта я спокоен как слон
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05.07.2021 05:41 Ответить
именно таких дебилов дедушка дарвин и исключил из стройного роста обезяны в идиота...
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05.07.2021 05:45 Ответить
и заметь я тебя не в сахалин определил - бо считаю ты не совсем потеряный - два раза по рогам и на рельсы станешь..
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05.07.2021 04:56 Ответить
я воспринял Америку по книгам Фенимора Купера - у меня до сих пор в голове война за послпедний frontier - все пох в принципе
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05.07.2021 05:00 Ответить
тезисы 20 го сьезда ********* перечитай - все восстановится в твоeй башке...
клару можна цеткин...
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05.07.2021 05:03 Ответить
я кирпич (учебник по истории кпсс) на память знаю и все тезисы на 20 съезду помню
это вместе с нацистской германией и вьетнамской войной отличные уроки как не надо делать
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05.07.2021 05:14 Ответить
говорил же - вроде не совсем потеряный, осталась малость малая - башку включить...
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05.07.2021 05:18 Ответить
Нафік єту хрень ( учебник по истории кпсс) сорок лет хранить в своем мозгу ( и все тезиси 20 сьезда тоже)
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06.07.2021 00:57 Ответить
ну шо вам сказать, бесконечно мною любимые беларусы? - походу вы русня теперь.
я бы пару тройку русофобских правосекторских полков на север передвинул.....
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05.07.2021 04:26 Ответить
Уже есть. Бацька вон от них хочет отгородиться.
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05.07.2021 04:31 Ответить
Песда Беларахе
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05.07.2021 05:28 Ответить
Украине быть готовой - братьев добавилось...
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05.07.2021 05:42 Ответить
и ети союзные твари не с караваем придут - с пушками.
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05.07.2021 05:51 Ответить
соскучился я за вами и очень... - хочу глоток Киева!
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05.07.2021 06:09 Ответить
Минск и Москва завершат формирование пакета программ "союзного государства" в ближайшие месяцы, - премьер РБ Головченко - Цензор.НЕТ 6004
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05.07.2021 06:29 Ответить
Вчера в Украине был дождь с радугами
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05.07.2021 06:30 Ответить
та не издевайтесь хоть вы и не смейтесь.....
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05.07.2021 06:33 Ответить
Блин, а где спасибо
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05.07.2021 06:35 Ответить
Спасибо!

и моя бесконечная любовь до Вас!
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05.07.2021 06:39 Ответить
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05.07.2021 06:43 Ответить
hit the road поц тупой....
ето я про себя.....
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05.07.2021 06:47 Ответить
Виталик с пробками вообще не борется - мозгов не хватает . Вот что значит у власти в городе не инженеры , в Киеве от пробок потери времени и топлива колоссальные .

Проекты 4 тоннелей в холмах Киева лежат в архивах , а институт укрметротоннельпроект ВТИХАРЯ проектирует для мацковского метро
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05.07.2021 06:47 Ответить
приеду, а я приеду, каждую пробку в засос поцелую...
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05.07.2021 06:50 Ответить
Виталю не трогать - на его место приползет шо та зеленого, пусть будет Виталя.
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05.07.2021 06:53 Ответить
Даа
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05.07.2021 07:12 Ответить
как дипломированый КИСИятник
заявляю вам торжестевенно - а бес его знает как лучше....
но зеленых к киевской кормушке не пускать! - ******* те крохи, шо остались...
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05.07.2021 07:18 Ответить
😀
Лучше с тоннелями
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05.07.2021 07:19 Ответить
возможно и даже не спорю, но над етим должны думать и думать лучшие киевские умы...

ломать легко - строить тяжело...
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05.07.2021 07:23 Ответить
Весь мир в тоннелях пускает автопотоки
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05.07.2021 07:27 Ответить
с Киевом сложно - дома сносить?, шо ну шо бы до двух полос в каждую сторону?
нихт.
может какие обьездные дороги по уму так....
ну когда мы про ум - ето точно зеленых обезьян надо палками отгонять
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05.07.2021 07:04 Ответить
4 тоннеля Омельченко запроектировал от Днепра и до площади Победы , Киевметрострою раз плюнуть эти дырки в холмах сделать - метро же строят там же.

А далее начался цирк с мэрами - уже 17 лет цирка . О каких инженерных решениях можно с ними говорить ?
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05.07.2021 07:12 Ответить
Сразу видно полного дилетанта в тунелестроени, вы специалистка сключительно по "дыркам".))))
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05.07.2021 07:16 Ответить
Почему ? Я и проекты для тоннелей в Словакии делала , а не только в Украине 😜
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05.07.2021 07:20 Ответить
А Вы в курсе какая машина в Киеве делает эти дырки ? 😜и кто ее покупал?😜
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05.07.2021 07:21 Ответить
Сборка проходческого щита на виноградаре 😜
Минск и Москва завершат формирование пакета программ "союзного государства" в ближайшие месяцы, - премьер РБ Головченко - Цензор.НЕТ 2949
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05.07.2021 07:25 Ответить
спокойнее там с дырками в Киеве! please
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05.07.2021 07:28 Ответить
Конечно такие темы не для политического форума на Цензоре , но и зелёной власти надо рассказывать , что когда-то в Киеве была инженерная цивилизация , а сейчас - хаос
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05.07.2021 07:52 Ответить
хто зможе виговорити "спондилова глина" - з тим і варто
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05.07.2021 10:11 Ответить
Надо тему глины раскрутить -типа полезна ,для красоты -панянки через косметичні компанії
безкоштовно тунелі зроблять....
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05.07.2021 10:29 Ответить
там крутити й нема потреби: купа цієї глини біля прохідницької шахти М на Лук'янівці щезала за пів години - розбирали любителі оздоровчо-косметичних процедур
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05.07.2021 10:33 Ответить
Так я ж і кажу - показати напрямок та забезпечити техніку безпеки -туннелі безкоштовнимим будуть....
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05.07.2021 10:51 Ответить
Зеленский примет закон против Олигархата РАБссии и Бедаруси и весь Мир поймет дебилизм сей... Всякие там Иланы Маски и прочие Билл Гейтсы в штаны наложат...
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05.07.2021 06:30 Ответить
Раскулачивание кстати уже было в дохлом Сссре....,а потом пришла война и тушонка Рузвельта...,после тушонки из США пришла кукуруза из того же США Никиты Хрущева и застой от Лени Брежнева...
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05.07.2021 06:34 Ответить
Закон про Олигархат в Украине принят против каждого украинца по факту,живущего хоть в Украине хоть за бугром...,вы это поймете...позже,если мозги от Зелемойских не отсохнут.... Удачного дня,мне на работу....
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05.07.2021 06:39 Ответить
Саме задля цього Кремль і влаштував цю недореволюцію...
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05.07.2021 06:41 Ответить
Нарешті ви, білоруси, в оселі братніх народів! Чекайте "камнєй с нєба". Союзноє гасударство назвуть Great Moksha ?
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05.07.2021 07:02 Ответить
А они счастливы потому что всегда боялись попасть под каблук американцев. И вот теперь навеки в безопасности. Бацька своего добился а всякие непризнания ему до лампочки. Он живет в ссср!
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05.07.2021 07:05 Ответить
Просрали білоруси Білорусь. Тепер це Білорусія.
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05.07.2021 07:12 Ответить
Там зверху її Сенатор бєдарусією обізвав. Здаєцця, він має рацію.
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05.07.2021 14:35 Ответить
мудіщєв грає на випередження - ймовірний Майдан отримає виключно озброєний спротив збоку мусорів((( бо час і нагода просрата....
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05.07.2021 07:13 Ответить
Резервация разростается, адекватные покидают проклятую территорию.
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05.07.2021 07:14 Ответить
Да они НИкогда и не отрывались от рассейского СОВКА .
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05.07.2021 07:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/489703 - ну то бери торбу і пи.....й в рашу
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05.07.2021 08:30 Ответить
А ти хочеш в ЄС?
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05.07.2021 08:33 Ответить
А мені Нова Зеландія більш до вподоби...
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05.07.2021 10:33 Ответить
Одним словом "белий аист" долітався
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05.07.2021 08:29 Ответить
Ну вот, теперь Путлеру ещё и Белоруссию с колен поднимать
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05.07.2021 08:38 Ответить
На коліна стали?...BLM...Belaruss Lives Matter...
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05.07.2021 08:45 Ответить
Все, теперь это гегемония.
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05.07.2021 08:53 Ответить
Доказательство того что наши зеленые макаки калькируют свои "законы" с кацапов

в четверг в первом чтении принят законопроект по повышению налогов. основной упор в три темы - рента на полезные ископаемые, доп.налоги на оборот драгметаллов ("ювелиры не бедные а платят мало" Гетманцев) и пресс ФОПов.

а теперь проект "налоговой реформы в кацапстане". сравните

Весь комплекс, по словам собеседников «Ведомостей», включал следующие меры. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги - также около 100 млрд - принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.
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05.07.2021 08:57 Ответить
Бацка, государствєнний суверенітет вже розтанув чи ще ні??
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05.07.2021 09:17 Ответить
Беларусы какие-то странные. Они, понимаете ли, майдана себе не хотят. С шариками ходили. Он мы украинцы вышли на майдан за ЕС и мы уже в ЕС и в НАТО.
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05.07.2021 09:22 Ответить
95кв-пнх, малоросику.
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05.07.2021 09:26 Ответить
ты чмо готово своих детей варить и жрать лишь бы царю батюшке можно было сапоги лизать. Ватная гнида.
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05.07.2021 09:33 Ответить
Na zapade ne odna strana nepriznast takogo sojuznogo gosudarstva.Status buudet todze kak Prednestrovije
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05.07.2021 09:37 Ответить
Ніколи не думав,що в нас стільки буде радості від злиття славянських держав,це звичайно.велика Перемога,не дивно,що радієте
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05.07.2021 11:07 Ответить
Аншлюс наближаєтся?
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05.07.2021 13:47 Ответить
В последние дни подготовки пакетов, вдруг окажется что не хватает денег для объединения в одну большую ЖОПУ. И тут Лука Григорович запантует и как всегда даст заднюю через очко, а потом и копытами. Век воли не видать.
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05.07.2021 16:13 Ответить
"...Минск и Москва завершат формирование пакета программ "союзного государства" в ближайшие месяцы..."

А более точно дату совокупления назвать было нельзя?
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05.07.2021 20:56 Ответить
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