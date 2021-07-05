Минск и Москва завершат формирование пакета программ "союзного государства" в ближайшие месяцы, - премьер РБ Головченко
Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты.
Об этом заявил премьер-министр правительства захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Роман Головченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьеры работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко.
Он отметил, что это создаст "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - считает премьер-министр.
"И второе - мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили денег, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил Головченко.
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aha
blmовец? антифа? а может critical race theory marxist?
колись - я на марксистскую лженауку 480 часов потратил в универе и еще 40 в аспирантупре
могу просветіть - лампадой а анальное отверстіє
ето даже хуже чем ефрейтор.
мои глубочайшие соболезнования....
чувствовать можеьт но для эффективного обоюдного обмена информацией инфраструктура подкачала
печалька
а потом неделя офф - на мотоцикле в Манитобу и Саскачеван - и никикий цензоров и интернетв
ето отбор по дарвину....
клару можна цеткин...
это вместе с нацистской германией и вьетнамской войной отличные уроки как не надо делать
я бы пару тройку русофобских правосекторских полков на север передвинул.....
и моя бесконечная любовь до Вас!
ето я про себя.....
Проекты 4 тоннелей в холмах Киева лежат в архивах , а институт укрметротоннельпроект ВТИХАРЯ проектирует для мацковского метро
заявляю вам торжестевенно - а бес его знает как лучше....
но зеленых к киевской кормушке не пускать! - ******* те крохи, шо остались...
Лучше с тоннелями
ломать легко - строить тяжело...
нихт.
может какие обьездные дороги по уму так....
ну когда мы про ум - ето точно зеленых обезьян надо палками отгонять
А далее начался цирк с мэрами - уже 17 лет цирка . О каких инженерных решениях можно с ними говорить ?
безкоштовно тунелі зроблять....
в четверг в первом чтении принят законопроект по повышению налогов. основной упор в три темы - рента на полезные ископаемые, доп.налоги на оборот драгметаллов ("ювелиры не бедные а платят мало" Гетманцев) и пресс ФОПов.
а теперь проект "налоговой реформы в кацапстане". сравните
Весь комплекс, по словам собеседников «Ведомостей», включал следующие меры. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги - также около 100 млрд - принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.
А более точно дату совокупления назвать было нельзя?