В оккупированном РФ Крыму затопило психдиспансер и пожарную станцию, полностью разрушены 5 жилых домов

Более ста объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного РФ Крыма после ливней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил так называемый вице-премьер оккупированного полуострова Евгений Кабанов.

"Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 - жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта - это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", - сказал Кабанов журналистам.

По его словам, в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Он также уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи. Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

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Очередные ливни начались в оккупированном РФ Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Ранее в Бахчисарайском районе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.

Дожди в оккупированном Крыму идут с начала лета. С 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, были эвакуированы почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге оккупированного Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.