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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном РФ Крыму затопило психдиспансер и пожарную станцию, полностью разрушены 5 жилых домов

В оккупированном РФ Крыму затопило психдиспансер и пожарную станцию, полностью разрушены 5 жилых домов

Более ста объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного РФ Крыма после ливней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил так называемый вице-премьер оккупированного полуострова Евгений Кабанов.

"Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 - жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта - это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", - сказал Кабанов журналистам.

По его словам, в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Он также уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи. Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

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Очередные ливни начались в оккупированном РФ Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Ранее в Бахчисарайском районе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.

Дожди в оккупированном Крыму идут с начала лета. С 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, были эвакуированы почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге оккупированного Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. 
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Топ комментарии
+15
В оккупированном РФ психдиспансере затопило Крым
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05.07.2021 07:47
+13
Щоб покарати людину, Бозя іноді виконує її бажання.
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05.07.2021 07:18
+11
всегда не верил рузким. орали что в Крыму воды нет, а вон ее сколько.
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05.07.2021 07:35
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Щоб покарати людину, Бозя іноді виконує її бажання.
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05.07.2021 07:18 Ответить
Наверное - это карма.
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05.07.2021 07:23 Ответить
Пусть сильнее грянет буря!
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05.07.2021 07:30 Ответить
всегда не верил рузким. орали что в Крыму воды нет, а вон ее сколько.
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05.07.2021 07:35 Ответить
В оккупированном РФ психдиспансере затопило Крым
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05.07.2021 07:47 Ответить
Браво!
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05.07.2021 09:08 Ответить
В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків - Цензор.НЕТ 6505
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05.07.2021 10:06 Ответить
Там уже крокодилы есть, нах им лягухи?
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05.07.2021 10:29 Ответить
залишилося навчити крокодайлів їсти комарі
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05.07.2021 10:31 Ответить
Какой же гадкий этот "русский мир".
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05.07.2021 07:52 Ответить
В оккупированном РФ Крыму, после возобновления подачи воды с Украины, затопило психдиспансер и прочяя, прочяя, прочяя...
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05.07.2021 08:03 Ответить
У идиотов психдиспансер отнесен к "нежилым помещениям" - ведь душевно боьные пациенты - они же "нежильцы"!
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05.07.2021 08:13 Ответить
Им воду девать некуда, а они ещё и требуют Северо-крымский канал открыть? 🤔 Совсем зажрались
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05.07.2021 08:17 Ответить
У рабсиян с водой, даже в таком количестве, все равно будет как у дебила с 2-мя стальными шариками - один потеряют, второй поломают.
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05.07.2021 08:24 Ответить
Ну вот,теперь из психдиспансера повыскакивают психи и сожгут то,что не затопило. Пожарной станции теперь же нет!
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05.07.2021 08:29 Ответить
смотрите что в Крыму творится!!
Такое было в Омане после посещения его Зеленским!
что наводит на мысли-а не ездил ли г Зеленский в Крыв ,комуналку за квартиры оплатить??
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05.07.2021 08:39 Ответить
Поменять им надо "Денег нет, но вы держитесь" на "***** нет - деньги есть", ну и всё остальное...
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05.07.2021 08:59 Ответить
Не фиг бесноваться Бахчиарайский район вотчина крымских татар. Керчь и Севастополь как центры русского фашизма должны быть смыты в море, остальной Крым мне лично жалко
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05.07.2021 09:06 Ответить
карма за терракт в керчи где великий пыня кормчий на какмазе..може и мост смоет..
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05.07.2021 09:43 Ответить
А ещё ж камней не было...
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05.07.2021 09:49 Ответить
" приезжайте отдыхать в Крым" предложение для любителей экстрима.
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05.07.2021 10:06 Ответить
Чом скиглите злісно,Крим наш,ви над кими потішаєтесь,В нас,на материковій Україні не топить,потопів не буває,ми еуєвропейці,стоки не загажуємо,сміттям річища не забиваємо....
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05.07.2021 11:02 Ответить
 
 