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Непогода в Украине: 29 населенных пунктов в четырех областях остались без света

Непогода в Украине: 29 населенных пунктов в четырех областях остались без света

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 5 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 29 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 20, Донецкая - 5, Запорожская - 3 и Кировоградская - 1)", – говорится в сообщении

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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