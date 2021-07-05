Один украинский воин погиб, еще один получил осколочное ранение на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов

За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.