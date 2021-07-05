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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) ранение (3358) Донбасс (26950) потери (4270) операция Объединенных сил (6766)

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочное ранение на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочное ранение на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов

За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочное ранение на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов 01
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Топ комментарии
+13
Вічна пам'ять воїнам, загиблим за незалежність України!
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05.07.2021 08:41
+5
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Убей расеянскую сволочь! Дохлых русских много не бывает!

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8128
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05.07.2021 10:45
+4
Царсво Небесне !
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05.07.2021 12:43
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Вічна пам'ять воїнам, загиблим за незалежність України!
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05.07.2021 08:41 Ответить
В воскресенье, 4 июля, в результате обстрела российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБр «Холодный Яр» Юрий Письменный. Многие знали под позывным «Феофан».
Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 5665

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8003

Юрий родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, получил высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона.
За неделю до гибели получил звание капитана.
«Он запомнился профессионализмом, огромным добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. С 18-го года все, кто был ранен в батальоне, проходили через его руки»,
У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий и дочь Евгения.
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05.07.2021 09:41 Ответить
Царство Небесне воїну.
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05.07.2021 12:19 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Убей расеянскую сволочь! Дохлых русских много не бывает!

Один український воїн загинув, ще один дістав осколкове поранення на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів - Цензор.НЕТ 8128
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05.07.2021 10:45 Ответить
Цікаво яким чином наші відповідали? Бо за кожного нашого загиблого воїна, повинні зноситися цілі квартали Донецька, Горлівки або Луганська. Вчіться терпіли в ізраїльтян, терористів треба знищувати сотнями, а не плакатися ОБСЕ, котрій наші проблеми по х... Бандити бояться лише сили.
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05.07.2021 12:18 Ответить
Не при цій владі зрадників .
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05.07.2021 15:02 Ответить
Царсво Небесне !
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05.07.2021 12:43 Ответить
горіть у пеклі москалі!
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05.07.2021 12:44 Ответить
О каких Минских договорняках речь - раша ответственно не способна быть участником переговоров - нарушается много лет пункт первый - прекращение огня.
Поскольку санкции за невыполнение соглашений не рассматривались, все вопросы - к подписанту соглашений - он знал что подписывает? Если знал - должен ответить. Если не знал - то может ли он называться специалистом? В любом случае - это его личная ответственность.
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05.07.2021 12:54 Ответить
Герої не вмирають
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05.07.2021 13:54 Ответить
Представляю,как мучительно сегодня воину служить в армии.Понимаю уклониста,для него высшей ценностью является его драгоценная шкура.Но для воина,которого лишили оружия и возможности отвечать - это невыносимо.Идет издевательское унизительное уничтожение армии.Когда-то будет край.
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05.07.2021 16:04 Ответить
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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05.07.2021 19:53 Ответить
 
 