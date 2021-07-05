Один украинский воин погиб, еще один получил осколочное ранение на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов
За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Возле Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
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Юрий родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, получил высшее медицинское образование - в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона.
За неделю до гибели получил звание капитана.
«Он запомнился профессионализмом, огромным добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. С 18-го года все, кто был ранен в батальоне, проходили через его руки»,
У Юрия осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий и дочь Евгения.
Поскольку санкции за невыполнение соглашений не рассматривались, все вопросы - к подписанту соглашений - он знал что подписывает? Если знал - должен ответить. Если не знал - то может ли он называться специалистом? В любом случае - это его личная ответственность.