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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 244 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксированы 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5, медработников - 0).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 госпитализированы - 333 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 летальных случаев - 14;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 выздоровели - 419 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 9 889 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 712 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 5 750 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 заболелм - 2 237 823 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 выздоровел - 2 171 601 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 484;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 925 065.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях", - рассказали в Минздрав.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели 14

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а шо там в Немытой ?
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05.07.2021 08:20 Ответить
Рекорды ставят...
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05.07.2021 15:46 Ответить
На Кубе более 150 россиян изолировали с COVID-19
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05.07.2021 08:21 Ответить
По словам госпожи Мгеладзе, многие российские туристы привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях»,- отметила она.
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05.07.2021 08:24 Ответить
И в консерваториях)
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05.07.2021 08:25 Ответить
справки липовые в Немытой выдают или Спутник не штырит
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05.07.2021 08:29 Ответить
Слава любителям "орендарі України". Доголосувались?.
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05.07.2021 08:27 Ответить
Ты о чем вообще?
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05.07.2021 14:23 Ответить
 
 