В Украине за сутки от COVID-19 умерли 14 человек, зафиксированы 244 новых случая заражения, 419 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 244 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксированы 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5, медработников - 0).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 333 человека;

летальных случаев - 14;

выздоровели - 419 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 9 889 человек,

методом ИФА - 1 712 человек,

экспресс-тестами - 5 750 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболелм - 2 237 823 человека;

выздоровел - 2 171 601 человек;

летальных случаев - 52 484;

проведено ПЦР-тестов - 10 925 065.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях", - рассказали в Минздрав.











