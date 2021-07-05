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Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 июля в мире зарегистрировали 329 858 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 168 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 01

Побороли болезнь и вылечились 168,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 51-ю и 5-ю позицию соответственно.

Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире 03
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Топ комментарии
+5
Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
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05.07.2021 09:16
+4
В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
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05.07.2021 08:53
+3
Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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05.07.2021 08:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це завдяки поцам - "майстрам спорту з боротьби з короновірусом". Ну що, любителів зепоців, наголосували ? Готуйтесь податки ще більше платити Бєні і Компанії орендарів України
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05.07.2021 08:26 Ответить
Марон, Вы о чем?
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05.07.2021 08:51 Ответить
А ты неграмотный?
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05.07.2021 09:17 Ответить
Он бредит - уже второй раз подобную околесицу пишет
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05.07.2021 14:26 Ответить
Уряд Дениса Шмигаля 2 червня зареєстрував у Верховній раді проєкт змін до Податкового кодексу. Кабмін, зокрема, запропонував збільшити ставку екологічного податку та акцизного податку на алкоголь, а також підвищити ренту за користування надрами. У разі ухвалення законопроєкту держбюджет зможе додатково отримувати близько 50 млрд грн щорічно. Детальніше про можливі зміни - на інфографіці «Слово і діло».

Буде долець по 30
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05.07.2021 17:59 Ответить
14 за добу і в п"ятірці? Странна, аднака.
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05.07.2021 08:41 Ответить
В Британии, в которой уже лютует Дельта всего 15 за счет того, что уже достаточно много вакцинированных. Заболеваемость растет, а смертность нет.

А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
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05.07.2021 08:53 Ответить
Буде ще гірше. Сиджу в черзі до хірурга. Всі без масок. Перед тим кілометрова черга в реєстратуру. Теж всі без масок і в маленькому приміщенні. І лікарі з медсестрами теж без масок. Ще й неофіційно відмовляють вакцинуватись.
Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
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05.07.2021 09:16 Ответить
Параноїдальна шизофренія з манією переслідування розповсюджується переважно через ЗМІ!
Пацієнти бояться того чого не існує і не бояться реальних загроз.
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05.07.2021 09:25 Ответить
Скоріше за все так.
Піпл розслабив булки бо пам`ять як у рибок. Невздовзі отримаємо наслідки.

У тих же кацапів вакцинація їх шмурдяком - це профанація. Але там дуже жорстко слідкують за карантином та масочним режимом (це мабуть єдиний плюс в їхньому авторитаризмі).

У нас вакцинація фактично спізнилася майже на рік та плюс до цього ще й розкиздяйство з контролем та особистим відношенням до обмежувальних заходів.
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05.07.2021 09:42 Ответить
Это в каком зашопье такое? В Киеве в медучреждениях все в масках, а проблемы с вакцинацией нет вообще
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05.07.2021 14:30 Ответить
Полт.обл.
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05.07.2021 14:45 Ответить
Печалька...
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05.07.2021 14:59 Ответить
Чувствуется, что воздух становится чище. Россиянам за это большое спасибо!! Стараются
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05.07.2021 08:58 Ответить
В деяких країнах згідно з цією таблицею за дві доби ані нових випадків, ані смертей.
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05.07.2021 09:08 Ответить
А спутник Фи косит кацапов как заяц трын-траву.
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05.07.2021 09:11 Ответить
Расия - не Европа, это азиатская агломерация.
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05.07.2021 09:16 Ответить
Є ще одна хєрня.В Полтаві знайома перехворіла ковідлою.Лікували від ковідли.А коли звернулась за отриманням компенсації за ліки,виявилось,що у неї в медичній карті і згадки нема про цю ковідлу.Новий міністр рулить?
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05.07.2021 09:18 Ответить
А ПЦР чи ІФА тест їй що, забули зробити? Лабораторія має зберігати результати тестів.
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05.07.2021 11:01 Ответить
Та навіть зараз вона може зробити тест ІФА і якщо її немає в базі вакцинованих це незаперечно доведе факт перенесеного захворювання.
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05.07.2021 11:03 Ответить
Или действительно не было никакого ковида
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05.07.2021 14:32 Ответить
Такое тоже бывает.
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05.07.2021 14:46 Ответить
Післязавтра спитаю в неї особисто.
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06.07.2021 17:54 Ответить
А какие мы в мире по 'числу погибших на водоемах'? Первые? 53 человека за неделю. От ковид умерло 10 за день, если рассматривать процент от количества людей, то это ничтожно мало. Главное, чтобы из рашки к нам не завезли мутанта, а так, все нормально
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05.07.2021 14:53 Ответить
Післязавтра спитаю в неї особисто.
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06.07.2021 17:53 Ответить
 
 