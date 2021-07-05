Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 июля в мире зарегистрировали 329 858 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 168 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 168,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 51-ю и 5-ю позицию соответственно.