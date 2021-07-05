Украина все еще в пятерке лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе и 51-м месте в мире. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 июля в мире зарегистрировали 329 858 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 168 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 184 572 671 случай инфицирования, из них 329 858 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 993 573 человека, из них 6 168 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 168,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 51-ю и 5-ю позицию соответственно.
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Буде долець по 30
А в Украине самотеком. Т.е. через какое-то время динамика будет, как на Роисе.
Враховуючи невакцинованість- через три тижні тут буде індійський звиздець
Пацієнти бояться того чого не існує і не бояться реальних загроз.
Піпл розслабив булки бо пам`ять як у рибок. Невздовзі отримаємо наслідки.
У тих же кацапів вакцинація їх шмурдяком - це профанація. Але там дуже жорстко слідкують за карантином та масочним режимом (це мабуть єдиний плюс в їхньому авторитаризмі).
У нас вакцинація фактично спізнилася майже на рік та плюс до цього ще й розкиздяйство з контролем та особистим відношенням до обмежувальних заходів.