За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 363 человека, всего - 2 074 986, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 850 394 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"24 363 человека привиты против COVID-19 за сутки 4 июля 2021. Первую дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы - 9 103 человека.

В течение суток работали: 70 мобильных бригад, 87 пунктов вакцинации, 120 центров вакцинации.

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По состоянию на 4 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

С начала прививочной кампании привиты 2 074 988 человек, из них получили 1 дозу - 2 074 986 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 925 380 прививок", - рассказали в Минздраве.





