Депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Корниенко получил удостоверение журналиста от НСЖУ. Ни одной его публикации найти не удалось. ФОТО

Депутат Одесского горсовета восьмого созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Владимир Корниенко получил удостоверение журналиста от Национального союза журналистов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор Медиа", об этом сам Корниенко рассказал на своей странице в соцсети.

"Журналист - это состояние души!!! Признателен друзьям и единомышленникам, которые пригласили стать членом большой семьи журналистского сообщества! Вступая в "Союз журналистов Украины", буду и в дальнейшем бороться за правду, за свободу слова, за права наших граждан!!!", - написал он, прикрепив фотографии документу.









Фото: Корниенко/Facebook

Дата подписания удостоверения - 4 июня 2021.

Корреспондент "Прямого канала" Богдан Максимец, спросил в комментариях, зачем депутату журналистское удостоверение и, где можно почитать его тексты. На что не получил четкого ответа и ни одной ссылки на тексты.

По просьбе другого корреспондента "дать почитать статьи" Корниенко ответил, мол "поищите, их достаточно! А также скоро увидите мою авторскую телепрограмму на одном региональном телевизионном канале".



Скрин: "Детектор медиа"

Редакции "Детектор медиа" не удалось найти ни одной публикации Корниенко. Сам же он также текст не предоставил.

Также еще один комментатор, представившись как издатель журнала "Судоходство", написал, что тексты Корниенко публикуются в этом издании. Их можно найти, "подняв архивы". Но на сайте издания не удалось найти тексты, опубликованные под именем депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союз журналистов призвал Раду не принимать закон "О медиа"

Кто такой Владимир Корниенко? На сайте Одесского горсовета и на портале "Думская" можно найти краткую биографию депутата:

Родился 3 июня 1987 года в Кишиневе. С 2005 по 2010 годы учился в Одесском национальном политехническом университете (ОНПУ) по специальности "инженер компьютерных систем".

С 2007 по 2009 годы - член Молодежного совета от ОНПУ, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом. Председатель Малиновской районной организации "Украинской морской партии Сергея Кивалова".

С 2009 по 2014 годы - член Молодежного совета при Одесском городском голове. Депутат Молодежного совета IV созыва. В студенческие годы занимал активную гражданскую позицию и успешно ее высказывал.

С октября 2015 года - депутат Одесского горсовета VII созыва, член фракции "Украинская морская партия Сергея Кивалова". Входит в состав постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики.

В апреле 2020 г. вошел в состав депутатской группы "Оппоплатформы". В октябре 2020 избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва от партии ОПЗЖ.

Напомним, что проблема с журналистскими удостоверениями не нова. Недавно Совет по вопросам свободы слова снова начал разговор на эту тему и призвал медиасообщества приобщиться к дискуссии о выдаче единой пресс-карты. В Раде заявили, что это будет делом прежде всего журналистского сообщества, а не государственного регулирования.