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цены (2229) НКРЭКУ (478) Бутенко (4) электроэнергия (771)

Обвал цен на электроэнергию произошел из-за махинаций трейдеров под покровительством НКРЭКУ, - директор "Д.Трейдинг"

Обвал цен на электроэнергию произошел из-за махинаций трейдеров под покровительством НКРЭКУ, - директор

Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, действующих под покровительством регулятора НКРЭКУ.

Об этом сообщил генеральный директор "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для издания Цензор.НЕТ.

"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляции со стороны поставщиков / трейдеров электроэнергии, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил Бутенко.

Он отметил, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.

По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенству правил работы на рынке электроэнергии, которые установил Регулятор, скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ.

"Даже поверхностный анализ показывает насколько массовыми и "бесстрашными"стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как Регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - отметил Бутенко.

Вчерашние обвинения НКРЭКУ в адрес "Д.Трейдинг" Бутенко назвал попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на прозрачных участников рынка.

Напомним, накануне НКРЭКУ выразило возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из-за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС - продавать ток спекулянтам на РСВ, и переходом на двусторонние договора напрямую с потребителями.

При этом за несколько недель до этого руководство НКРЭКУ и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договора.
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Топ комментарии
+26
Где ето обвал цен на електроенергию? В какой стране? И почему государственные АЕС продают електроенергию спекулянтам (инвесторам как у нас любят говорить), а не украинцам? Ведь по Конституции Украины все ископаемые и народное достояние пренадлежит народу а не барыгам.
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05.07.2021 09:05
+12
цена на е\е упала до 40 коп за квт. а народу продают по 1,68 и стонут, что мало, хотят с 8 месяца повышать в два раза... где есть такие спекуляции, там просматривается волосатая клешня главного спонсора Зеленой отары - каломойского, одного из трейдеров-спекулянтов.
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05.07.2021 09:18
+8
обвал цен у Игорь Валерича.
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05.07.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Где ето обвал цен на електроенергию? В какой стране? И почему государственные АЕС продают електроенергию спекулянтам (инвесторам как у нас любят говорить), а не украинцам? Ведь по Конституции Украины все ископаемые и народное достояние пренадлежит народу а не барыгам.
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05.07.2021 09:05 Ответить
обвал цен у Игорь Валерича.
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05.07.2021 10:14 Ответить
ДЛЯ ИгрьВалєріча .. Всі інші ( лохи ) отримають - підвищення цін .. Вже скоро .
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05.07.2021 10:50 Ответить
ну так то капалини, а звідки ел.енергію викопують?
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05.07.2021 10:34 Ответить
Ее выкопують из наших АЕС которые мы строили и мы деньги собирали, а так же содержим. А прибыль почему то получают барыги с уставным капиталом 1грн, и ту которую украли у нас же.
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05.07.2021 10:52 Ответить
проблема в тому, що у нас все роблять через жопу і в своїх курних інтересах. бо по нормальном, об у нас мі працювати ринок ел.енерії, то ті т.. постачальники повинні були б побудувати свої мережі і один перед одним бігати пропонувати, так само і побудувати ел.станції об виробляти еле.енерію, а так асолютне закономірне питанння, що вони зробили дл того, щоб заробляти?
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05.07.2021 12:37 Ответить
Дело в том что у нас в стране правят бандиты с 90-х. Ошибочно называть их бизнесменами и тем более инвесторами. Потому что они не привыкли строить и потом получать прибыль 5-7% как в Европе или США. Они могут только отжать, украсть-прихватизировать, а потом сдавать предприятия под 300% годовых через своих лоббистов у власти, выжимая все и не вкладывая ни копейки. Потому что по понятиям олигархов вкладывать свои деньги в отжатое предприятие ето западло.
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05.07.2021 12:41 Ответить
Зебарыги
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05.07.2021 09:14 Ответить
цена на е\е упала до 40 коп за квт. а народу продают по 1,68 и стонут, что мало, хотят с 8 месяца повышать в два раза... где есть такие спекуляции, там просматривается волосатая клешня главного спонсора Зеленой отары - каломойского, одного из трейдеров-спекулянтов.
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05.07.2021 09:18 Ответить
А по 4,68 конторам продають - не бачили?..
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05.07.2021 17:22 Ответить
смотрите - в ДНР в разы газ дешевле - там по себестоимости. Почему у нас по-другому?
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05.07.2021 09:24 Ответить
В ДНР добывают газ?
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05.07.2021 09:35 Ответить
хз наверное рф по себестоимости продаёт им
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05.07.2021 09:42 Ответить
В обмін на що?
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05.07.2021 09:50 Ответить
неправильный вопрос, вот правильный - почему у них по себестоимости, а у нас чиновники набивают карманы?
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05.07.2021 09:59 Ответить
По какой цене они получают газ от россии?
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05.07.2021 10:03 Ответить
точно не знаю, знаю что по себестоимости
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05.07.2021 10:18 Ответить
"Знаю" можно говорить, когда знаешь точные цифры, которые можно проверить.
Иначе, утверждение о "по себестоимости" голословное.
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05.07.2021 10:40 Ответить
Без цифр это ни_о_чем ...
Много людей ломанулось жить в процветающие лднр?
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05.07.2021 10:52 Ответить
я не об этом, а о том, что должно быть по себестоимости
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05.07.2021 12:44 Ответить
нема ніякої "сєбєстоімасті"
Є ринкова ціна. Газовики можуть без зарплатні працювати? Чи за мінімалку? Чи за дві? Чи за три?.. Яку саме брати за "сєбєстоімасть"?
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05.07.2021 17:24 Ответить
СірОжа,ти ідіот?
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06.07.2021 07:52 Ответить
.. Який дурень тобі щось буде продавати - по сєбєстоімості ..??
Ну от ти , наприклад , видобуваєш газ , вклав у його видобуток 1 мільйон долл власних коштів , і що - продаси той газ наваросам - теж за мільйон .?? Не заробивши на ньому собі , навіть на пиріжок з лівером . ?
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05.07.2021 11:05 Ответить
Давай, досвидос, ДНР - патриот.
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05.07.2021 10:06 Ответить
Обвал цін на електроенергію стався через махінації трейдерів під покровительством НКРЕКП, - директор "Д.Трейдинг" - Цензор.НЕТ 4403
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05.07.2021 09:28 Ответить
Недоработочка вышла, нужно собраться слугам народа и подумать как повысить процентов на 200!!!
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05.07.2021 09:33 Ответить
Зеля, запили видосик.

"Збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго»."

За 2020 рік підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень.
Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».

Зокрема, загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків - 28,5 млрд грн.
Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zbitki-kompaniy-minfinu-peretnuli-poznachku-u-sim-milyardiv-naybilshe-groshey-vtrachaje-ukrenergo-766372.html
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05.07.2021 09:35 Ответить
а где обвал ?? постоянный рост...
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05.07.2021 10:04 Ответить
обвал у бени
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05.07.2021 10:27 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1411872389370204161 4 ч

На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Хроника Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
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05.07.2021 10:14 Ответить
А где засранцы, которые проголосовали за найвэлычнишого лидера **********?
Пусть объяснят, что всё идёт как надо!
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05.07.2021 10:16 Ответить
не пора ли с ахметкой кончать?
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06.07.2021 03:51 Ответить
Не спорьтесь, в стране нет денег и зекоМанда их собирает. Он где-то с видосиком выступить-здоровье нации, здоровье краины, а вы пойдете платить налог за оформление дарственной, покупки машины и др. налогов предусмотренных законадательством, а там налог уже в разы выше и Зеля не будет про это видосик снимать, а тихо.
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06.07.2021 09:26 Ответить
 
 