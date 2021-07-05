Обвал цен на электроэнергию произошел из-за махинаций трейдеров под покровительством НКРЭКУ, - директор "Д.Трейдинг"
Обвал цен на оптовом рынке электроэнергии (в сегменте "на рынке на сутки вперед") стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, действующих под покровительством регулятора НКРЭКУ.
Об этом сообщил генеральный директор "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко в колонке для издания Цензор.НЕТ.
"Падение цен на РСВ - это результат бесконтрольных манипуляции со стороны поставщиков / трейдеров электроэнергии, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора", - сообщил Бутенко.
Он отметил, что об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти.
По его словам, одна из самых распространенных спекулятивных схем заключается в том, что трейдеры благодаря пробелам в законодательстве и несовершенству правил работы на рынке электроэнергии, которые установил Регулятор, скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, Гарпока и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ.
"Даже поверхностный анализ показывает насколько массовыми и "бесстрашными"стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые чувствуют защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как Регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", - отметил Бутенко.
Вчерашние обвинения НКРЭКУ в адрес "Д.Трейдинг" Бутенко назвал попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на прозрачных участников рынка.
Напомним, накануне НКРЭКУ выразило возмущение уменьшением заработка приближенных к себе трейдеров из-за отказа реальных производителей - ТЭС и АЭС - продавать ток спекулянтам на РСВ, и переходом на двусторонние договора напрямую с потребителями.
При этом за несколько недель до этого руководство НКРЭКУ и комитета ВР по вопросам энергетики на заседании СНБО призвали всех участников переходить на двусторонние договора.
Пожалуйста, подождите...
Иначе, утверждение о "по себестоимости" голословное.
Много людей ломанулось жить в процветающие лднр?
Є ринкова ціна. Газовики можуть без зарплатні працювати? Чи за мінімалку? Чи за дві? Чи за три?.. Яку саме брати за "сєбєстоімасть"?
Ну от ти , наприклад , видобуваєш газ , вклав у його видобуток 1 мільйон долл власних коштів , і що - продаси той газ наваросам - теж за мільйон .?? Не заробивши на ньому собі , навіть на пиріжок з лівером . ?
"Збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго»."
За 2020 рік підприємства, підпорядковані Міністерству фінансів, відзвітували про загальні чисті збитки на суму 7,1 млрд гривень.
Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».
Зокрема, загальна сума доходів сягнула позначки у 21,4 млрд грн, у той час як загальна сума збитків - 28,5 млрд грн.
Усього до сфери управління відповідного міністерства належать 15 держпідприємств.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zbitki-kompaniy-minfinu-peretnuli-poznachku-u-sim-milyardiv-naybilshe-groshey-vtrachaje-ukrenergo-766372.html
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1411872389370204161 4 ч
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Хроника Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
Пусть объяснят, что всё идёт как надо!