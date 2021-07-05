Российские оккупанты вербуют в наемники на Донбассе: "Бесплатная вакцинация от COVID и чистый воздух". ФОТО

В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты обещают паспорт РФ, COVID-вакцинацию, решение вопросов от "личных" и "житейских" до социальных, службу в тылу и на чистом воздухе.