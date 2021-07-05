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армия РФ (18042) Донбасс (26950) наемники рф (2053)

Российские оккупанты вербуют в наемники на Донбассе: "Бесплатная вакцинация от COVID и чистый воздух". ФОТО

В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты обещают паспорт РФ, COVID-вакцинацию, решение вопросов от "личных" и "житейских" до социальных, службу в тылу и на чистом воздухе.

Российские оккупанты вербуют в наемники на Донбассе: Бесплатная вакцинация от COVID и чистый воздух 01

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Топ комментарии
+11
Миномётная батарея и служба в тылу? Интересая комбинация.
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05.07.2021 09:04
+7
просто врут
но думают, что читатели этих листовок настолько дебилы, что 2 и 2 не свяжут
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05.07.2021 09:06
+7
....чистый воздух, веганская диета, медитации, брейн шторминги, групповые изучения Камасутры, вело прогулки и гробы из эколгически чистых материалов)
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05.07.2021 09:15
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Миномётная батарея и служба в тылу? Интересая комбинация.
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05.07.2021 09:04 Ответить
просто врут
но думают, что читатели этих листовок настолько дебилы, что 2 и 2 не свяжут
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05.07.2021 09:06 Ответить
Все верно. Воюют-то россияне.
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05.07.2021 14:27 Ответить
минометная батарея и служба в тылу не вяжутся
ну, почти вяжутся, т.к. должностей вещевиков раз-два и они только по блату
т.е. напарка для лохов эта рекламка
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05.07.2021 09:05 Ответить
может это донецк обстреливать из тыла
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05.07.2021 09:12 Ответить
обстреливать Донецк из тыла - на это есть русские из РФ, причем вполне возможно, что штатные военнослужащие ВС РФ (потому что подписки о неразглашении и т.д.)
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05.07.2021 10:54 Ответить
Зато очень хорошо ложится в то, что на передке воюют россияне!
Заметьте - сами русские подонки это пишут на бумаге!
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05.07.2021 14:26 Ответить
"Служба в тылу, комфортное расположение". Правильно агитируют будущих будущих бойцов подразделения "200".
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05.07.2021 09:06 Ответить
Шо такое? Не хотят защищать молодую резервацию?
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05.07.2021 09:08 Ответить
проблемы личного характера решат))) это как бабу найдут или на бутылку насадят??))
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05.07.2021 09:12 Ответить
Шириво выдадут.

И сразу станет пох на все проблемы.
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05.07.2021 09:51 Ответить
«Снимите
блокаду, мы загибаемся!» Истерика боевиков в эфире у Соловьева

https://www.youtube.com/watch?v=MFCExkfV1Qw

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05.07.2021 09:13 Ответить
Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря" - Цензор.НЕТ 325
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05.07.2021 12:59 Ответить
"Бесплатная вакцинация от COVID, чистый воздух" и не важна на каком языке разговаривать!"
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05.07.2021 09:15 Ответить
....чистый воздух, веганская диета, медитации, брейн шторминги, групповые изучения Камасутры, вело прогулки и гробы из эколгически чистых материалов)
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05.07.2021 09:15 Ответить
Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря" - Цензор.НЕТ 3310
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05.07.2021 09:16 Ответить
Это разве не оккупация?

Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря" - Цензор.НЕТ 7396
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05.07.2021 09:21 Ответить
Шановний, уберить цю мерзоту
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05.07.2021 09:22 Ответить
Це аргумент що оккупация дійсно є як би ***** та інші рашисти цього не заперечували.
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05.07.2021 10:08 Ответить
Могилу в чистой земле гарантировать не могут. Земля Донбасса загрязнена...
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05.07.2021 09:22 Ответить
********** специально держит оккупированные территории на подсосе и пропаганде, чтобы быдло шло воевать за тридцать серебреников.
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05.07.2021 10:07 Ответить
Наверное комплектация личным составов входит в KPI мордорских хенералов на Донбасе. Вот и изголяются, иначе без теплых должностей остануться - придется идти работать, а они не для того власть захватывали ...
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05.07.2021 10:51 Ответить
Самоочистка,пусть идут,нормальным людям паспорт кацапстана,это как клеймо неудачника.Берите паспорта,и удобряйте землю,холопы.
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05.07.2021 12:19 Ответить
Эмм...
Я правильно понял? Идешь служить, получаешь паспорт Рашки? То есть воевать будет уже гражданин РОАссии?!
Ну да. Гражданская война, нуачо...
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05.07.2021 14:20 Ответить
согласен! иду! куда обратица?
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05.07.2021 14:20 Ответить
НЕОБХОДИМО ВОЗЛЕ НУЛЕВОЧКИ ДЕЛАТЬ ЛАБОРАТОРИИ, ЧТОБЫ ВРАГОВ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ И ЛЮДЕЙ ЛЕЧИТЬ !!!
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05.10.2021 08:39 Ответить
 
 