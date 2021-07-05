Российские оккупанты вербуют в наемники на Донбассе: "Бесплатная вакцинация от COVID и чистый воздух". ФОТО
В сети обнародовали объявление, которым российские оккупанты вербуют наемников на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты обещают паспорт РФ, COVID-вакцинацию, решение вопросов от "личных" и "житейских" до социальных, службу в тылу и на чистом воздухе.
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но думают, что читатели этих листовок настолько дебилы, что 2 и 2 не свяжут
ну, почти вяжутся, т.к. должностей вещевиков раз-два и они только по блату
т.е. напарка для лохов эта рекламка
Заметьте - сами русские подонки это пишут на бумаге!
И сразу станет пох на все проблемы.
блокаду, мы загибаемся!» Истерика боевиков в эфире у Соловьева
https://www.youtube.com/watch?v=MFCExkfV1Qw
Я правильно понял? Идешь служить, получаешь паспорт Рашки? То есть воевать будет уже гражданин РОАссии?!
Ну да. Гражданская война, нуачо...