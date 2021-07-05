110 баз отдыха на Бердянской косе были обесточены из-за интенсивного дождя и ветра, - ГСЧС

В ночь на понедельник на Бердянской косе (Запорожская обл.) спасатели восстановили электроснабжение 110 баз отдыха, которые были обесточены в резульате непогоды накануне вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"4 июля около 19:00 в Бердянске в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. В 3:00 5 июля бригадами Бердянского РЭС электроснабжение восстановлено", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС разрезали и убрали три поваленных дерева с проезжей части.

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