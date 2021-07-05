Достроен еще один участок "Турецкого потока": Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины
Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.
Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).
Длинна сербского участка газопровода Турецкий поток около 403 км. Пропускная способность – 13,9 млрд кубов в год. Проект включает четыре метрологические и одну компрессорную станцию. Ветка соединяется с болгарским участком газопровода Турецкий поток в городе Заечар, а с венгерской газотранспортной системой – в Хоргоше. Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд кубов в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части. Венгрия в 2020 году получила 8,6 млрд кубов российского газа.
Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.
С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.
Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.
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Надо учиться жить в новых реалиях и готовиться к большой войне (привет 73%, уставшим у телевизоров от войны).
Все это возможно но где взять Президента котрый не побоится организвать газовую войну
2. Именно военная составляющая играла первую роль в планировании Кремлем обходных газопроводов вокруг Украины.
Т.е. в 2014 г. путин не начал полномасштабную войну с Украиной потому, что боялся что пострадают поставки газа в Европу?
То Что рашка постарается задушить Украину и оставить без газа-в этом только тупые 72% могут сомневатся.
Поляки вон давно перестраховались и заключили контракт с США по поставкам газа. украина вполне может выжить в газовой войне поборов коррупцию и высвободив таким образом огромные деньги(более 30 млрд долларов в год) и начав закупать газ из нескольких источников в том числе из США-но только не при идиотской зеленой власти