РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости Газовая война
7 093 36
Венгрия (1836) газопровод (829) россия (93011) Сербия (365)

Достроен еще один участок "Турецкого потока": Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины

Достроен еще один участок

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Национальное телевидение Сербии сообщило о сварке "золотого" стыка газопровода на границе двух стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Длинна сербского участка газопровода Турецкий поток около 403 км. Пропускная способность – 13,9 млрд кубов в год. Проект включает четыре метрологические и одну компрессорную станцию. Ветка соединяется с болгарским участком газопровода Турецкий поток в городе Заечар, а с венгерской газотранспортной системой – в Хоргоше. Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд кубов в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части. Венгрия в 2020 году получила 8,6 млрд кубов российского газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы работаем над тем, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен, - минфин Германии

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Достроен еще один участок Турецкого потока: Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Халява, о необходимости которой так долго говорили большевики, заканчивается.

Надо учиться жить в новых реалиях и готовиться к большой войне (привет 73%, уставшим у телевизоров от войны).
показать весь комментарий
05.07.2021 09:47
+7
На случай усиления агресии РФ надо разрабатывать план по сабботировпнию работы газпромовских Потоков в обход Украины, их несколько. Это могут быть хакерские атаки, атаки неизвестными беспилотниками, подводные атаки, технические диверсии и аварии, организация пиар компани в странах где проходя Трубы по дискредитации "газового" оружия, поддержка Зеленых (они за закрытие) и т.д.
Все это возможно но где взять Президента котрый не побоится организвать газовую войну
показать весь комментарий
05.07.2021 09:54
+6
1.Ты не имеешь представления об полномасштабной войне. С массироваными обстрелами всей территории ракетами и применением стратегической бомбардировочной авиации.
2. Именно военная составляющая играла первую роль в планировании Кремлем обходных газопроводов вокруг Украины.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Халява, о необходимости которой так долго говорили большевики, заканчивается.

Надо учиться жить в новых реалиях и готовиться к большой войне (привет 73%, уставшим у телевизоров от войны).
показать весь комментарий
05.07.2021 09:47 Ответить
З ким ти воювати зібрався у великій війні? і за що?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:17 Ответить
Да он просто болтун-порохобот, трепач.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:04 Ответить
А невже до вас не доходить, що всі ці обхідні газопроводи будуються для того, щоби у кацапів були розв'язані руки для захоплення України? ***** вже відкритим текстом заявляє про "адін нарот", невже так важко збагнути, до чого все ведеться?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:51 Ответить
Чушь! И примитивизм. Наличие какого газопровода может остановить Путина от войны? Вы переоцениваете его человеческие качества. Больше всего, что это для того, чтобы поставить(экономически) нас на колени.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:12 Ответить
А с кем у нас идет "малая" война, от которой вы так устали?
показать весь комментарий
05.07.2021 15:44 Ответить
На случай усиления агресии РФ надо разрабатывать план по сабботировпнию работы газпромовских Потоков в обход Украины, их несколько. Это могут быть хакерские атаки, атаки неизвестными беспилотниками, подводные атаки, технические диверсии и аварии, организация пиар компани в странах где проходя Трубы по дискредитации "газового" оружия, поддержка Зеленых (они за закрытие) и т.д.
Все это возможно но где взять Президента котрый не побоится организвать газовую войну
показать весь комментарий
05.07.2021 09:54 Ответить
и кто их будет организовывать то, а так стратегия неплохая но утопия
показать весь комментарий
05.07.2021 10:11 Ответить
По большому счету утопия, но вот Израиль точно смог бы реализовать подобную стратегию, а мы слишком разрознены и главное страшная африканских масштабов коррупция во власти. Но тем не менее,эффективное сопротивление Потокам возможно!
показать весь комментарий
06.07.2021 08:34 Ответить
Так это ж государственная стратегия должна быть. Для чего и должен использоваться СНБО, где в закрытом режиме ставить задачи, согласовывать это противодействие "потокам" на всех уровнях. А пока СНБО- главная студия Квартала 95, где записывают видосики для наших лохов.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:06 Ответить
и что это даст? Европа вместо стандартной озабоченности вообще может нам санкции впарить за такое и конкретно принять сторону рашки и отдать нас, как дикарей, во внешнее управление раши.
показать весь комментарий
05.07.2021 17:19 Ответить
Согласен про санкции, но в случае широкомассштабной агрессии РФ надо иметь план по "работе" с Потоками. На 100 тысяч кацапских трупиков Хремлю наплевать, а вот трубы это их главное оружие. Они задумаются лишний раз начинать войну или нет, если в Украине будут подготовленные группы для диверсий на ключевых газопроводах
показать весь комментарий
06.07.2021 08:41 Ответить
Заметила как на Турецкий поток вонь не поднимали? Ибо байрактары дороже😁😁😁
показать весь комментарий
05.07.2021 10:00 Ответить
Осталось только в Украине закрыть последние енергоблоки АЕСв угоду Ахметову, кремлю и Европе и можно обявлять официально енергетическую Ж***пу.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:45 Ответить
Начало конца халявы. Конец будет с запуском СП-2. Судя по попыткам увеличить фискальную нагрузку на экономику "великие Зе-экономисты" это понимают.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:45 Ответить
Ладно бы только фискальную. Теперь ракеты пускать можно, без оглядки на то, шо пострадают поставки газа европе...
показать весь комментарий
05.07.2021 11:09 Ответить
Т.е. в 2014 г. путин не начал полномасштабную войну с Украиной потому, что боялся что пострадают поставки газа в Европу?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:16 Ответить
1.Ты не имеешь представления об полномасштабной войне. С массироваными обстрелами всей территории ракетами и применением стратегической бомбардировочной авиации.
2. Именно военная составляющая играла первую роль в планировании Кремлем обходных газопроводов вокруг Украины.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:52 Ответить
Политинформации не надо. На вопрос ответь:
Т.е. в 2014 г. путин не начал полномасштабную войну с Украиной потому, что боялся что пострадают поставки газа в Европу?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:17 Ответить
Для особо одаренного-полномасштабная война, когда в Киеве и Одессе забиты кабаки с пьяными песнями и САЛЮТАМИ!!! таковой не является. Шо тебе непонятно?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:25 Ответить
Мне непонятно почему ты упорно не хочешь ответить на вопрос и постоянно съезжаешь с темы. Не хочешь отвечать - так и скажи. Варианты ответа: да/нет/не знаю.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:34 Ответить
Или ты не в состоянии поценить уровень СТРАТЕГИЧЕСКОЙ угрозы (военной) от отключения газовой трубы?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:30 Ответить
Турецкий поток спокойно проложили без криков и санкций, а ведь это -30 млрд кубов которые раньше шли через Украину.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:47 Ответить
Насколько я помню, было несколько очень нудных но серьезных статей в Зеркало Недели с анализом рисков по Турецкому Потоку. Стратегической опасности его строительство не представляло для Украины по мнеию специалистов.
показать весь комментарий
06.07.2021 08:57 Ответить
Перемога...Тепер в Угорщині будемо газ купувати,це близько,та от незадача,потрібно вернути клятий Радянський Союз,щоб комуняки газопровід з Угорщини збудували для нас,от тоді лафа,
показать весь комментарий
05.07.2021 10:50 Ответить
Интересно:у Зекоманды есть план снабжения газом Украины когда рашка полностью перекроет транзит газа через Украину? Хотя о чем это я? Думаю у Зеленского один план:в случае чего рвать когти и с наврованным баблом ехать домой-на озеро Комо в Италии.
То Что рашка постарается задушить Украину и оставить без газа-в этом только тупые 72% могут сомневатся.
Поляки вон давно перестраховались и заключили контракт с США по поставкам газа. украина вполне может выжить в газовой войне поборов коррупцию и высвободив таким образом огромные деньги(более 30 млрд долларов в год) и начав закупать газ из нескольких источников в том числе из США-но только не при идиотской зеленой власти
показать весь комментарий
05.07.2021 11:19 Ответить
Ну перекроет рашка газ и шо ? Мы и так его покупаем у Словакии и Польши, через виртуальный реверс правда, но пока так удобно и дешевле, потом просто будем физически покупать, на 20 долларов дороже.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:36 Ответить
Ну да ещё 50 наши барыги накинут,и будет неподьемная цена для большинства,она и так завышена в разы,в будет вообще...
показать весь комментарий
05.07.2021 11:41 Ответить
Вообще то это чистая комерция и экономика. Будет после Путлера, кто то другой, когда он сдохнет, закончатся лозунги и пр., а труба и поставка газа в Европу останется. А по большому счёту я на 100% уверен, что когда изменится обстановка в Рашке и придёт более адекватный презик, то Украина первая же и побежит брататься со своим "старшим братом", как это было уже не раз. Снова начнётся "многовекторность", а по просту украинское хитрож..во. И нашим и вашим. Это уже исторически. По крайней мере об этом мечтает процентов 60 украинцев. Потому что даже несмотря на агрессию и убийства украинцев со стороны Рашки, то по опросам в НАТО хотят только 40% украинцев.Наверное те, кто прошёл АТО или имеет в родне погибших от россиян. Не 90, не 80, а только 40. А остальные не хотят, потому что верят, что па Рашка вернётся в Украину. Вот и не хотят "сжигать мосты". Такая уж это нация.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:27 Ответить
 
 