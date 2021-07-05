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Польша (8144) путин (30484) россия (93011) Туск (676)

"Путинская Россия им ближе, чем ЕС": Туск обвинил власти Польши в содействии политике Кремля

Экс-председатель Евросовета Дональд Туск обвинил власти Польши в том, что их внутренняя и внешняя политика якобы выгодна Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом новоизбранный глава оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа заявил на пресс-конференции 4 июля.

Несколько дней назад правящая польская партия Право и справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского подписала декларацию с призывом к "большему суверенитету" членов ЕС с евроскептиками – французскими крайне правыми из Нацобъединения, венгерскими правыми из ФИДЕС/Венгерский гражданский союз премьера Виктора Орбана, а также итальянской Лигой.

Туск напомнил, что некоторые члены этих партий, "новые коллеги" ПиС, "даже носили футболки" с фото президента РФ Владимира Путина.

"Путинская Россия им ближе, чем ЕС. Уже несколько лет я повторяю, что по неизвестным причинам Качиньский и ПиС настаивали на реализации международной повестки Путина. Последствия могут быть хуже, чем мы думаем. Это движение – движение, с которым цивилизованные партии не хотят иметь ничего общего", - сказал он.

Бывший глава правительства Польши считает, что такие действия – "это еще один шаг к изоляции Польши", а "единственный, кто открывает новую бутылку шампанского после таких решений, – это Путин в Кремле".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск возглавил "Гражданскую платформу" - самую большую оппозиционную партию в Польше

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Топ комментарии
+8
Мы видим только то что нам показывают .
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05.07.2021 10:04
+7
Больше всего украинцев убили кацапские нацисты.
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05.07.2021 11:43
+6
По аналогии украинцам поехать на Роисю проще, чем в США или Великобританию.

Роися лучше и сильнее поддерживает Украину, чем США и Великобритания?
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05.07.2021 10:08
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Мы видим только то что нам показывают .
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05.07.2021 10:04 Ответить
Детская логика... "Гонить" на Росію.... Гнать можно все что угодно но ничего не делать
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05.07.2021 10:47 Ответить
А, что они должны делать? Объявить кацапам войну?
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05.07.2021 11:51 Ответить
Да, потому Польша будет последней в списке стран, открывшейся для украинских туристов.
А Венгрия с пророссийским президентов - первая. Не странно ли? Вот и все, что надо знать про хрюканье Польши о поддержке Украины.
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05.07.2021 10:04 Ответить
По аналогии украинцам поехать на Роисю проще, чем в США или Великобританию.

Роися лучше и сильнее поддерживает Украину, чем США и Великобритания?
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05.07.2021 10:08 Ответить
***** вбив брата-близнюка Леха... а він все-одно під нього лізе...
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05.07.2021 10:11 Ответить
Кто то же заложил взрывчатку в самолёт в самой Польше...
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05.07.2021 10:17 Ответить
Вибухівку заклали за півроку до того в Ульянівську під час капремонту в нерозбірні елементи фюзеляжу. Саме тому московити до цих пір не віддали ні залишків літака, ні чорних скриньок, ні записів з диспечерської вежі (касета заїла, кажуть).
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05.07.2021 17:13 Ответить
Слабо верится, думаю это был обычный сговор с обеих сторон. А останки не отдают потому что по "официальной" версии, которую вообще состряпали из говна и палок никакого взрыва не было, самолёт разбился и всё тут, все умерли. Катастрофа, с кем не бывает. Тогдашний польский министр вд умыл руки.
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05.07.2021 23:06 Ответить
В Украине та же история - ОПЗЖ (и не только) спят и видят Украину в России
и пердят ночью под одеялом: "путин-придии!"
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05.07.2021 10:23 Ответить
Неправда!
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05.07.2021 12:56 Ответить
Вообще так и есть
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05.07.2021 10:24 Ответить
_Нельзя в этом верить Туску просто на слово, его шашни с путлером при президенте Качиньском не забыты.
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05.07.2021 10:34 Ответить
Больше всего граждан Украины перебили в Польше
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05.07.2021 10:41 Ответить
Больше всего украинцев убили кацапские нацисты.
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05.07.2021 11:43 Ответить
К власти пришли благодаря свитому рашей самолету. Кому же им благодарить?
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05.07.2021 10:46 Ответить
Все из-за денег. Большие западные европейцы приняли семилетний бюджет ЕС, в котором прописано что больше денег будут получать те страны, которые будут себя хорошо вести. Это очень не понравилось странам ЕС которые считают себя "независимыми", вроде Польши и Венгрии.
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05.07.2021 11:43 Ответить
и что удивительного. не нужно смотреть в Польшу, посмотрите в Украину лучше. скоро 10 лет войны с паРашей, а в парламенте кивин в шапке-ушанке с советской звездой и рассказами о братских народах паРашы и Украины. как-то так. коряво написал, но смысл думаю понятен.
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05.07.2021 12:15 Ответить
я вам скажу по правде...этот Туск внебрачный сын х.....а и после смены его у него уже готово место и акции в газпроме
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05.07.2021 14:37 Ответить
Це ти почув від Рабіновича, на масонському збіговиську.
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05.07.2021 15:02 Ответить
Тенденційна стаття - декларацію підписали 15 партій, а згадали лише трьох маргиналів. А посприяти москвогебнявим як Туск-німецький ставленик, коли злив розслідування вбивства Леха Качинського і польської еліти в Смоленську в 2010 році, навряд чи можна.
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05.07.2021 15:45 Ответить
***** ведет политику подкупа отдельных политиков как ранее Януковича в Украине... так ему легче подкупив отдельных чинуш чем вести цивилизованную политику страны. Карлику нужен внешний враг на кого свалить все проблемы перед своими ватниками и удержаться в троне.
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06.07.2021 08:50 Ответить
 
 