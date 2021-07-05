"Путинская Россия им ближе, чем ЕС": Туск обвинил власти Польши в содействии политике Кремля

Экс-председатель Евросовета Дональд Туск обвинил власти Польши в том, что их внутренняя и внешняя политика якобы выгодна Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом новоизбранный глава оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа заявил на пресс-конференции 4 июля.

Несколько дней назад правящая польская партия Право и справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского подписала декларацию с призывом к "большему суверенитету" членов ЕС с евроскептиками – французскими крайне правыми из Нацобъединения, венгерскими правыми из ФИДЕС/Венгерский гражданский союз премьера Виктора Орбана, а также итальянской Лигой.

Туск напомнил, что некоторые члены этих партий, "новые коллеги" ПиС, "даже носили футболки" с фото президента РФ Владимира Путина.

"Путинская Россия им ближе, чем ЕС. Уже несколько лет я повторяю, что по неизвестным причинам Качиньский и ПиС настаивали на реализации международной повестки Путина. Последствия могут быть хуже, чем мы думаем. Это движение – движение, с которым цивилизованные партии не хотят иметь ничего общего", - сказал он.

Бывший глава правительства Польши считает, что такие действия – "это еще один шаг к изоляции Польши", а "единственный, кто открывает новую бутылку шампанского после таких решений, – это Путин в Кремле".

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