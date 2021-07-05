Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович перенес встречу с пользователем, с которым они ранее обменялись оскорблениями, поскольку "сверху" ему дали понять, что делать этого не стоит.
Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь соцсети Ночной Cталкер, передает Цензор.НЕТ.
"Видел я мудаков с раздутым до неба ЧСВ (чувство собственной важности. - Ред.), но чтобы с таким...
Поясните кто-нибудь Люсе, что он к высшему государственному уровню имеет такое же отношение, как уборщица Рады к законотворчеству. Подозреваю, что папа Подоляк надавал Люсе тумаков, лишил денег на мороженое и сказал примерно следующее: "Ты, долбень, когда нанюхался, не смей в ФБ лезть!" - написал он.
Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".
Позже Арестович договорился встретиться с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
Даже не смог взять на себя ответственность за слив.
Жалкое ничтожное и сливающее своих же хозяев...
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- Куме я ніяк зрозуміть не можу - як Арестовичу не гидко постійно потраплять у зелене лайно , куди він вліз, купившись на посаду "радника"?
- Та Ви що?!!! Він же там - "як риба в воді!"
в соцсетях всякие оскорбления..., который этот х#есос писал.... Да арестович х#есосович?
https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev
Андрій Шор - військовий експерт, ветеран російсько-української війни. З 2014 року пішов добровольцем в зону АТО. Був одним з «кіборгів», які захищали ДАП.
Питання до https://twitter.com/APUkraine @APUkraine https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
: яку саме сторону в ТКГ представляє радник російського агента Єрмака виродок Арестович?
Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/E5bGZgLWUAM_0Z1?format=jpg&name=small
Мошенники и наркоманы...
" Трудно быть богом " бр. Стругацкие
т.е. в глаза сказать при личной встрече - "сверху запретили"
а матами п**деть можно...ибо по хлебалу и сопле.. не прилетит...
какое ж оно мерзко-тошнотворное... орлом взлетало - драной курицей упало
Плісняві, остаточно, нюх втратили. Монополізували владу, начебто, за волею наріду, і посилають нахрін той же нарід, коли він вимагає прибрати дерьмака, татарова, аферістовича. Можна й ВАЗеленського.
Приберіть це бикувате бидло з влади.
P. S. путин- *****.
Крым- Украина.
РФ- Ворог.
*****&рф - ПНХ!
А вдруг наш доблестный разведчик явится на встречу в женском платье и в тех самых туфлях ?
А вдруг его оппонент окажется не просто доктором но и психиатром ?
А вдруг на встречу кто то придет с линейкой что бы замерить длину достоинств спорщиков ?
Скандала потом не оберешься.
Хотя, конечно, Банковой выгоден любой скандал, который отвлекает их паству от реальных проблем в Украине.
"Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом""
- норма?
Источник: https://censor.net/ru/n3275073