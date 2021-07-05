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майдан (4140) оскорбление (98) Арестович Алексей (330)

Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"

Арестович заявил, что

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович перенес встречу с пользователем, с которым они ранее обменялись оскорблениями, поскольку "сверху" ему дали понять, что делать этого не стоит.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь соцсети Ночной Cталкер, передает Цензор.НЕТ.

"Видел я мудаков с раздутым до неба ЧСВ (чувство собственной важности. - Ред.), но чтобы с таким...

Поясните кто-нибудь Люсе, что он к высшему государственному уровню имеет такое же отношение, как уборщица Рады к законотворчеству. Подозреваю, что папа Подоляк надавал Люсе тумаков, лишил денег на мороженое и сказал примерно следующее: "Ты, долбень, когда нанюхался, не смей в ФБ лезть!" - написал он.

Арестович заявил, что позорно сливается со встречи с пользователем, которого ранее обозвал х#есосом. В соцсети подозревают, что папа Подоляк надавал Люсе тумаков 01
Фото: Ночной Cталкер/Facebook

Напомним, пользователь Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича. В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил, что автор не прав, а также "Х#есос безграмотный". В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Позже Арестович договорился встретиться с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом", 9 июля на Майдане.

Арестович заявил, что позорно сливается со встречи с пользователем, которого ранее обозвал х#есосом. В соцсети подозревают, что папа Подоляк надавал Люсе тумаков 02
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Топ комментарии
+83
Чего от дешевки следовало и ожидать.
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05.07.2021 10:22
+47
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 9850
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05.07.2021 10:25
+45
Люся Аферистович ссыкло!!)))
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05.07.2021 10:23
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Чего от дешевки следовало и ожидать.
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05.07.2021 10:22 Ответить
слушай Те . вибрали нюхай Те
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05.07.2021 10:45 Ответить
какое же оно жалкое...
Даже не смог взять на себя ответственность за слив.

Жалкое ничтожное и сливающее своих же хозяев...
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05.07.2021 16:04 Ответить
Я отпросился с работы и жду 17.00 чтоб плюнуть тебе в морду, а ты **** слился мразь!
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09.07.2021 11:40 Ответить
Люся Аферистович ссыкло!!)))
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05.07.2021 10:23 Ответить
да ВАЗЕЛИНУ НЕ ПОДВЕЗЛИ В ОППУ вот Люська и пискнула на потолок....
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05.07.2021 11:24 Ответить
Уже. И она сама отдалась.
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05.07.2021 10:27 Ответить
Нарешті я зрозуміла, що означає цей вислів.
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05.07.2021 10:39 Ответить
Выполните его слова, выгоните с позором этого закомплексованного.
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05.07.2021 10:23 Ответить
зачем выгонять - у таких люсь там гнездо
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05.07.2021 10:36 Ответить
Нит. Он так хорошо обгаживает себя, что брызги достаются всем главзеублюдкам.
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05.07.2021 10:38 Ответить
Тогда и зестукачу и всем остальным зекретинам ,взяв с собой зеголосилок,надо просто раствориться в бочке с дерьмом -ничем от них Люська не отличается)
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05.07.2021 10:44 Ответить
Зеленському та його прибічникам вченими Академії наук України рекомендовано не відвідувать старі туалети з вигрібними ямами - у випадку падіння туди є ризик розчинення в оточуючому середовищі Консистенція співпадає!
*
- Куме я ніяк зрозуміть не можу - як Арестовичу не гидко постійно потраплять у зелене лайно , куди він вліз, купившись на посаду "радника"?
- Та Ви що?!!! Він же там - "як риба в воді!"

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05.07.2021 12:47 Ответить
Просто у Люси горло заболело.
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05.07.2021 10:24 Ответить
Так она глоткой работает?
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05.07.2021 10:28 Ответить
збочення різні бувають
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05.07.2021 12:55 Ответить
Ротом! (Поліцаї якось розказували: "Всього набачилися і начулися ,але недавно у всіх "очі на лоб полізли" - піймали злодійку-наркоманку , посадили в СІЗО Там її лікар оглянув А у неї - "букет"! Лобкові воші , стригучий лишай , гонорея! І "вишенька на тортику" - перша стадія сифілісу! Але саме цікаве : "твердий шанкр" - у горлі!!!)
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05.07.2021 12:55 Ответить
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 503
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05.07.2021 10:24 Ответить
це ж люська, воно боїться)))
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05.07.2021 10:25 Ответить
Да ладно. Ое же сам вещде всем говорит о том, что он внештатный и оаботает на добровольных началах. Даже зарплату за это не получает.
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05.07.2021 10:25 Ответить
))) "Государственный" деятель, представитель зеленского в ТКГ - быдло сраное еще и ссыкливое.
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05.07.2021 10:25 Ответить
а амбиций пафосно-эфемерных )))) в своих собственных глазах...выше Софии Киевской )))
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05.07.2021 10:59 Ответить
як на мене, воно звичайнісінький підар)
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05.07.2021 11:11 Ответить
Дал себя уговорить.
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05.07.2021 10:25 Ответить
та да...))) дал....уговорить)))) поломался трошки )))
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05.07.2021 11:00 Ответить
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 9850
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05.07.2021 10:25 Ответить
держите меня семеро
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05.07.2021 10:47 Ответить
Вам смішно а вони реально ридають за узурпатором та тираном на Північний Кореї. Й таке саме в Україні бід боком ***** зробив майже. Насправді смішного мало...
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05.07.2021 11:19 Ответить
Алеша, могут побить, возможно даже ногами!
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05.07.2021 10:26 Ответить
Обсеранню зелені нема меж. Воно безмежне.
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05.07.2021 10:27 Ответить
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 6296
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05.07.2021 10:27 Ответить
Но высший государственный уровень может позволить писать
в соцсетях всякие оскорбления..., который этот х#есос писал.... Да арестович х#есосович?
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05.07.2021 10:30 Ответить
Какой из этой соски Люси высший гос-уровень? Шо, его бубочка назначил главным сутенером на окружной вместо Дерьмака?
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05.07.2021 10:35 Ответить
Я прокомментировал его слова. Но вы правы, арестович просто обдолбаное х#йло а не чиновник как бужанский, кива и другие обдрлченцы из слуг урода
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05.07.2021 10:39 Ответить
Хуцпата мразота арестович в коментарях ображав навіть ветеранів війни з росією, кіборгів, знаючи хто вони.

https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev

Андрій Шор - військовий експерт, ветеран російсько-української війни. З 2014 року пішов добровольцем в зону АТО. Був одним з «кіборгів», які захищали ДАП.

Питання до https://twitter.com/APUkraine @APUkraine https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
: яку саме сторону в ТКГ представляє радник російського агента Єрмака виродок Арестович?

Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/E5bGZgLWUAM_0Z1?format=jpg&name=small
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05.07.2021 10:30 Ответить
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 4095
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05.07.2021 10:31 Ответить
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 6796
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05.07.2021 11:07 Ответить
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 6526
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05.07.2021 11:08 Ответить
чмошник тее авторитет
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05.07.2021 11:27 Ответить
А ничего , что и сейчас разгребаем то как этот мудила агитировал за Яныка и был у него главой выборчого штаба и депутатом ? Молчало бы уже !
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05.07.2021 13:35 Ответить
Ты кого сюда воткнуло ??? цитируя эту мразь, ты становишься кацапом....бедный его папа, ждёт его на том свете как Тарас Бульба своего ******** ждал.
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05.07.2021 14:22 Ответить
Люся Арестович, хватит кукарекать, все и так знают, что ты петушок. Люся, ты теряешь клиентов. Бегом на окружную, а то твой сутенер тебя накажет, отрежет ухо.
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05.07.2021 10:31 Ответить
Правильне і виважене рішення! Відповідати на виходки всяких недоносків-не варто! Навіть, якщо ти не державний службовець високого рівня.
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05.07.2021 10:33 Ответить
))))))во первых,оно уже ответило,усыраясь от страха,а во вторых,зесрань,это оно только у тебя в тупой бошке "державний службовець високого рівня" и в третьих,попроси уже Люську тебя обосцать,если тебе по кайфу как оно общается)
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05.07.2021 10:51 Ответить
Не хочу навіть маратися об тебе. Ти такий же уй...бок, як той, що нарвався на відповідь Арестовича. Продовжуй гнити далі-це товоя участь!
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05.07.2021 11:03 Ответить
Лапоть дырявый, что ж у тебя с переводом траблы? Настолько тупой, что даже гугл-переводчик не помогает?
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05.07.2021 11:08 Ответить
Пішов ти на...!!!!
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05.07.2021 11:10 Ответить
Сглатывай с достоинством, зепил😄
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05.07.2021 11:12 Ответить
НЕ піде! Там тобою постійно місце зайняте!
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05.07.2021 12:58 Ответить
Недоносок тебе по утрам из зеркала лыбу тянет, и говорит: с добрым утром, петушок😄
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05.07.2021 11:07 Ответить
Люська (Maks Kikol)ти вже тут? А чого не під своїм ім'ям?
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05.07.2021 11:22 Ответить
Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков" - Цензор.НЕТ 7856
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05.07.2021 10:34 Ответить
Просто обхезался. На словах он Лев Толстой, а на деле .... простой.
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05.07.2021 10:34 Ответить
Сцыкун. И все такие в партии " слуги урода" с препизидентом включительно.
Мошенники и наркоманы...
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05.07.2021 10:34 Ответить
Подобное тянется к подобному , Какой советник в Ермака , - Такой и Ермак. Советник должен быть умней в определенной галузи . Если умный Арестович , то вопрос??? насколько умный Ермак ?.
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05.07.2021 10:36 Ответить
Забавно, что Арестович за пару месяцев перетянул на себя весь негатив, который раньше исправно шёл в сторону Зеленского. Интересный ход...
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05.07.2021 10:39 Ответить
Эти олигофрены и их пуесос аферистович имеют столько залетов, что на ближайшие лет десять хватит. Скорее их дефикация плюсуется на всю власть зеленых недоумков,и леша подкидывает знатно в общую выгребную яму цирка эпохи тупого клоуна.
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05.07.2021 16:38 Ответить
"Трусоват наш дон Тамэо, да и политик известный..."
" Трудно быть богом " бр. Стругацкие
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05.07.2021 10:41 Ответить
Нынешняя власть - позорный балаган. Как почитаешь их переписку... обитатели подворотен.
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05.07.2021 10:41 Ответить
Эх люська люська а ведь раньше ты классная баба была а теперь стринги и те обосрала
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05.07.2021 10:43 Ответить
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 3319
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05.07.2021 10:49 Ответить
Просто понял, что туда может прийти докуа народа, засунут в бак и обосцут. Вот и решил остаться "командным" игроком. Позорище, если ты такой борзый и мощный, уволься и прийди, но останься мужиной, а так гавном себя показал, им же и остался.
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05.07.2021 10:50 Ответить
проститутка - в любом образе - проститутка.....
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05.07.2021 10:51 Ответить
Здесь Аристович не брешет - ему, действительно, ФСБ запретило светиться на Майдане по такому босяцкому и позорному поводу. Он ещё нужен кремлю для "повышения" рейтинга зелёных слуг и их предводителя... Дрыстовича уберут. Но не сегодня...
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05.07.2021 10:55 Ответить
аааа...воно і зразу було видно!
т.е. в глаза сказать при личной встрече - "сверху запретили"
а матами п**деть можно...ибо по хлебалу и сопле.. не прилетит...
какое ж оно мерзко-тошнотворное... орлом взлетало - драной курицей упало
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05.07.2021 10:57 Ответить
Шоу, по відволіканню уваги від держзради "велічайшего" та остаточної окупації беніним "шевченко" НБУ.
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05.07.2021 11:08 Ответить
Шлюха..
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05.07.2021 11:06 Ответить
хуже -проблять !
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05.07.2021 11:30 Ответить
Похрін на його зливання.
Плісняві, остаточно, нюх втратили. Монополізували владу, начебто, за волею наріду, і посилають нахрін той же нарід, коли він вимагає прибрати дерьмака, татарова, аферістовича. Можна й ВАЗеленського.
Приберіть це бикувате бидло з влади.
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05.07.2021 11:06 Ответить
Т.е. он признался, что настолько тупой, что ему, взрослому и публичному человеку нужно объяснять отдельно и доступно, что нельзя оскорблять граждан в интернете и забивать им стрелки, как гопоте в ПТУ, а самостоятельно он до этого дойти не в состоянии? Нда...
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05.07.2021 11:10 Ответить
И это страна? Напишу по ихнему - ******.
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05.07.2021 11:12 Ответить
Кацапстанская федерастия не "страна" , тут Ви праві, так .... теріторія. Й по їхному добре писати вмієте, дякую що нагадали.
P. S. путин- *****.
Крым- Украина.
РФ- Ворог.
*****&рф - ПНХ!
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05.07.2021 11:27 Ответить
не это не страна
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05.07.2021 11:31 Ответить
радуйтесь , зебилы тупые, шо вы такое быдло к власти привели...
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05.07.2021 11:28 Ответить
Тоже мне - неожиданность.... Кстати, а подоляк - это кто ?
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05.07.2021 11:29 Ответить
По тексту похоже что Люся просто дегенерат
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05.07.2021 11:37 Ответить
Арестович заявив, що "ганебно зливається" із зустрічі з користувачем, якого раніше обізвав "х#єсосом". У соцмережі підозрюють, що "тато Подоляк надавав Люсі стусанів" - Цензор.НЕТ 2280
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05.07.2021 11:54 Ответить
да неее, просто в этом цирке на Банковой, все же у кого то появилось здравое сомнение, может ли их работник публично ругаться матом, назначать стрелки и прочее...

А вдруг наш доблестный разведчик явится на встречу в женском платье и в тех самых туфлях ?
А вдруг его оппонент окажется не просто доктором но и психиатром ?
А вдруг на встречу кто то придет с линейкой что бы замерить длину достоинств спорщиков ?
Скандала потом не оберешься.

Хотя, конечно, Банковой выгоден любой скандал, который отвлекает их паству от реальных проблем в Украине.
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05.07.2021 12:03 Ответить
Т.е. люди считают, что это:
"Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian с критикой обуви курсанток, тренерующихся перед парадом. Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом""
- норма?
Источник: https://censor.net/ru/n3275073
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05.07.2021 12:10 Ответить
Отож і підтвердження народної мудрості. Краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти. Сидів би в своєму блозі, розводив би теревені про тупого ЗЕ та наш генштаб. Давав би поради як воно треба було зробити, був би менш більш поважною людиною. А так зв'язався з зеленими вилупками, і нема Арестовича.
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05.07.2021 13:23 Ответить
Люся сидит дома©
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05.07.2021 13:47 Ответить
воно просто-тупе,серливе бидло...
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05.07.2021 15:16 Ответить
Это же надо так себя подставить на ровном месте. Теперь его все , кому не лень, по всем форумам поносят.
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06.07.2021 04:37 Ответить
Каарочи, главзеб берет себе в помошники тупого и еще тупее( на своем фоне).
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06.07.2021 04:43 Ответить
 
 