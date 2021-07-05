Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице
Вчера днем неизвестный сильно избил на даче в Одесской области 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована. Вор ударил женщину лопатой по голове, а когда женщина упала, добивал ногами.
Об этом Рашкован написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.
"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ... Спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию", - написал он.
Рашкован отметил, что полиция сработала отлично - преступника поймали.
"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя ... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...", - сообщил он.
"Я никогда не пишу о плохом у себя на странице. И сейчас тоже не об этом. Просто берегите родителей и, если вы далеко, просите их все же звонить, когда в их жизни происходят несчастья. Их несчастье часто становятся нашими ...", - добавил Рашкован.
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Понавыбирали клептоманов во власть(яркий тому пример -Юрченко с 4-мя бутыками ворованного пива) и как следствие получили клептократию.Пусть теперь зеэлекторат не делает большие удивленные глаза
Точно ні?
Бо пишеш цінічно як кацап й "мордакнига" то у кацапів у людей Ліце або face.
Мабуть непогані проценти має)
Але побритися перед роботою можна. Він же високопосадовець, повинен тримати марку.
Ну і на дієту б сісти. Чомусь серед західних лідерів немає таких упітаних
Звідки в Одесі аж цілий зам директора мвф
Нападение с целью завладения чужим имуществом ... - ради какого такого имущества избил бабульку?