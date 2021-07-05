РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости
11 336 34
избиение (9756) МВФ (3281) Рашкован Владислав (15)

Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице

Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице

Вчера днем ​​неизвестный сильно избил на даче в Одесской области 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована. Вор ударил женщину лопатой по голове, а когда женщина упала, добивал ногами.

Об этом Рашкован написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ. 

"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ... Спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию", - написал он.

Рашкован отметил, что полиция сработала отлично - преступника поймали.

"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя ... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейскому, избившему мужчину при задержании в Житомире, грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

"Я никогда не пишу о плохом у себя на странице. И сейчас тоже не об этом. Просто берегите родителей и, если вы далеко, просите их все же звонить, когда в их жизни происходят несчастья. Их несчастье часто становятся нашими ...", - добавил Рашкован.

Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
В воскресенье, 4 июля, в Одессу с рабочей поездкой прилетел Президент Украины Владимир Зеленский
показать весь комментарий
05.07.2021 10:47
+15
в кто вчера приезжал в Одессу ? с ним и жулики приехали
показать весь комментарий
05.07.2021 10:46
+12
галабаротька?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С соседями по даче надо жить мирно.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:40 Ответить
Це спроба вбивства і потрібно розслідувати як терористичний акт по відношенню до членів сім'ї публічної особи! Авакова потрібно знімати, він неспроможний контролювати ситуацію в країні!
показать весь комментарий
05.07.2021 11:23 Ответить
галабаротька?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:51 Ответить
А чё этот МВФ денег не даёт?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:57 Ответить
Нужно перестать воровать.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:00 Ответить
Вам легко говорить.Если перестанешь воровать-начнется "ломка".
Понавыбирали клептоманов во власть(яркий тому пример -Юрченко с 4-мя бутыками ворованного пива) и как следствие получили клептократию.Пусть теперь зеэлекторат не делает большие удивленные глаза
Розбійний напад на матір заступника директора МВФ: поліція затримала бандита, жінка в лікарні - Цензор.НЕТ 6956
показать весь комментарий
05.07.2021 11:16 Ответить
Дурень! А якщо б на твою мати напали?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:24 Ответить
На дурака в зеркало глянь.Сарказм знаешь что такое или не слышал?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:33 Ответить
в кто вчера приезжал в Одессу ? с ним и жулики приехали
показать весь комментарий
05.07.2021 10:46 Ответить
В воскресенье, 4 июля, в Одессу с рабочей поездкой прилетел Президент Украины Владимир Зеленский
показать весь комментарий
05.07.2021 10:47 Ответить
С лопатой он приехал, век коли не видать. Ширка у него закончилась, у наркомана проклятого...
показать весь комментарий
05.07.2021 10:48 Ответить
Угу..Пусть бабуля поставит в цервки свечку за то,что лопата была совковая,а не штыковая,а то порубил бы на куски.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:00 Ответить
"Соседи говорят ситуация очень непростая" - так этот страдалец знает ситуацию только со слов соседей? И вместо того, чтоб мотануться в больницу, бросился писать пост в мордакниге?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:47 Ответить
Igor Budnik b2adf589 ти кацап?
Точно ні?
Бо пишеш цінічно як кацап й "мордакнига" то у кацапів у людей Ліце або face.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:13 Ответить
Ну і ряшка у Рашкована.
Мабуть непогані проценти має)
показать весь комментарий
05.07.2021 10:51 Ответить
Умнейший мужик и профессионал, уж точно не по ряхе судить надо, хотя глядя на Стефанчуков, Сивох и Вирастюков такой вывод сделать можно.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:55 Ответить
Ви праві,судити по справах треба.
Але побритися перед роботою можна. Він же високопосадовець, повинен тримати марку.
Ну і на дієту б сісти. Чомусь серед західних лідерів немає таких упітаних
показать весь комментарий
05.07.2021 11:03 Ответить
Та ладно? Борис Джонсон - премьер Англии, эталон стиля и стройности прям
показать весь комментарий
05.07.2021 12:56 Ответить
Вы еще е@ало Качки из команды клоунов забыли.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:03 Ответить
похоже на ограбление но вор с лопатой как-то не вяжется.
показать весь комментарий
05.07.2021 10:52 Ответить
злодії на розбій не йдуть
показать весь комментарий
05.07.2021 11:57 Ответить
Владислав Леонидович Рашкован - заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде
показать весь комментарий
05.07.2021 10:58 Ответить
Дякую за уточнення. Бо і мене назва його посади якось "смущала"
Звідки в Одесі аж цілий зам директора мвф
показать весь комментарий
05.07.2021 11:01 Ответить
доки носить тудисюди
показать весь комментарий
05.07.2021 11:58 Ответить
Разбойное нападение?

Нападение с целью завладения чужим имуществом ... - ради какого такого имущества избил бабульку?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:17 Ответить
Платок наверное цветной понравился.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:35 Ответить
дурко це ти У Рашкована є і освіта і повага у науковому світі
показать весь комментарий
05.07.2021 11:28 Ответить
Где ты здесь узрел науковий світ? У тебя глюки?
показать весь комментарий
08.07.2021 20:02 Ответить
"Вор ударил женщину лопатой по голове...." Разбойное нападение совершает разбойник, вор ворует.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:57 Ответить
воровство - это если вор не применял насилие. А если хотя бы ударил, да еще с примением каких-либо средств, в т.ч. лопаты - это разбойное нападение.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:24 Ответить
Зачем вы мне написали очевидные вещи? Я прекрасно знаю классификацию преступлений, поэтому и указал на ошибку.
показать весь комментарий
05.07.2021 17:04 Ответить
кто же даст деньги Украине если такая толстожёпая морда сидит в МВФ от Украины...
показать весь комментарий
05.07.2021 12:51 Ответить
 
 