Разбойное нападение на мать замдиректора МВФ: полиция задержала бандита, женщина в больнице

Вчера днем ​​неизвестный сильно избил на даче в Одесской области 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора МВФ Владислава Рашкована. Вор ударил женщину лопатой по голове, а когда женщина упала, добивал ногами.

Об этом Рашкован написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ.

"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу ... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ... Спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию", - написал он.

Рашкован отметил, что полиция сработала отлично - преступника поймали.

"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя ... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...", - сообщил он.

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"Я никогда не пишу о плохом у себя на странице. И сейчас тоже не об этом. Просто берегите родителей и, если вы далеко, просите их все же звонить, когда в их жизни происходят несчастья. Их несчастье часто становятся нашими ...", - добавил Рашкован.