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Новости Репрессии в Беларуси Задержание Протасевича
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Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

Захватив белорусского оппозиционера Романа Протасевича диктатор Александр Лукашенко имел целью показать своему электорату раздавленного оппонента.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

По его словам, белорусский диктатор хочет показать соратникам Протасевича, что те нигде не могут чувствовать себя в безопасности.

"Посыл такой: когда вы к нам попадете, с вами будет вот это… А дальше начинается другая игра. Сейчас его перевели под домашний арест. Думаю, это тоже своеобразный месседж остальным политическим заключенным: мол, если вы сотрудничаете с нами, с вами будут обращаться лучше. А если нет, вы останетесь за решеткой, и никто о вас не вспомнит. Вот что власть хочет донести всеми этими танцами вокруг Романа Протасевича", - объяснил Шрайбман.

Аналитик отметил, что захват Протасевича был очень важен лично для Лукашенко.

"Учитывая, что Протасевич все-таки - нерядовой оппозиционер, нерядовой политик. Он возглавлял важнейший рупор оппозиционных протестов в Беларуси. В глазах Лукашенко поймать Протасевича - это как поймать Бен Ладена, самого главного террориста. Для него демонстративная порка именно этого человека, которая приводит к его якобы раскаянию, извинениям и сотрудничеству, - это, думаю, еще своего рода психологическое наслаждение. Здесь есть много иррационального, что не следует описывать в одних лишь терминах политической целесообразности", - подчеркнул Шрайбман.

Полный текст интервью с Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Протасевич все-таки - нерядовой оппозиционер, нерядовой политик

Что за хрень? из него палЫтик как из болотного раба леворуционер.
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05.07.2021 10:55 Ответить
Что ему вменяют? неужели нельзя пожалеть паренька?молодой жаль.
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05.07.2021 10:55 Ответить
ти у підвалі місяць сидів без зв"язку із совнішнім світом?
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05.07.2021 14:01 Ответить
Это просто - садизм, не более.
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05.07.2021 11:02 Ответить
демонстративний садизм, показовий садизм.
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05.07.2021 14:02 Ответить
Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман - Цензор.НЕТ 9824
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05.07.2021 11:07 Ответить
 
 