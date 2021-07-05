Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов. ВИДЕО

Сегодня, 5 июля 2021 года, седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от оккупации российских террористов во главе с Игорем Гиркиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Захват Славянска российскими террористами начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. В это время в Славянский городской отдел МВД приехали на двух автобусах около 20 вооруженных людей и, используя дымовые шашки, слезоточивый газ и совершив несколько выстрелов в воздух, захватили здание. Большинство находившихся в отделе МВД милиционеров стали заложниками террористов. Под зданием российские оккупанты сразу же построили баррикады. Они также сняли украинский флаг и повесили вместо него российский. На выезде из города террористы обустроили блокпост, укрепив его баррикадами из шин.

Позже в тот же день террористы захватили здание СБУ в Славянске.

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Мэр Славянска Неля Штепа поддержала террористов.

В середине дня российские оккупанты стали выпускать захваченных в заложники милиционеров.

К утру 13 апреля захватчики уже контролировали все въезды и выезды из города.

В этот день СНБО принял решение начать антитеррористическую операцию и спецподразделение Альфа предприняло попытку штурма города, который был отбит. В этом бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, еще несколько сотрудников СБУ были ранены.

Уже 13 апреля террористы вынудили Нелю Штепу отказаться от мэрских полномочий, и ее место занял самопровозглашенный комендант Вячеслав Пономарев.

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20 апреля под городом нашли два тела со вспоротыми животами. Ими оказался оппозиционный горловский депутат Владимир Рыбак и 19-летний студент Юрий Поправко.

К середине июня Славянск приблизился к гуманитарной катастрофе: в городе не было света, прекратилась подача воды, транспортного сообщения с другими населенными пунктами не было, АЗС были разрушены, а мобильная связь работала с перебоями.

5 июля украинской армии наконец удалось освободить Славянск.

Российские террористы с колонной бронетехники прорвалась из окруженного Славянска в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк.

Как и захват Славянска, захват Краматорска начался 12 апреля 2014 года. 5 июля террористы потерпели поражение в боях за Славянск и Краматорск, после чего Краматорск был занят украинскими военными.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил граждан с Днем освобождения Краматорска и Славянска: "От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите сердечные поздравления по случаю седьмой годовщины освобождения Краматорска и Славянска от российско-оккупационных войск. 5 июля 2014 года - героическая дата в новейшей истории Украины. В боях за Славянск и Краматорск, к сожалению, погибло много наших боевых побратимов. Поэтому поклонимся Героям за их подвиг и выразили искренние соболезнования их родным и близким. Дорогие друзья, именно с этого дня в ваших городах началась мирная жизнь, а Вы стали чувствовать себя свободными гражданами Украины. Отмечая эту дату, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, достатка, хорошей судьбы и оптимизма! Мы совместно создаем историю нашей с Вами страны и наше будущее, и только вместе мы можем изменить его к лучшему".