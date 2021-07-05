Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов. ВИДЕО
Сегодня, 5 июля 2021 года, седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от оккупации российских террористов во главе с Игорем Гиркиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Захват Славянска российскими террористами начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. В это время в Славянский городской отдел МВД приехали на двух автобусах около 20 вооруженных людей и, используя дымовые шашки, слезоточивый газ и совершив несколько выстрелов в воздух, захватили здание. Большинство находившихся в отделе МВД милиционеров стали заложниками террористов. Под зданием российские оккупанты сразу же построили баррикады. Они также сняли украинский флаг и повесили вместо него российский. На выезде из города террористы обустроили блокпост, укрепив его баррикадами из шин.
Позже в тот же день террористы захватили здание СБУ в Славянске.
Мэр Славянска Неля Штепа поддержала террористов.
В середине дня российские оккупанты стали выпускать захваченных в заложники милиционеров.
К утру 13 апреля захватчики уже контролировали все въезды и выезды из города.
В этот день СНБО принял решение начать антитеррористическую операцию и спецподразделение Альфа предприняло попытку штурма города, который был отбит. В этом бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, еще несколько сотрудников СБУ были ранены.
Уже 13 апреля террористы вынудили Нелю Штепу отказаться от мэрских полномочий, и ее место занял самопровозглашенный комендант Вячеслав Пономарев.
20 апреля под городом нашли два тела со вспоротыми животами. Ими оказался оппозиционный горловский депутат Владимир Рыбак и 19-летний студент Юрий Поправко.
К середине июня Славянск приблизился к гуманитарной катастрофе: в городе не было света, прекратилась подача воды, транспортного сообщения с другими населенными пунктами не было, АЗС были разрушены, а мобильная связь работала с перебоями.
5 июля украинской армии наконец удалось освободить Славянск.
Российские террористы с колонной бронетехники прорвалась из окруженного Славянска в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк.
Как и захват Славянска, захват Краматорска начался 12 апреля 2014 года. 5 июля террористы потерпели поражение в боях за Славянск и Краматорск, после чего Краматорск был занят украинскими военными.
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил граждан с Днем освобождения Краматорска и Славянска: "От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите сердечные поздравления по случаю седьмой годовщины освобождения Краматорска и Славянска от российско-оккупационных войск. 5 июля 2014 года - героическая дата в новейшей истории Украины. В боях за Славянск и Краматорск, к сожалению, погибло много наших боевых побратимов. Поэтому поклонимся Героям за их подвиг и выразили искренние соболезнования их родным и близким. Дорогие друзья, именно с этого дня в ваших городах началась мирная жизнь, а Вы стали чувствовать себя свободными гражданами Украины. Отмечая эту дату, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, достатка, хорошей судьбы и оптимизма! Мы совместно создаем историю нашей с Вами страны и наше будущее, и только вместе мы можем изменить его к лучшему".
Пожалуйста, подождите...
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
бробати взуті в сандалі без броніків...а головне,що за Констянтинівкою до самого Донецька голий степ де легко було знищити колону гіркіна,але ж команди не було на знищення тому й спокійно зайняли Донецьк,Макіївка, Горлівку уряяяя вашому пороху гнилі.Атхлопцям наша подяка,доземний уклін.Допомогали всім чим могли
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхавна гастролі перед бандитами «ДНР», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html
«мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».
«Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.
Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны
Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» - рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.
ВСУ не мордорська банда, щоб вбивати цивільних.
"Я все-таки не Дон Кіхот": Гіркін визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними жителями (відео)
https://www.unian.ua/war/10564329-ya-vse-taki-ne-don-kihot-girkin-viznav-shcho-boyoviki-u-2014-roci-prikrivalisya-mirnimi-zhitelyami-video.html
Я бачу, що підтекст у тебе такий: Донецьк був кублом сепаратизму, але тодішня влада України не збиралась його звільняти. Ну так нагадаю...
Донецьк 26.05.2014 - за більш як місяць до заходу туди Диркіна:
1. Перевернутий КамАЗ батальону Восток на Київському проспекті. Кадирівці так тікали з аеропорту від української штурмової авіації, що "перевищили швидкість руху і не впорались з кермуванням, що призвело до перевертання транспортного засобу" (бгг).
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1015817288587528/# 2 липня 2018 р.
На горі Карачун вшанували воїнів, загиблих під час визволення Слов'янська
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На меморіальному комплексі на горі Карачун відбулися урочисті заходи з нагоди 4-ї річниці з Дня визволення Слов'янська та Краматорська від російських найманців.
У заході взяли участь представники об'єднаних сил від Об'єднаного командного пункту та залучених до проведення операції підрозділів Збройних Сил України, https://www.facebook.com/NGUmainpage/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R National Guard of Ukraine , https://www.facebook.com/UA.National.Police/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R Національна поліція України , https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R ДСНС України .
Під час заходу відбулось відкриття встановлених пам'ятних знаків зі списками всіх загиблих при звільненні Слов'янська військовослужбовців та військових частин, та підрозділів, які визволяли Слов'янськ і Краматорськ.
https://vchasnoua.com/donbass/67522-opzzh-rulyt-ta-shtepa-deputatka-iaki-rezultaty-vyboriv-u-sloviansku ОПЗЖ «рулить» та Штепа-депутатка: які результати виборів у Слов'янську