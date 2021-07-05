РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9030 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 385 52
Краматорськ (2229) оккупация (9998) освобождение (562) память (1484) Славянск (2537) Гиркин (192) Наев (337)

Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов. ВИДЕО

Сегодня, 5 июля 2021 года, седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от оккупации российских террористов во главе с Игорем Гиркиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Захват Славянска российскими террористами начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. В это время в Славянский городской отдел МВД приехали на двух автобусах около 20 вооруженных людей и, используя дымовые шашки, слезоточивый газ и совершив несколько выстрелов в воздух, захватили здание. Большинство находившихся в отделе МВД милиционеров стали заложниками террористов. Под зданием российские оккупанты сразу же построили баррикады. Они также сняли украинский флаг и повесили вместо него российский. На выезде из города террористы обустроили блокпост, укрепив его баррикадами из шин.

Позже в тот же день террористы захватили здание СБУ в Славянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском. ФОТОрепортаж

Мэр Славянска Неля Штепа поддержала террористов.

В середине дня российские оккупанты стали выпускать захваченных в заложники милиционеров.

К утру 13 апреля захватчики уже контролировали все въезды и выезды из города.

В этот день СНБО принял решение начать антитеррористическую операцию и спецподразделение Альфа предприняло попытку штурма города, который был отбит. В этом бою погиб украинский офицер Геннадий Биличенко, еще несколько сотрудников СБУ были ранены.

Уже 13 апреля террористы вынудили Нелю Штепу отказаться от мэрских полномочий, и ее место занял самопровозглашенный комендант Вячеслав Пономарев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО

20 апреля под городом нашли два тела со вспоротыми животами. Ими оказался оппозиционный горловский депутат Владимир Рыбак и 19-летний студент Юрий Поправко.

К середине июня Славянск приблизился к гуманитарной катастрофе: в городе не было света, прекратилась подача воды, транспортного сообщения с другими населенными пунктами не было, АЗС были разрушены, а мобильная связь работала с перебоями.

5 июля украинской армии наконец удалось освободить Славянск.

Российские террористы с колонной бронетехники прорвалась из окруженного Славянска в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк.

Как и захват Славянска, захват Краматорска начался 12 апреля 2014 года. 5 июля террористы потерпели поражение в боях за Славянск и Краматорск, после чего Краматорск был занят украинскими военными.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил граждан с Днем освобождения Краматорска и Славянска: "От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите сердечные поздравления по случаю седьмой годовщины освобождения Краматорска и Славянска от российско-оккупационных войск. 5 июля 2014 года - героическая дата в новейшей истории Украины. В боях за Славянск и Краматорск, к сожалению, погибло много наших боевых побратимов. Поэтому поклонимся Героям за их подвиг и выразили искренние соболезнования их родным и близким. Дорогие друзья, именно с этого дня в ваших городах началась мирная жизнь, а Вы стали чувствовать себя свободными гражданами Украины. Отмечая эту дату, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, достатка, хорошей судьбы и оптимизма! Мы совместно создаем историю нашей с Вами страны и наше будущее, и только вместе мы можем изменить его к лучшему".

Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
В школе Мариуполя :
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
показать весь комментарий
05.07.2021 10:57
+20
интересно где бы были границы лугандонии, избери мудрый нарид зеленского, в 2104
показать весь комментарий
05.07.2021 10:58
+19
Героям СЛАВА !
показать весь комментарий
05.07.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям СЛАВА !
показать весь комментарий
05.07.2021 10:55 Ответить
Зєлєнське привітав вже?
показать весь комментарий
05.07.2021 10:57 Ответить
А какая разница... Привітав... кіркорова.
показать весь комментарий
05.07.2021 20:17 Ответить
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 399
показать весь комментарий
05.07.2021 10:57 Ответить
В школе Мариуполя :
учительница:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Освобождение Мариуполя от фашистов."
Ученики:
- "Нина Петровна, а от каких - от немецких или от русских???"
показать весь комментарий
05.07.2021 10:57 Ответить
Когда то классу ребёнка в школе дали провокативную тему для сочинения «Мазепа-герой или предатель?». Он не растерялся, и написал сочинение про выдающегося украинского тренера по регби Мазепу Владимира.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:06 Ответить
Дурень і предатель. Вирішив одним козацьким полком (інші не поінформував) звільнити Україну. Підняв одне місто -- Батурин, і покинув його. Обіцяв повернутися на допомогу, але не повернувся. Москалі вирізали все місто до ноги...
показать весь комментарий
05.07.2021 20:31 Ответить
интересно где бы были границы лугандонии, избери мудрый нарид зеленского, в 2104
показать весь комментарий
05.07.2021 10:58 Ответить
гдє то пасрєдінє, Дніпра
показать весь комментарий
05.07.2021 11:00 Ответить
та ви оптиміст)
показать весь комментарий
05.07.2021 11:03 Ответить
такі да. .
показать весь комментарий
05.07.2021 11:04 Ответить
таки маленькое уточнение...посередине Днепра или таки Днепра на Днепре...по середине? )))
показать весь комментарий
05.07.2021 11:32 Ответить
Возможно там же, где и при яныке, но назывались бы окраинский федеральный округ
показать весь комментарий
05.07.2021 11:07 Ответить
А що,Порошенко звільняв нас?Нас,Дружківка звільняли до
бробати взуті в сандалі без броніків...а головне,що за Констянтинівкою до самого Донецька голий степ де легко було знищити колону гіркіна,але ж команди не було на знищення тому й спокійно зайняли Донецьк,Макіївка, Горлівку уряяяя вашому пороху гнилі.Атхлопцям наша подяка,доземний уклін.Допомогали всім чим могли
показать весь комментарий
05.07.2021 12:59 Ответить
І гіркін без втрат вийшов із Слов'янська? І жодної одиниці бойової техніки не втратив у бою при виході?
показать весь комментарий
05.07.2021 17:31 Ответить
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2938
показать весь комментарий
05.07.2021 11:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?

2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхавна гастролі перед бандитами «ДНР», Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 8377

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
показать весь комментарий
05.07.2021 11:05 Ответить
Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ............ танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…

Сегодня седьмая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов - Цензор.НЕТ 2331

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html
показать весь комментарий
05.07.2021 11:07 Ответить
ДОНЕЦКИЕ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО - https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI

«мы никогда не будем враждовать, потому что говорим «на одном языке» и на самом деле украинцы и русские - «один народ».
Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 6526
показать весь комментарий
05.07.2021 11:15 Ответить
Новость достаточно странно написана. До сих пор НИКТО не сказал правду о том, как Гиркин "со товарищи" прорвались в Краматорск и потом Донецк. Информационная дымовая завеса от официальных органов власти никак не рассеивается.
«Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой. Погибли десантники 25-й бригады, тем самым остановили колонну, там была разбита колонна. Колонна Гиркина выходила через поле». За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение.

Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны

Алексей Дмитрашковский
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять. Но говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте.
Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако эта ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город. «Я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась, просто никем. Там не было ни одного «ополченца». Абсолютно мирный город» - рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков российских гибридных сил из Славянска.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:09 Ответить
Гіркин сам визнав, що використовував заручників у Слов'янську.
ВСУ не мордорська банда, щоб вбивати цивільних.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:12 Ответить
Читай, дивись, пуйлосос.

"Я все-таки не Дон Кіхот": Гіркін визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними жителями (відео)

https://www.unian.ua/war/10564329-ya-vse-taki-ne-don-kihot-girkin-viznav-shcho-boyoviki-u-2014-roci-prikrivalisya-mirnimi-zhitelyami-video.html
показать весь комментарий
05.07.2021 11:43 Ответить
Ну так,а віддати місто мільйонник в заручники то нормально...Ви з мізками дружите?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:08 Ответить
Скільки було людей, прости Господи, в Гіркіна?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:33 Ответить
У дмитрашевского какой-то диссонанс - если запретили стрелять, то почему разбили мех колону. Или ту колону разрешили стрелять а другую запретили? єто ж бредятина.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:19 Ответить
дебилу нарисовать не бумаге, словами не понятно? речь про авиацию идет только о колоне, которая выехала днем, по трассе, где были автобусы с гражданским населением, если бы ее грохнули, вместе с сотней трупов боевиков, было бы пару сотен трупов гражданских. есть видео, трасса загруженна автомобилями, движение со всех сторон. хотелось, что бы такие придурки как ты случайно попали под этот авиаудар, не воняли бы уже.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:20 Ответить
Повторюся,а місто мільйонник в заручники віддати то нормально?Скільки ВЖЕ загинуло найкращих вояків,скільки мирних...ви готові все оправдовувати що діяв ваш вождь з гелетеєм придуркуватим та муженко...
показать весь комментарий
05.07.2021 13:10 Ответить
ты тупой, как и твой вожак ослиной стаи. видимо в первые дни, как и я ломанулся в военкомат? напоминаю тебе, дефективный-на восточной границе весной летом 2014, до Минска, было размещено более 200 тыс чел личного состава, вооружение и бк, это в 2 (два) раза больше, чем 3 месяца назад, когда Ишак Оманский визжал по всем телевизорам "караул", а Байден звонил #уйлу. нужен был повод для ввода, "расстрел мирной колонны фашистами"-суперповод.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:31 Ответить
А чого це мільйонник в заручниках? Вони там з триколорами до тепер бігають. Вони через одного верещали "путін прийти і введи". Дві третіх мільйонника і тепер ненавидять нашу армію і державу. А коли б розбомбили колону, то пуйло би на весь світ трубило про звірства ЗСУ проти цивільного населення. Бронеколону знищили як положено, а цивільні автобуси та автомобілі не бомбили і правильно зробили, бо пуйло би вже тоді ввело війська на Донбасс, воно лише чекало чогось подібного.
показать весь комментарий
05.07.2021 18:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/390492: "Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город."
Я бачу, що підтекст у тебе такий: Донецьк був кублом сепаратизму, але тодішня влада України не збиралась його звільняти. Ну так нагадаю...
Донецьк 26.05.2014 - за більш як місяць до заходу туди Диркіна:
1. Перевернутий КамАЗ батальону Восток на Київському проспекті. Кадирівці так тікали з аеропорту від української штурмової авіації, що "перевищили швидкість руху і не впорались з кермуванням, що призвело до перевертання транспортного засобу" (бгг).

Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 5849
показать весь комментарий
05.07.2021 13:49 Ответить
2018 рік

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=-UC%2CP-R Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1015817288587528/# 2 липня 2018 р.

На горі Карачун вшанували воїнів, загиблих під час визволення Слов'янська

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=*NK-R #Слов 'янськ

На меморіальному комплексі на горі Карачун відбулися урочисті заходи з нагоди 4-ї річниці з Дня визволення Слов'янська та Краматорська від російських найманців.
У заході взяли участь представники об'єднаних сил від Об'єднаного командного пункту та залучених до проведення операції підрозділів Збройних Сил України, https://www.facebook.com/NGUmainpage/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R National Guard of Ukraine , https://www.facebook.com/UA.National.Police/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R Національна поліція України , https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/?__cft__[0]=AZUHXvUO16KoQkNEBGY76cd4Sgah8RV-Bay0alJ0hQt1ma3xhpOLHfIpSJmVB4nhsGN-DtGPauOxIBLkTkhtVfqt809cJvQr3zVtyw3x7-46fLX-8YvW3m5dpVpQg0QlBWHGvem6q7iufQPtXcPpupeWIrhw5XmzOSHXQAfKoJdzdA&__tn__=kK-R ДСНС України .

Під час заходу відбулось відкриття встановлених пам'ятних знаків зі списками всіх загиблих при звільненні Слов'янська військовослужбовців та військових частин, та підрозділів, які визволяли Слов'янськ і Краматорськ.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:14 Ответить
Зеленский освободил Славянск и Краматорск! Слава Кварталу 95! Хероям слава%!
показать весь комментарий
05.07.2021 11:19 Ответить
По результатах місцевих виборів 2020 прокацапська вата цьому визволенню не дуже то й рада.

https://vchasnoua.com/donbass/67522-opzzh-rulyt-ta-shtepa-deputatka-iaki-rezultaty-vyboriv-u-sloviansku ОПЗЖ «рулить» та Штепа-депутатка: які результати виборів у Слов'янську
показать весь комментарий
05.07.2021 11:23 Ответить
Саме так!
Сьогодні сьома річниця визволення Слов'янська і Краматорська від російських окупантів - Цензор.НЕТ 3809
показать весь комментарий
05.07.2021 11:46 Ответить
а где сейчас, белозубый асвабадитель Славянска???)
показать весь комментарий
05.07.2021 11:53 Ответить
мыролюбный галантерей?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:54 Ответить
Сам Касьянов де був тоді? Штурмував колону Гіркіна?
показать весь комментарий
05.07.2021 15:09 Ответить
Свидетелем был того как гиркин покупал у Пороха выход из Славянска. А вообще давно этого юродивого не было на Цензоре.
показать весь комментарий
05.07.2021 19:34 Ответить
ТьІ власовец не пиз... В колонне гиркина бьІли десятки гражданских заложников, в том числе и семьи сепарни. Поетому никто ее не бомбил и не обстреливав, чтобьІ ОБСЕ не варнякала лишнего. А такие как тьІ специально скрьІвають информацию о заложниках, работая на гиркина и на пуйла.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:47 Ответить
У Касьянова совсем крьІша поехала от того, что государство отказалось производить его безпилотники вот и гадит где попало.
показать весь комментарий
05.07.2021 18:50 Ответить
А шо освободил зебилушка?
показать весь комментарий
05.07.2021 18:13 Ответить
 
 