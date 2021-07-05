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МИД о задержании украинца Рабешко в РБ: Запрос отправлен, ответа от белорусской стороны пока нет. Консулы держат дело на контроле

МИД о задержании украинца Рабешко в РБ: Запрос отправлен, ответа от белорусской стороны пока нет. Консулы держат дело на контроле

Украинская сторона проверяет информацию о задержании украинца Павла Рабешко в Беларуси. Вопросом занимается консульство в Бресте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В Управление внутренних дел Брестского облисполкома и Столинского РОВД Брестской области направлен официальный запрос о подтверждении или опровержении факта задержания, причине и месте пребывания украинца. Ответ пока не получен. Консулы держат дело на контроле", - отметил Николенко.

Напомним, ранее белорусские правозащитники сообщили, что местные силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Инцидент произошел в городе Столин, где он был прописан. Причины задержания неизвестны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники
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новости про Белорусь напоминают поход в террариум. Посмотрели на змей, пощекотали нервы и на улицу. А представить, что кто-то в том террариуме живет...
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05.07.2021 11:14 Ответить
Ну, как видите,кое кому мало адреналина,и они хотят не через стекло смотреть,а зайти внутрь и погладить змею.
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05.07.2021 11:27 Ответить
А можно поподробнее: "Как именно консулы держат на контроле"? Или для того чтобы "отправить запрос в РОВД" надо консулом непременно быть?
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05.07.2021 11:18 Ответить
У этого Бебешки имеется вид на жительство в Белоруссии.Он об этом мечтал,так что прекратите слать эти запросы.Не ламайте пацану кайф.
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05.07.2021 11:23 Ответить
Нащо ви за цю вату впрягаєтесь?
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05.07.2021 11:37 Ответить
 
 