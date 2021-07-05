РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5068 посетителей онлайн
Новости
10 889 9
россия (93025) шантаж (89) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (307)

Россия шантажирует и угрожает другим странам из-за участия в Крымской платформе, - Кулеба

Россия шантажирует и угрожает другим странам из-за участия в Крымской платформе, - Кулеба

Участие в Крымской платформе станет тестом для стран в вопросе оккупированного полуострова. Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите.

Об этом глава МИД Украины Дмитрия Кулебы заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым очень тяжело под давлением Москвы", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание Крымской платформы - это способ вернуть людям на оккупированном полуострове их права, - Кулеба

По его словам, на фоне давления Росси участие стран в Крымской платформе станет "очень простым тестом в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?"

Напомним, учредительный саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие. Также участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием в Украине за последние 30 лет. "Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.

Также читайте: "Добро пожаловать всем", - Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куйло не угрожает, от соплями исходит от злобы и думает, что его боятся.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:31 Ответить
Проблема в том, что таки боятся - иначе он бы уже давно присоединился к Хуссейну, Каддафи и Милошевичу, где ему и место.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:51 Ответить
да они постоянно угрожают и шантажируют...по другому не умеют
показать весь комментарий
05.07.2021 11:37 Ответить
Визги РОАшки всё больше напоминают истерики бухого гопника, от которого ушла жена.
Все, что этот мордоворот может сделать - избить в подворотне её нового мужа. Тупорылый ублюдок всерьез думает, что ТАК он вернет жену?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:43 Ответить
Он уже призывал США не участвовать в военно-морских учениях и отсосал.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:50 Ответить
" ....Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие." Интересно,а еще какие?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:08 Ответить
А каким ещё надо, кроме тех, что постоянно страдают от па Раши? Разве что США и Англия, как основніе её противники. Как говорят "враг моего врага-мой друг"
показать весь комментарий
05.07.2021 12:16 Ответить
В МЗС з цього приводу вже робили уточнення, що список учасників антикремлівської платформи не розголошують, що моськовія не тиснула.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:21 Ответить
 
 