Россия шантажирует и угрожает другим странам из-за участия в Крымской платформе, - Кулеба

Участие в Крымской платформе станет тестом для стран в вопросе оккупированного полуострова. Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите.

Об этом глава МИД Украины Дмитрия Кулебы заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым очень тяжело под давлением Москвы", - сказал Кулеба.

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По его словам, на фоне давления Росси участие стран в Крымской платформе станет "очень простым тестом в вопросе оккупированного Крыма - с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?"

Напомним, учредительный саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие. Также участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием в Украине за последние 30 лет. "Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.

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