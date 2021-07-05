Многие белорусы, побыв в Украине, выбирают Польшу или Литву. Там легче работать, - белорусский политический аналитик Шрайбман

В Украине иностранцу довольно сложно легально устроиться на работу.

Об этом белорусский политический аналитик Артем Шрайбман рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, Украину в гораздо большей мере есть за что похвалить с точки зрения отношения к вынужденным белорусским переселенцам и мигрантам.

"Потому что, насколько мне известно, процедура получения вида на жительство в Украине - достаточно несложная. Есть места, где все намного сложнее. Скажем, много жалоб приходит из Латвии", - отметил аналитик.

В то же время, в Украине есть проблемы с легальным трудоустройством.

"В Украине, насколько мне известно, иностранцу довольно сложно легально устроиться на работу без того, чтобы этому иностранцы платили просто колоссальную зарплату. Это ограничивает возможности белорусов в Украине. Конечно, надо сказать "спасибо" от лица приехавших белорусов за то, что продлили срок пребывания до 180 дней с 90 дней - это важно, за это время можно успеть сделать вид на жительство и другие документы. Но вопрос с работой - все еще заблокирован. И именно поэтому многие, побыв в Украине какое-то время, выбирают Польшу или Литву. Потому что там их национальные визы (аналог вида на жительство) дают возможность работать. С этим там легче, чем в Украине", - подчеркнул Шрайбман.

Кроме того, часто белорусы, уезжая из Беларуси, в спешке не успевают оформить все документы, связанные с транспортом, имуществом и т.д.

"Такие мелочи создают серьезные проблемы здесь на месте, когда тебе закрыт путь обратно в Беларусь", - добавил он.

Интервью с белорусским политическим аналитиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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