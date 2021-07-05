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Многие белорусы, побыв в Украине, выбирают Польшу или Литву. Там легче работать, - белорусский политический аналитик Шрайбман

Многие белорусы, побыв в Украине, выбирают Польшу или Литву. Там легче работать, - белорусский политический аналитик Шрайбман

В Украине иностранцу довольно сложно легально устроиться на работу.

Об этом белорусский политический аналитик Артем Шрайбман рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам,  Украину в гораздо большей мере есть за что похвалить с точки зрения отношения к вынужденным белорусским переселенцам и мигрантам.

"Потому что, насколько мне известно, процедура получения вида на жительство в Украине - достаточно несложная. Есть места, где все намного сложнее. Скажем, много жалоб приходит из Латвии", - отметил аналитик.

В то же время, в Украине есть проблемы с легальным трудоустройством.

"В Украине, насколько мне известно, иностранцу довольно сложно легально устроиться на работу без того, чтобы этому иностранцы платили просто колоссальную зарплату. Это ограничивает возможности белорусов в Украине. Конечно, надо сказать "спасибо" от лица приехавших белорусов за то, что продлили срок пребывания до 180 дней с 90 дней - это важно, за это время можно успеть сделать вид на жительство и другие документы. Но вопрос с работой - все еще заблокирован. И именно поэтому многие, побыв в Украине какое-то время, выбирают Польшу или Литву. Потому что там их национальные визы (аналог вида на жительство) дают возможность работать. С этим там легче, чем в Украине", - подчеркнул Шрайбман.

Кроме того, часто белорусы, уезжая из Беларуси, в спешке не успевают оформить все документы, связанные с транспортом, имуществом и т.д.

"Такие мелочи создают серьезные проблемы здесь на месте, когда тебе закрыт путь обратно в Беларусь", - добавил он.

Интервью с белорусским политическим аналитиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Многие действия Лукашенко и для Москвы становятся сюрпризом, иногда он действует более опрометчиво, чем та же Россия, - белорусский политический аналитик Шрайбман

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Топ комментарии
+9
Новость. Я больше скажу, многие украинцы, пожив в Украине, выбирают Польшу и Литву для работы.
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05.07.2021 13:43
+8
это им просто не успели предоставить инвестиционную няню. они еще пожалеют!
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05.07.2021 13:12
+4
Думаю основная причина что там выше зарплаты.))
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05.07.2021 13:11
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побыв в Украине

И тут украли буквы.
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05.07.2021 13:11 Ответить
Думаю основная причина что там выше зарплаты.))
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05.07.2021 13:11 Ответить
И ниже затраты. Товарищ живет в Польше, приехал в отпуск и охреневает от цен в наших магазинах.
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05.07.2021 13:13 Ответить
Стоимость аренды и коммуналки эту разницу нивелирует в пользу Украины. Хотя безусловно жить в Польше комфортнее.
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05.07.2021 13:55 Ответить
Ну и незабываем о НАТО и Шенгене...А мы в состоянии войны, сами, без союзников.
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05.07.2021 14:14 Ответить
это им просто не успели предоставить инвестиционную няню. они еще пожалеют!
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05.07.2021 13:12 Ответить
Просто в Украине местные граждане в основном из сельской местности закрывают вакансии продавцов, кассиров, охранников и по другим типа непристижным работам. А в более экономически развитых Польше и Литве на подобные работы деффицит кадров.
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05.07.2021 13:14 Ответить
Ну да если бы у меня стоял выбор между Украиной и Польшей то долго выбирать не пришлось, и дело тут не в трудности трудоустройства.
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05.07.2021 13:15 Ответить
Бредятина.
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05.07.2021 13:15 Ответить
украинцы выезжают из Украины, потому как тут гражданам Украины копеечные зарплаты платя. что тогда говорить о иностранцах? они тут будут работать разве что от полной безысходности.
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05.07.2021 13:15 Ответить
Ну а кто сюда поедет, ну разве что айтишники, остальным особого смысла сюда переезжать или ехать на заработки нет.
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05.07.2021 13:21 Ответить
А шрайбмани в тельавів переважно)
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05.07.2021 13:22 Ответить
Скатертью дорога!
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05.07.2021 13:24 Ответить
Це, добре. Своє майбутнє занепастили, ще нам будуть завантажити. У тис і так бидла та вати вдосталь.
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05.07.2021 13:29 Ответить
В Украине во многом довольно сложно. В том числе с народом, клоуна себе выбрали Президентом
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05.07.2021 13:29 Ответить
Запретить бульбашам свободный въезд в Украину-пусть из своей дыры выбираются Польшу или Литву.
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05.07.2021 13:31 Ответить
Коренні не можуть вижити, не то що залетні
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05.07.2021 13:37 Ответить
Новость. Я больше скажу, многие украинцы, пожив в Украине, выбирают Польшу и Литву для работы.
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05.07.2021 13:43 Ответить
Унитазы уже все вымыл, гастарбайтер?
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05.07.2021 14:51 Ответить
От вам убогим унитазная тема покоя не дает. Это фетиш у вас или как?
Да, и унитазы все вымыл, и жопы Пану и Пани вымыл, говорят, таких чистых жоп od urodzenia nie mieli.
Я удовлетворил твое нездоровое любопытство? Ты спрашивай если что.
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05.07.2021 20:35 Ответить
проблемы все те же - нужно кому-то дать на лапу, а не дашь - будет вечное: приходите лучше завтра, а еще у вас тут запятая не там стоит и нет справки о 3-ей прививке собаки вашей бабушки...
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05.07.2021 14:40 Ответить
Да и хер с этими ублюдками
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05.07.2021 14:52 Ответить
Буба зробив Україну "привабливою". Зашибісь.
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05.07.2021 15:16 Ответить
И только шрайбман сидит в Украине
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05.07.2021 15:28 Ответить
в Україні шрайбманів забагато, от люди і тікають
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05.07.2021 17:31 Ответить
А в БелоруссИИ остаться поработать не пробовали?
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05.07.2021 19:29 Ответить
 
 