РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4986 посетителей онлайн
Новости
1 324 21
Зеленский (19064) членство в НАТО (1440) членство в ЕС (933)

Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский

Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить от стран Европейского Союза и Североатланитического Альянса (НАТО) подтверждение, когда и как Украина станет членом ЕС и НАТО соответственно.

"Для нас НАТО – гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский

Президент подчеркнул, что, согласно последним социологическим исследованиям, "свыше 60% населения Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО".

"Следует отметить и решение недавнего саммита НАТО-2021, который подтвердил, что Украина будет членом Альянса. Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины", - сказал Зеленский.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Сделала. Но потом Украина избрала тебя президентом.
И пока не поумнеет никакого НАТО и уж тем более ЕС, не видать.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:41
+13
Скоро это тело скажет что коррупция побеждена, олигархи сидят на нарах, украинцы получают европейские зарплаты и только порохоботы этого не видят!
показать весь комментарий
05.07.2021 11:44
+12
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
показать весь комментарий
05.07.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сделала. Но потом Украина избрала тебя президентом.
И пока не поумнеет никакого НАТО и уж тем более ЕС, не видать.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:41 Ответить
Ну так какого их не предоставили до того, как он стал президентом?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:50 Ответить
Украина сделала достаточно..., а что сделало это чмо?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
показать весь комментарий
05.07.2021 11:42 Ответить
если дерьмак звонит Нулланд по телефону клоуна, этого явно недостаточно для того, чтобы быть принятым в НАТО и ЕС. А если клоун на весь мир рассказывает, как он сливает закрытые данные третьим лицам, то и этого все-равно недостаточно. Надо еще рассказать. Про воровство я молчу, поскольку воруют так, сколько не было раньше. Но и этого по каким-то причинам оказывается мало. Остается вопрос: что же еще украсть и кому позвонить, чтобы быть принятым в НАТО и ЕС?
показать весь комментарий
05.07.2021 11:42 Ответить
Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4316
показать весь комментарий
05.07.2021 11:43 Ответить
Снова зестукач заволав ...
показать весь комментарий
05.07.2021 11:44 Ответить
Скоро это тело скажет что коррупция побеждена, олигархи сидят на нарах, украинцы получают европейские зарплаты и только порохоботы этого не видят!
показать весь комментарий
05.07.2021 11:44 Ответить
тобі же, ЛОХ-42, сказали: "ПДЧ тільки через справжню боротьбу з корупцією!" А ти - нічого не зробив тут; ба, більше, покриваєш і навіть сам береш участь в корупційних схемах! Скасування тендерів через "Проззорро", ковідний фонд, медичні маски,, зерно мишам з Держрезерву, велике крадівництво на асфальті, 100мільярдів на Окружній - та список невичерпний!
показать весь комментарий
05.07.2021 11:44 Ответить
Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1306
показать весь комментарий
05.07.2021 11:48 Ответить
...Чи здають собі справу українські "списувачі з російських новин" і дублювальники російських сайтів, який отруйний, ніколи не провітрюваний шлейф тоталітарних сенсів впускають через оті медійні "кватирки" в український публічний простір? Як поступово, крок за кроком, "форматують" своїм ідеологічним "ґуґл-транслейтом" мізки своєї аудиторії на російський копил, привчаючи до речей, які ще вчора-позавчора здавалися нам непомисленними? Он недавно наші соціологи, без сорома казка, вже й "несанкціоновані мітинґи" українцям в опитування включили, і не зашарілись, коли їх за руку впіймано, - пояснили, що спільно "з російськими колеґами" дослідження робили, а наука, вона ж теж "внєпалітікі", хіба ні? (Авжеж, особливо суспільна, особливо в Росії, хто ж цього не знає!) І вже ці, не існуючі (поки що?) в Україні "несанкціоновані мітинґи" пішли гуляти по ЗМІ, немовби так і треба…
Тут потрібне пояснення. Кожна мова, як писав Юрій Шевельов, "є чортячо небезпечний свідок історії народу, який ту мову вживає". І кожна європейська мова, яка в 20-му столітті мала "політично заплямовану" історію (обслуговувала тоталітарну державу і вмазалася в людоморський слововжиток), проходила потім свій етап самоочищення, своєрідної "денацифікації"/"декомунізації", відділяючи, в численних дискусіях науковців і літераторів, те, що можна, - від того, чого не можна, ні в якому разі ("ніколи знову"!) цією мовою казати: аби не впасти в річ убивцям… А от російська такої чистки не зазнала. Навпаки, після розпаду СРСР "забруднилася" ще більше: путінський "колєновставальний" наратив постав унаслідок змішування-склеювання докупи дискурсів, які доти вважались несумісними - мови "білоеміґрантської" й "радянської", сталінської й власовської, блатної й богослужебної, - всього впереміж, без розбору, що "кошерне", а що ні, так що в принципі в ній, у повній згоді з давньою чекістською примовкою, "можна всьо", від матєрної "фєні" в церкві до етнічних пейоративів на камеру (про "хороше кріпацтво" і "хороший Гулаг" урядове інформаґентство вже росіян не раз просвіщало, думаю, якщо хтось в РФ вирішить леґалізувати людожерство, російська мова й тут не виставить табу). - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показать весь комментарий
05.07.2021 18:03 Ответить
Достаточно или нет, решать не Зеле, а странам ЕС и НАТО. По их мнению - как раз НЕ достаточно.
показать весь комментарий
05.07.2021 11:55 Ответить
Клован с утра уже закинулся?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:02 Ответить
Балаболом був-балаболом залишився і ,скоріше за все,їм і залишиться. Гидота!
показать весь комментарий
05.07.2021 12:03 Ответить
Спершу це гівно валило все на "папєрєдніков". Тепер на ******** європейських політиків. Йому, як жертві холокосту і потомку жидобільшовицьких організаторів Голодомору і придушення спротиву українців в повоєнний час, всі країни щось "должни по жізні"... А сам він "нікаму кромє радітєлєй нічєго нє должєн"... Що з нього взяти? - як писав Лесь "Чмо _обане, _обане чмо"...
показать весь комментарий
05.07.2021 13:41 Ответить
НАТО будет, только после бубы
показать весь комментарий
05.07.2021 15:10 Ответить
Странно.

А в ЕС и НАТО говорят, что за 2 года не было сделано нихрена.

Неужели ЗЕ все время врет...
показать весь комментарий
05.07.2021 16:05 Ответить
В НАТО не принимают 4-жды откосивших во время войны.
Потому что они продадут врагу всё с потрохами.
показать весь комментарий
05.07.2021 17:45 Ответить
БЛАЗЕНЬ НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ НА ШЛЯХУ ДО НАТО ,навіть представників не назначив , натомість виступає з необгрунтованими вимогами до НАТО та США . ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .
показать весь комментарий
05.07.2021 21:26 Ответить
Украина не бедная. Она упорно обворовывается. Не пойму, куда смотрят активисты.
показать весь комментарий
10.10.2021 16:55 Ответить
 
 