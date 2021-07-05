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НАТО (8642) Кулеба Дмитрий (2880)

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим", - Кулеба

Вступление Украины в НАТО - это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг. Пока Украина не является членом Альянса - она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.

Об этом глава МИД Украины Дмитрия Кулебы заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

По его словам, пока Украина не является членом НАТО, страна не имеет гарантий безопасности от других государств. "Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", - уточнил он.

"На этом фоне мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к Программе расширенных возможностей НАТО", - подчеркнул министр.

Также читайте: Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба
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Топ комментарии
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Хватит обманывать украинский народ
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05.07.2021 11:53
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Ціну часом ми вже платимо.... ПДЧ могли отримати ще минулого місяця; але отримання перенесено на невизначений час...
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05.07.2021 11:47 Ответить
Поки Меркельша рулить у Євросоюзі, нам НАТО не світить.
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05.07.2021 11:53 Ответить
Хватит обманывать украинский народ
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05.07.2021 11:53 Ответить
Та да-будет...лет через 10-15,если тогда еще нато будет
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05.07.2021 11:59 Ответить
Україна буде в НАТО і це лише питання часу
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05.07.2021 15:29 Ответить
Слуга колонии мечтающий купить место в элитном клубе панов.
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05.07.2021 12:22 Ответить
"А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба. А оно и не получается, потому что у окружающих стран перед глазами одни монеты, а не принципы. Если даже французы не будут называть шампанское шампанским, а в угоду России игристым вином, потому что деньги превыше принципов, то...
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05.07.2021 12:49 Ответить
З приходом зеленої плісняви до влади, і ціна, і час зростають...
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05.07.2021 13:36 Ответить
незрозуміло навіщо.
як прокидали без нато,

так і в нато скажуть "ми ДУЖЕ стурбовані, виплутуйтесь самі "
А от ВОДОРОДНА БОМБА не зрадить і з кацапами не заграватиме.
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05.07.2021 17:21 Ответить
Министр не договаривает то, что цена вступления - отказ от Крыма и лднр. Или, не при таких министрах, сначала назад Крым и лднр, а потом - НАТО
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06.07.2021 13:51 Ответить
 
 