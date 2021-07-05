"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим", - Кулеба

Вступление Украины в НАТО - это вопрос времени и цены, которую страна должна заплатить за этот шаг. Пока Украина не является членом Альянса - она должна окружить себя альянсами с дружественными государствами.

Об этом глава МИД Украины Дмитрия Кулебы заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", - сказал Кулеба.

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По его словам, пока Украина не является членом НАТО, страна не имеет гарантий безопасности от других государств. "Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", - уточнил он.

"На этом фоне мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией. Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к Программе расширенных возможностей НАТО", - подчеркнул министр.

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