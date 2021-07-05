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Зеленский (19064) США (24862)

Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной

Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку.

Также читайте: Украина сделала достаточно для получения подтвержденных сроков членства в ЕС и НАТО, - Зеленский

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Топ комментарии
+8
Потім цього хриплого поца побачимо на пляжі в Майамі.
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05.07.2021 11:49
+7
поездка куда. тебя никто никуда не приглашал.
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05.07.2021 11:49
+6
Влаштує Лєнкє шопінг. ТурЬІст на халяву.
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05.07.2021 11:52
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поездка куда. тебя никто никуда не приглашал.
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05.07.2021 11:49 Ответить
Поїздка до Америки, по запрошенню Байдена. Це друга його буде поїздка доречі
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05.07.2021 11:58 Ответить
пригадай першу поїздку: тоді дату рандеву знали за два місяці. Сьогодні не знаємо нічого. Навіть не знаємо переліку питань, які обговорюються.
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05.07.2021 12:02 Ответить
Как говорится мечтать не вредно
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05.07.2021 12:10 Ответить
Главное, чтобы Байден был в курсе. А то прилетят, а хозяина дома нет. Великому гению всех тысячелетий придется косить травичку на лужайке перед белым домом. Думаю, косилку ему найдут. Ну а пока Маркарову на порог не пускают и обрубают линии связи с командувачем из квартала.
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05.07.2021 12:08 Ответить
из цитат Величайшего: "Вода должна быть мокрой"
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05.07.2021 12:57 Ответить
Потім цього хриплого поца побачимо на пляжі в Майамі.
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05.07.2021 11:49 Ответить
Блина...похоже зекретина бортанули амеры со встречей
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05.07.2021 11:50 Ответить
Ну да. Ласвегас, Голивуд... Надо успеть всё посмотреть...
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05.07.2021 11:50 Ответить
много вы понимаете...может в США курс выгоднее?)) едут по обмену....долларов на шекели))
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05.07.2021 11:50 Ответить
В смысле будет выступать ,с шоу 95-й квартал 😡
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05.07.2021 11:51 Ответить
До кінця липня залишається 25 днів, а дата візиту ще не визначена. Значить, не в липні. Отже, нехай замовляє туристичну візу.
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05.07.2021 11:51 Ответить
Влаштує Лєнкє шопінг. ТурЬІст на халяву.
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05.07.2021 11:52 Ответить
Брехло зеленое
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05.07.2021 11:52 Ответить
Президент Зеленский серьёзно относится к своей должности И это правильно.
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05.07.2021 11:59 Ответить
А где видосик от бубочки для лохов?)))
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05.07.2021 12:07 Ответить
Результативной для кого ?
Для Игоря Валерьевича ?
Догадываемся об чём пойдёт речь:
- Не виноватый он ! Эта всё Порошенко.......
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05.07.2021 12:00 Ответить
Наш ЗЕбил что то начинает подозревать, когда сказали что встреча будет Вашингтоне, а не на Гаваях!!!
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05.07.2021 12:00 Ответить
якщо ще те рандеву буде...
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05.07.2021 12:08 Ответить
Не забудь ленку в Дисней парк сводить...и Ласвегас...
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05.07.2021 12:04 Ответить
План Мааса: Україна отримує гарантії в прокачуванні певного обсягу російського газу в Європу, але не виступає проти «Північного потоку-2» та дає воду в Крим. Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.

Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
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05.07.2021 12:22 Ответить
Поездка должна быть максимально результативной.

Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной - Цензор.НЕТ 8052
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05.07.2021 12:30 Ответить
Вова Оманский, да кто же тебе поверит? Что не заявление, то брехня!
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05.07.2021 12:37 Ответить
Вот только ЗЕ своей пастве не расскажет, как его пороли будто дешевую б...ядь в Вашингтоне.

Приедет и ОП привычно начнет врать, как все зашибись прошло.

А Госдеп будет привычно опровергать вранье Зеленского.
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05.07.2021 16:03 Ответить
Чтоб эта тварь оттуда не вернулась больше
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05.07.2021 16:40 Ответить
Ага, это тебе не с Ленкой в Оман ... ))
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05.07.2021 17:48 Ответить
Т.е. оно признает, что последние два года это был ТУРИЗМ???
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06.07.2021 00:00 Ответить
 
 