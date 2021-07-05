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Германия (6732) оружие (10031) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа. Украинская сторона намерена добиться таких поставок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время визита президента Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.

Также читайте: Мы работаем над тем, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен, - минфин Германии

Автор: 
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Топ комментарии
+10
А самому слабо начать выпускать оружие? Может с этой стены начнёте? БОЛТУН И ТРЕПАЧ.
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05.07.2021 12:05
+8
За 7 лет патронного завода не сделали.
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05.07.2021 12:13
+5
Боже,какие долбодятлы у власти.
Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 8417
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05.07.2021 12:16
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Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 7934
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05.07.2021 12:05 Ответить
А самому слабо начать выпускать оружие? Может с этой стены начнёте? БОЛТУН И ТРЕПАЧ.
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05.07.2021 12:05 Ответить
За 7 лет патронного завода не сделали.
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05.07.2021 12:13 Ответить
У вас старые методички. Сделали патронный завод на базе Маяка.
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05.07.2021 12:19 Ответить
новая шутка квартал 95
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05.07.2021 12:21 Ответить
Мда, погуглил. Похоже вы правы. Есть статьи про производство 9мм на заводе Форт, но это немного не то. Остальные упоминания только в будущем времени...
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05.07.2021 12:51 Ответить
К сожалению ВСЁ только в будущем времени.А реально дупа.
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05.07.2021 13:01 Ответить
вітаю, ще одного сральника на форумі... Можеш і не писати- все й так з тобою зрозуміло.
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05.07.2021 13:48 Ответить
Нахера тебе патронный завод?
Под совковые калаши в Европе столько патронов за копейки продается со складов - на на 50 войны с кацапами хватит! Или тебе деньги на строительстве завода надо попилить?
Вон рыговский Бойко уже всю взрывчатку для Украины производит - тебе надо чтобы и патроны рыги производили?
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06.07.2021 00:03 Ответить
Идиот.
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05.07.2021 12:10 Ответить
Так выйди к Кремлю с плакатом-обраще6ием своему прызеднту велькоросу. "Товарисщ Путин-прекратите войну!"
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05.07.2021 12:21 Ответить
так застрелись из табельного пистолета в знак протеста. У вас же уборщицы в Лахте есть? если нет, то лучше в туалете, чтобы легче отмывать
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05.07.2021 13:42 Ответить
Что они курят? Чем злоупотребляют? Вот бывшее типа министр Пристайко . которое сейчас посол в Англии...Сидит а журналист при нем оругивает форму Украины издевается, а ублюдок Приставйко улыбается дебильно!
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05.07.2021 12:12 Ответить
Кацап, проплаченная кремлем британская проститутка на ТВ не сработала
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06.07.2021 00:04 Ответить
Клоун...Стукни им ботинком по трибуне как никитка хрущев в ООН
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05.07.2021 12:12 Ответить
Команда Зеленского всё делает для Украины.
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05.07.2021 12:14 Ответить
кроме как набивать косяки слуги ничьо не можуть
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05.07.2021 15:06 Ответить
полиция на электромицыках, мчс на айрбасах и только в воюющею армии чего-то там гипотетически хотят купить
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05.07.2021 12:15 Ответить
а, тепловозов еще на лярд купить хотят...
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05.07.2021 14:10 Ответить
Прямо какое-то агрессивное попрошайничество.
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05.07.2021 12:16 Ответить
Боже,какие долбодятлы у власти.
Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 8417
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05.07.2021 12:16 Ответить
Своими производителями заниматься надо.
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05.07.2021 12:21 Ответить
Это может очень сильно разозлить Германию. А почему такого же не требуется от Франции, Швейцарии и так далее? Кроме того у нас толком и денег нет на такие пркупки. А все что на что есть и так можно купить у Чехии, США, Британии,Канаде,Турции,Румынии,Польше.
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05.07.2021 12:21 Ответить
Кацап, ты заблудился?
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06.07.2021 00:07 Ответить
Но даже то что есть в свободном доступе мы не покупаем, просто нет денег. Байрактаров можно б накупить 100 штук, не вопрос, но денех нет.
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05.07.2021 12:24 Ответить
Кацап, если у тебя нет денег - не лезь на украинские сайты со своими коментами
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06.07.2021 00:08 Ответить
Там ...*стіна любоФФІ * ..

.
..Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 1332....
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05.07.2021 12:24 Ответить
Прям встреча Штирлица со своей женой в немецкой кафешке. Друг друга гипнотизируют на расстоянии.
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05.07.2021 14:04 Ответить
И свои оборон предприятия не загружаются по полной. Причем тут оружие из Германии.
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05.07.2021 12:25 Ответить
Оружие есть? А если найду?
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05.07.2021 12:26 Ответить
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05.07.2021 13:14 Ответить
Так стену сломали 9 ноября 1989 года.
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05.07.2021 12:34 Ответить
меркелиха - кацапська хвойда.
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05.07.2021 12:39 Ответить
Маючи такого сусіда Україна повинна витрачати не 5% на озброєння а 25 мінімум і мілітаризувати освіту починаючи з 12 віку, економіку та науку. І створювати замкнуті цикли виробництва зброї та засобів масового ураження ворога. Ми повинні забрати у кацапів все виключно воєнним шляхом! Лише коли окупанти кровю захлинуться на нашій землі вони звідси втечуть. Так було з кацапами завжди. Тільки колосальні втрати їх зупиняють і приводять до тями. Україні дешевше створювати власну зброю ніж годувати ВПК інших країн.
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05.07.2021 12:41 Ответить
Да можно було купити, по умному, он Латвія та Литва купують САУ американські у Австрії та Бельгії як металолом а не в тридороги ********** безкоштовно дають щоб неутелізувати, можно і німецькі подводки було взять, тільки їх паркувать бл..ніде)))))) Вова шука миру друга серія))))
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05.07.2021 12:46 Ответить
И ключ от квартиры где деньги лежат,в придачу.
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05.07.2021 12:55 Ответить
Скільки в ЄС та НАТО зброї та *********** лежить на складах в яких виходе срок????? Тут статтю в Ді Цайт--- Україна хоче вивезти та освободити бази схову за свій рахунок, або охороняйте! тоді утелізовуйте!, розрахунок наведіть скільки якийсь Ганс за це плате в місяць!!! Реакція може бути зовсім друга, Зелені це підхватять, та поможем їм прийти до влади а не газпромовським партіям!!!
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05.07.2021 12:56 Ответить
це якою мовою написано? Чи ти в третій клас перейшло?
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05.07.2021 13:53 Ответить
Тобі якою не напиши, все рівно не дойде))) хоть плюй міжиочі а йому дощь іде
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05.07.2021 16:56 Ответить
запльованим пишеш? Питань не має, випий пивка та живи бовдуром далі.


дійшло, хоча плюють між очі саме тобі, але то бовдурам як дощ йде...
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06.07.2021 11:29 Ответить
Запльваний ти сам
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06.07.2021 20:45 Ответить
неук схрещений з верблюдом, наплюєшся то займись граматикою, бо бовдуром помреш.
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07.07.2021 13:18 Ответить
Задрот зачмирьоний в школе и в институте))))
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07.07.2021 16:03 Ответить
що кацапа, прорвало на скрепи?
а как дьішал...
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08.07.2021 10:21 Ответить
Чістокровний українець, найди мені хоть один пост прокацапский мій, та вибачся, я тебе не чіпав і поганого про тебе перший не писав ти мене почав обсирати, а я просто відгавкувався))))) а вислів -- хоть плюй міжиочі а йому дощ іде -- це фолк моя бабуля так казала , це не особиста образа була до тебе, о таке)
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08.07.2021 12:18 Ответить
протверезів?
Якщо зауваження, що пишеш казна як ще й вигадуєш слова- це обсирати, то співчуття тим хто тебе, хоча б чогось, навчав.
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08.07.2021 16:00 Ответить
Хто небуть може пояснити чому вони приколупались саме до Німеччини? Чому не можна купити в будь якій іншій країні яка продає?
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05.07.2021 13:05 Ответить
А где еще такие знаки на бортах? Только от них кацапы будут полыхать, как от напалма:

Кулеба про постачання зброї з Німеччини: Це вже питання принципу, ми повинні цю стіну зламати - Цензор.НЕТ 3272
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05.07.2021 13:18 Ответить
Это политический вопрос. Вывести Германию на чистую воду. Показать что она на 100% союзница *****
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06.07.2021 00:09 Ответить
С оружием может получиться так же, как и с вагнеровцами. Потому пока ничего давать не будут.
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05.07.2021 13:10 Ответить
не пытайся заболтать тему, кацап
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06.07.2021 00:10 Ответить
Ще декілька подібних заяв, і Україна не від кого точно нічого не отримає ніякої допомоги ніякої зброї . Коли в 2014 році Порошенко прийшов до влади, відносно України діяв жорсткий мараторій на продаж Україні бодай чогось, що називалось зброєю. Але завдяки наполегелевості , та фантастичному дипломатичному таланту Порошенка , його працювитомті , коли він з Європи не вилізав, зустрічаючись з лідерами держав оцей мараторій було зруйновано , і Україні зброю почали продавати всі. Петру Олексійовичу Європейські і світові лідери дали " погоняло" " Бульдозер" Він , як справжній бульдозер пер напролом домагаючись свого. А що ми бачимо зараз??? При Зеленському країни в голос заявляють , що відмовляються продавати зброю Україні, бо не хочуть мати справу з нарко залежним ідіотом з 95 кварталу , який хоче зазирнути в очі вбивці своїх власних громадян. І тепер будучи міністром при отакому прости Господи президентові Пристайку тільки і лишається, що робити отакі от дурнуваті заяві по типу оцеї. Тепер люди самі мають зробити висновки, хто їм кращий. Бульдозер Порошенко в якого принцип Бачу ціль не бачу перепон, чи оцей клоун наркоман з 95 кварталу.
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05.07.2021 13:14 Ответить
кому нужны такие принципы.когда оружие в Украину без принципов могут поставлять и другие страны.а не немецкие друзья оккупанта и враги Украины
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05.07.2021 13:21 Ответить
"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - додав Кулеба. Джерело: https://censor.net/ua/n3275108

Яким би ти Кулеба не був чудовим та ідеальним, але приїде припіздент-вирок і в найкращому випадку- тобі поспівчувають колеги...
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05.07.2021 14:01 Ответить
Хіба Пупін таке дойчам дозволить?
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05.07.2021 21:07 Ответить
оце і треба продемонструвати
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06.07.2021 00:10 Ответить
Германия и в 39-м была союзником Рашки и сейчас ничего с тех пор не поменялось.
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14.12.2021 12:03 Ответить
 
 