Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать
Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа. Украинская сторона намерена добиться таких поставок.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, во время визита президента Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.
"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.
Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.
"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.
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Под совковые калаши в Европе столько патронов за копейки продается со складов - на на 50 войны с кацапами хватит! Или тебе деньги на строительстве завода надо попилить?
Вон рыговский Бойко уже всю взрывчатку для Украины производит - тебе надо чтобы и патроны рыги производили?
Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
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дійшло, хоча плюють між очі саме тобі, але то бовдурам як дощ йде...
а как дьішал...
Якщо зауваження, що пишеш казна як ще й вигадуєш слова- це обсирати, то співчуття тим хто тебе, хоча б чогось, навчав.
Яким би ти Кулеба не був чудовим та ідеальним, але приїде припіздент-вирок і в найкращому випадку- тобі поспівчувають колеги...