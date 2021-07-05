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визит (2990) США (24862) Кулеба Дмитрий (2880)

Администрация США уже активно работает с нами над подготовкой визита Зеленского в Вашингтон: вскоре сообщат даты, - Кулеба

Администрация США уже активно работает с нами над подготовкой визита Зеленского в Вашингтон: вскоре сообщат даты, - Кулеба

Администрация США вскоре сообщит даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще даты не известны. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в центре внимания визита будет вопрос безопасности, то есть Нормандский формат, Донбасс, Крым, вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли, вопрос реформ в Украине.

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"Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену - это визит в Америку в широком смысле", - указал глава МИД.

Как сообщалось, Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

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Топ комментарии
+4
Боже, бережи Америку!
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05.07.2021 12:22
+4
Ага. И поэтому до сих с февраля не принимает верительных грамот от назначенного Зелей посла и не назначает своего посла в Украине. Как это называется на дипломатическом языке?

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05.07.2021 12:27
+4
" .... Состоянием на 01.07.2021 г. Государственный департамент США не продлил временный допуск на посещение своих структур в США назначенному * (верительные грамоты не приняты) послу Украины в США Оксане Маркаровой. ....

..... В перспективных планах МИД Украины на июль-сентябрь 2021 нет планов визита Зеленского в США...."
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05.07.2021 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Америка понимает что Президент Зеленский делает всё в правильном направлении.
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05.07.2021 12:16 Ответить
Ага. И поэтому до сих с февраля не принимает верительных грамот от назначенного Зелей посла и не назначает своего посла в Украине. Как это называется на дипломатическом языке?

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05.07.2021 12:27 Ответить
И то звонить не хотят,то ермочилу посылают...ну а теперь новая эпопея -зестукач снова ждун всем на потеху))))
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05.07.2021 13:17 Ответить
а говорили на День Независимости )))
не захотели люди себе праздник портить...
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05.07.2021 12:17 Ответить
Да они будут зестукача игнорить пока могут -это как со "звонком Байдена"
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05.07.2021 13:15 Ответить
Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену - это визит в Америку в широком смысле"

Сказал, что накраснеемся по полной программе.
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05.07.2021 12:19 Ответить
Боже, бережи Америку!
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05.07.2021 12:22 Ответить
Это точно. Ставки на тотализаторе впору делать.
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05.07.2021 12:26 Ответить
" .... Состоянием на 01.07.2021 г. Государственный департамент США не продлил временный допуск на посещение своих структур в США назначенному * (верительные грамоты не приняты) послу Украины в США Оксане Маркаровой. ....

..... В перспективных планах МИД Украины на июль-сентябрь 2021 нет планов визита Зеленского в США...."
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05.07.2021 12:29 Ответить
"скоро" - це "до Нового року". Щоправда, невідомо якого...
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05.07.2021 12:45 Ответить
Быстрее всего, что встреча не состоится.
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05.07.2021 13:06 Ответить
Что то очень уж это все напоминает то кок зекретин ждал звонка Байдена...
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05.07.2021 13:11 Ответить
Администрация США уже активно работает с нами над подготовкой визита Зеленского в Вашингтон

Вот оно как! Амеры, значит, все стрелки смазывают, а Колумбия даже не шевелится?
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05.07.2021 13:35 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


О том что Байден приглашал Зеленского посетить США известно с сообщения Твиттера, который называют "Твиттером Зеленского". Байден об этом не знает
Начался сеанс колективного вранья "Форум "Украина 30" Администрация США уже активно работает с нами над подготовкой визита Зеленского в Вашингтон: вскоре сообщат даты, - Кулеба. Да Уже отключила две линии связи и аннулировала один пропуск
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05.07.2021 15:08 Ответить
Госдеп в шоке. Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленского. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДа
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05.07.2021 23:52 Ответить
 
 