РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4685 посетителей онлайн
Новости
2 999 15
Зеленский (19064) МВД (9155) Нацполиция (16199)

За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский

За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский

За все время независимости Украины от рук преступников погибло 1 204 сотрудника органов внутренних дел, и еще 141 правоохранитель отдал свою жизнь, сражаясь с российскими наемниками на Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего поздравительного обращения по случая Дня национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В трудной ежедневной работе полицейские, нередко рискуя жизнью, проявляют мужество, волю, верность присяге и украинскому народу. За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 сотрудник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашей страны", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За шесть лет личный состав Нацполиции изменен на 40%, - Аваков

Он добавил, что все без исключения сотрудники полиции, от рядового и до генерала, во взаимодействие с остальными силовыми органами должны беречь конституционный порядок в Украине, а также защищать суверенитет и территориальную целостность страны в боевых условиях на украинском Донбассе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Не волнуйтесь, что что а рисовать графики и натягивать статистику мусора умеют лучше чем раскрывать преступления. Даже в приведенной выше цифре есть процент, который ушел в Мир иной от передоза или разбился бухим а коллеги таким образом позаботились о пенсии семье и причислили их к "героям"
показать весь комментарий
05.07.2021 12:37
+4
А ті,99,9%,які перейшли в Криму на бік ворога,теж сюди зараховані?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:42
+2
Приведите цифры погибших и спасенных людей от рук преступников за эти годы.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приведите цифры погибших и спасенных людей от рук преступников за эти годы.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:27 Ответить
Не волнуйтесь, что что а рисовать графики и натягивать статистику мусора умеют лучше чем раскрывать преступления. Даже в приведенной выше цифре есть процент, который ушел в Мир иной от передоза или разбился бухим а коллеги таким образом позаботились о пенсии семье и причислили их к "героям"
показать весь комментарий
05.07.2021 12:37 Ответить
А ті,99,9%,які перейшли в Криму на бік ворога,теж сюди зараховані?
показать весь комментарий
05.07.2021 12:42 Ответить
ну конечно. Они вместе с судьями и прокурорами до конца 17 го года зарплату от Украины получали. онижыдети.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:05 Ответить
А военные получали?
показать весь комментарий
05.07.2021 23:27 Ответить
Эти цифири должен озвучивать министр ВД. Ибо цифра весьма немаленькая... обстоятельства...
Например на Цензори сообщалось про смерть замначальника Житомирского отделения, умершего на пути из Киева в Житомир. Еще написанно было - умер при исполнении... Так он то же в эторм списке? Или если бы во Врадиевке учинили самосуд, их бы то же включили в жертвы?
Вот не надо в таких делах включать статистику. Каждая смерть имеет собственную причину. Всех рассматривать индивидуально. Ибо рядом с Героями есть и заслуженные...
показать весь комментарий
05.07.2021 12:47 Ответить
В Харькове прям на проспекте какойто начальник полиции вроде тоже разбился при превышении скорости. Причем настолько что авто выкинуло с дороги на 50-60 метров.
показать весь комментарий
05.07.2021 12:52 Ответить
гдто год назад
показать весь комментарий
05.07.2021 12:53 Ответить
141 погиб на Донбассе , с какой стороны?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:01 Ответить
Пойди скажи в глаза родственникам тех, кто летел в вертушке с Кульчицким, что они не украинцы, потому что настоящие украинцы на войну не идут. а обливают грязью погибших в комментах.
показать весь комментарий
05.07.2021 23:29 Ответить
кравченко в это число входит?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:02 Ответить
141 из Десятков тысяч?
Оно хоть понимает какие выводы из его бла бла делаются?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:48 Ответить
а ну давай - сколько мусорами убито, покалечено, изнасиловано, взято на гоп-стоп, продано наркоты, ограблено, крышованно
показать весь комментарий
05.07.2021 14:56 Ответить
Зря вы так, люди. Потому что подонки есть среди представителей любых профессий. Но, когда идет речь о милиции-полиции, то вы в подонки записываете всех погибших.Неужели защищать вас от преступников - по вашему мнению настолько позорная работа?
показать весь комментарий
05.07.2021 23:31 Ответить
 
 