За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский
За все время независимости Украины от рук преступников погибло 1 204 сотрудника органов внутренних дел, и еще 141 правоохранитель отдал свою жизнь, сражаясь с российскими наемниками на Донбассе
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего поздравительного обращения по случая Дня национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В трудной ежедневной работе полицейские, нередко рискуя жизнью, проявляют мужество, волю, верность присяге и украинскому народу. За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 сотрудник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашей страны", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что все без исключения сотрудники полиции, от рядового и до генерала, во взаимодействие с остальными силовыми органами должны беречь конституционный порядок в Украине, а также защищать суверенитет и территориальную целостность страны в боевых условиях на украинском Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Например на Цензори сообщалось про смерть замначальника Житомирского отделения, умершего на пути из Киева в Житомир. Еще написанно было - умер при исполнении... Так он то же в эторм списке? Или если бы во Врадиевке учинили самосуд, их бы то же включили в жертвы?
Вот не надо в таких делах включать статистику. Каждая смерть имеет собственную причину. Всех рассматривать индивидуально. Ибо рядом с Героями есть и заслуженные...
Оно хоть понимает какие выводы из его бла бла делаются?