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Новости Агрессия России против Украины
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Пока рано делать предположения о формате участия США в процессе прекращения агрессии РФ, - Кулеба

Пока рано делать предположения о формате участия США в процессе прекращения агрессии РФ, - Кулеба

Делать предположения о формате участия Соединенных Штатов в процессе прекращения агрессии РФ против Украины пока рано, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль Соединенных Штатов в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Будет ли это роль путем прямого участия в Нормандской формате либо какого-то параллельного трека, либо какого-то трека, который будет пересекаться с Нормандским форматом - это предмет разговора, и тут пока что рано делать какие-то предположения", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время министр подчеркнул, что участие США повлияет на процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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"Но как именно - это покажет жизнь. Потому что здесь необходимо желание и воля всех участников процесса. Мы можем все быть настроены на конструктив и двигаться вперед, но если Россия будет настроена на сохранение статус-кво или его ухудшение, тогда мы, очевидно, не сможем двигаться вперед. Но, однозначно, что Соединенные Штаты имеют достаточно инструментов для того, чтобы дать новый импульс процессу мирного урегулирования", - добавил он.

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Пока рано / так не кукарекай.
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05.07.2021 12:24 Ответить
Когда ты наконец закроешь свою глупую пельку? Поток сознания при отсутствии мозгов...это геморрой для имиджа страны
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05.07.2021 12:24 Ответить
Госдеп в шоке !!!! Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленого. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДа или в рельсу... (с)
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05.07.2021 12:27 Ответить
кулеба сегодня дежурный по лохторату??? бла-бла-бла...аж замного...
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05.07.2021 12:38 Ответить
получивший указания от рашистского "капутина" заявлением дает понять американцам -"Вы нам нахер не нужны для достижения мира в Украине.мы должны Украину возвращать в рашистскую "жопоазию" за это грязьпром платит наличными
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05.07.2021 13:18 Ответить
 
 