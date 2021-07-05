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Украина будет требовать компенсации по двум принципам в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Украина будет требовать компенсации по двум принципам в случае запуска

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип - безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе - это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов",- отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против Европы.

Ранее  министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2".
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Топ комментарии
+11
Вот объясните мне... Идут люди через мой огород и дают мне компенсацию за то, что топчутся на нем, потом обустраивается пешеходная дорожка в другом месте, а я требую, чтоб те люди все-равно мне платили... По-моему те люди обоснованно скажут, что я офигел вконец..
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05.07.2021 12:41
+9
Ага. Мешки для денег несите насыпят вам компенсации. Максимум договорятся что Украина будет прокачивать мизер чтобы покрыть содержание трубы. За 10 лет которые строился СП-2 можно было бы уже и альтернативу придумать. Ато Рашка ето страна-бензоколонка а Украина страна- обслуживающая бензоколонку.
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05.07.2021 12:37
+5
Любимое наше занятие.
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05.07.2021 12:34
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Любимое наше занятие.
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05.07.2021 12:34 Ответить
Отсудить у газпрома 14 млрд. долл. в Стокгольме - и потом отказаться от иска "чтобы не Абижать" кацапов..
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05.07.2021 12:39 Ответить
Адольфовна упала с кресла от смеха узнав о такой новости...
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05.07.2021 12:36 Ответить
поток запустят, компенсации не дадут....Что дальше Кулёба???
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05.07.2021 12:36 Ответить
Ага. Мешки для денег несите насыпят вам компенсации. Максимум договорятся что Украина будет прокачивать мизер чтобы покрыть содержание трубы. За 10 лет которые строился СП-2 можно было бы уже и альтернативу придумать. Ато Рашка ето страна-бензоколонка а Украина страна- обслуживающая бензоколонку.
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05.07.2021 12:37 Ответить
Як би це не було образливо, але навіть не країна, що обслуговує цю бензоколонку, а просто шланг від цієї бензоколонки. І який ця бензоколонка вже збирається просто відкрутити і викинути... За непотрібністю...
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06.07.2021 00:15 Ответить
требовать и получить - это такие разные вещи...
очень хочется чтобы чинуши получали зарплаты с той стребованой компенсации...а пока им ее (зарплату) только показывали на бумаге...какой она могла бы быть...
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05.07.2021 12:37 Ответить
Вот это конструктивно: исходить из того что пуск СП-2 будет неизбежен как восход солнца. Давайте попробуем хоть какое-то бабло срубить на отпускные, а то совсем измотала пандемия...
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05.07.2021 12:39 Ответить
такими купюрами подойдет?
Украина будет требовать компенсаций в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9194
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05.07.2021 12:39 Ответить
Вот объясните мне... Идут люди через мой огород и дают мне компенсацию за то, что топчутся на нем, потом обустраивается пешеходная дорожка в другом месте, а я требую, чтоб те люди все-равно мне платили... По-моему те люди обоснованно скажут, что я офигел вконец..
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05.07.2021 12:41 Ответить
Есть Европейская газовая хартия, которая расставляет приоритеты, никто не имеет права использовать газопроводы в политических целях, и иметь монопольные права. Существующие мощности в два раза превышают потребление ЕС, что делает газпром? Останавливает оба газопровода на тех обслуживание, и ничего через Украину не качает, цены в ЕС в июне взлетели до 450$ за 1000 куб.. Кацапы в всей своей красе, каайффф!!! Но все ведь все понимают, и каждый в результате получит свое, есть тактические моменты, а есть стратегические, всему свое время...
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05.07.2021 12:52 Ответить
ну контракт то они выполняют, а мощности на дополнительный транзит на 20 процентов дороже, нахера его покупать, если такими темпами дальше пойдет,германия сама предложит и сп2 из газовой директивы вывести и все разрешения на блюдечке принесет, мы бы так же сделали, была бы такая возможность, да и делали в принципе и цены на наш транзит всегда самые высокие диктовали, ну додиктовались,не сегодня завтра нахер пошлют.
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05.07.2021 17:00 Ответить
Им бы сейчас его продавать, пока дорогой, но они в политику играются, результат известен, обосрутся как всегда.
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05.07.2021 21:04 Ответить
тоже думал об этом,вот америка отказалась рд 180 брать а кацапы такие ,да вы в край офигели, не хотите покупать давайте просто так гроши.Как и куда их пошлют интересно.
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05.07.2021 16:55 Ответить
Что самое отвратительное, любая власть считает свой народ быдлом и дураками. А мы сделать ничего не можем, чтобы обьяснить им что они идиоты
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05.07.2021 12:44 Ответить
Власне, чому владі так не вважати, якщо народ з радістю підтримує популістів?
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05.07.2021 13:19 Ответить
С Украиной еще говорили на равных и можно было еще что то требовать, когда у нас было ЯО. Теперь можно только хватать за ноги и просить подаяния. В етом мире уважают только сильных. И не свистите про какието права и европейские ценности. Они в том же туалете в котором подтерлись Будапештским меморандумом.
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05.07.2021 12:44 Ответить
Сколько шума, и ради чего, один, полтора лярда, от транзита в год? Да на одном таможенном переходе воруют больше. Есть возможность увеличить свою газодобычу, и самим стать экспортерами, но она у нас каждый год она уменьшается, и все это под завывание про этот СП - 2. Можете что то отсудить у кацапов, это хорошо конечно, но нужно иметь свои приоритеты и понимание дальнейших действий.
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05.07.2021 12:45 Ответить
так избирись президентом и наведи порядок, отруби руки коррупционерам, которые в биткоины безналоговые переводят - и будет Украине счастье!
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05.07.2021 12:46 Ответить
А зачем это мне? У меня все хорошо и так. К чему этот геморой? К тому же, все должны выучить свои уроки, лох должен страдать, он это и делает, все справедливо...
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05.07.2021 12:54 Ответить
Цены у нас и сейчас понятные, они равняются ценам на Европейских площадках, плюс доставка и НДС. в Европе он сейчас по 450$ за 1000 куб. Могли бы мы обеспечить себя собственным газом? Да, могли бы, но ведь этим нужно заниматься...
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05.07.2021 13:16 Ответить
там не в млрд дело,а в том что мы газ по реверсу из словакии покупаем, не будет транзита кроме того что мы потеряем приличную сумму, нам придется газ покупать по астрономической сумме, сколько он там сейчас 450 примерно плюс доставка крюк будет огромный, мало кто вывезет такую цену, государству огромные субсидии придется давать, а там далеко не полтора миллиарда вылезет.Или еще печальнее вариант , придется напрямую договариваться с кацапами.
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05.07.2021 17:07 Ответить
Так мы с 2014 года в раше газ не покупаем, и средняя цена на июль 14500 для пром предприятий, раздели на 27, вы что то пропустили...
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05.07.2021 21:00 Ответить
мы покупаем у словакии, а словакия покупает у раши, через наш транзит,сейчас по сути транзит виртуальный,мы отбираем столько сколько купили ,прямо из нашей транзитной трубы, но если транзит закончится,отбирать будет нечего, словакия станет брать с другой стороны и потом еще нам гнать, вы растояние прикинули? и цены на это?
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05.07.2021 21:06 Ответить
В прошлом году в это время газ стоил 2500 грв., за 1000 куб., хоть у словакии, хоть где, на любом европейском хабе, и ничего с тех пор не изменилось. Нынешняя ситуация создана искусственно кацапами, в попытке дожать строительство СП 2, вот и все. А самый дорогой газ был при яныке в 2013 м., 550$ за 1000 куб, при прямой поставке из РФ, по самому короткому плечу, по Юлиному контракту, и покупали, и все было ОК!!! Вот и вся арифметика, одна политика...
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05.07.2021 21:14 Ответить
кацапы по контракту все дают как договаривались, даже еще сверху 15 миллионов кубов в день лишнего , как они могут влиять на цены? да теоретически они могли бы сейчас завалить ,всех газом и цена начала бы падать но зачем им это? цена на дополнительные объемы прокачки дороже на 20 процентов они бы теряли деньги,а сейчас они при тех же объемах получают в два раза больше, просто зима была морозная, много газа потратили, сейчас жара, опять же спрос большой и в хранилище мало закачивают,потому что тратят много.
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06.07.2021 00:06 Ответить
запускать нельзя не турецкий, не северный
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05.07.2021 12:45 Ответить
они уже оба давно работают
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05.07.2021 13:03 Ответить
Всем любителям "договориться" хочется напомнить о "Договоре о дружбе и сотрудничестве" с кацапами.С "мировой демократией" не лучше:"Будапештский меморандум".Цена договоренностям-ноль.Единственный наш выход-укрепление армии и экономики.Пока этим особо не пахнет.Поэтому,как и раньше,надежда только на самоотдачу и сплоченность народа перед лицом агрессора и мужество солдат
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05.07.2021 12:51 Ответить
Залишається з'ясувати кому?-Кулебі чи Зеленському? А взагалі,якщо дуже вірити в "хотелку", денно й нощно молити ВСЕВИШНЬОГО,про добро з НЕБЕС,то якийсь з БОГІВ може почути голос стражденного,і щось таки спустити прохальникам,залишається лише питання-ЩО?
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05.07.2021 12:54 Ответить
Взагалі які фінансові відносини можуть бути з ворогом?
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05.07.2021 12:55 Ответить
Вставайте в очередь после акционеров Юкоса.....
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05.07.2021 13:46 Ответить
Кулеба,Украина должна получить контрольный пакет акций СП.Но этого не получится конечно.Но Германия,может компенсировать Украине не грошами,а акциями СП.Например долю в управлении.Одно из мест в совете директоров на правах Нафтогаза с долей акций пусть 30%.Это хорошее решение.Таким образом Украина станет не только блокировщиком невыгодных для Украины решений,а и получит свою политическую и в приоритете грошевую компенсацию.Як вариант,Украине должны нарезать 30% акций СП.И это должна сделать Германия из чувства вины за Гитлера.
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05.07.2021 15:40 Ответить
Я дам вам совет, Украина должна получит акциями Тесла или например долю в управлении. Одно из мест в совете директоров с долей акций пусть 30%, это хорошее решение.Таким образом Украина станет не только блокировщиком невыгодных для Украины решений и получит свою политическую а и в приоритете грошевую компенсацию потомучата не покупают Украиские автомобиль типа Запарожетц, как тебе такое Сашок? тут вижу тут не вижу!
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06.07.2021 21:39 Ответить
Шо то не понял, шо за мыша пискнула не обоснованно
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06.07.2021 21:42 Ответить
І допоможе?
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05.07.2021 21:04 Ответить
Бідні москалі.
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05.07.2021 21:05 Ответить
 
 