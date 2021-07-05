Украина будет требовать компенсации по двум принципам в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип - безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе - это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов",- отметил министр.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против Европы.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2".