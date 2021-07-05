Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски. ФОТОрепортаж
Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза в США иконы Смоленская Богородица (Одигитрия), которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.
Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.
Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.
Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.
"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины.
Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).
Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля", - сказано в сообщении.
По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икона изъята.
Пожалуйста, подождите...
Кто - крестик, кто - иконку,-
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку."
Люмпени самі є злодіями, і тому намагаються вигородити собі подібних злодіїв ігноруючи при цьому предмет новини.
Вочевидь, ікона зображена на картині - це не кухонна дошка.
Тож вочевидь, це був контрабас.
І не неосвіченим люмпенам ставити під сумнів висновок українського експерта.
Якби ця ікона була копією ціною 500-1000 грн, то її власник легко міг би отримати дозвіл на її вивезення.
Тож відсутність в нього дозволу і висновок експерта про те що це оригінальна ручна робота майстра-іконописця вже свідчить про злочинну спробу вивезти за кордон національне багатство України в порушення порядку його вивезення.
І жодних виключень з цього не може бути.
Ікона має бути конфіскованою з переданням в музей, а злочинець має сплатити великий штраф.
купити.....