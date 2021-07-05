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икона (85) Киев (24773) США (24862) таможня (1925)

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза в США иконы Смоленская Богородица (Одигитрия), которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 01

"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)"  написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины.

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Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).
Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля", - сказано в сообщении.

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 02

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икона изъята.

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 03
Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 04
Фото: таможня/Facebook

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 05
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Топ комментарии
+3
В чем ценность этой крашенной доски? На границе служат дебилы? Ее ценность лишь в качестве семейной реликвии. У меня такая же висит, как память о предках. Совковых фильмов насмотрелись.
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05.07.2021 13:06
+2
типичная "какая разница", типичная для умственно-отсталых или казламордых, которые без роду и племени
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05.07.2021 13:50
+1
Слов нет.
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05.07.2021 12:45
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Слов нет.
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05.07.2021 12:45 Ответить
какая разница, ну вывезли бы, хуже не будет, зато заасфальтировано!
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05.07.2021 12:48 Ответить
Вот на этой и доске и разделать бы её хитро...опого отправителя на части.
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05.07.2021 13:03 Ответить
только в православии традиция молиться на крашеные доски с картинками.
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05.07.2021 13:03 Ответить
Т.е. как на предмет искусства ты на икону не можешь посмотреть? Это типично для большевиков, которые, отрицая Бога, уничтожали культурное наследие.
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05.07.2021 13:49 Ответить
Владельцы не соглашались взятку дать, вот и забрали. Теперь сами не будут знать куда её деть. Не каждый таможенник согласится её домой взять. Там в квартирах такой интерьер. что икона будет спорить.
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05.07.2021 13:04 Ответить
В чем ценность этой крашенной доски? На границе служат дебилы? Ее ценность лишь в качестве семейной реликвии. У меня такая же висит, как память о предках. Совковых фильмов насмотрелись.
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05.07.2021 13:06 Ответить
типичная "какая разница", типичная для умственно-отсталых или казламордых, которые без роду и племени
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05.07.2021 13:50 Ответить
написана в 19 столітті - в типовому для іудеохрестиян стилі. Копія з відомих більш давніх ікон (наскільки я розумію). Дуже в багатьох сімьях ще зберегись подібні твори. Інколи досить оригінальні. І от саме оригінальні заслуговують на заборону вивозу.
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05.07.2021 14:15 Ответить
РОССИЙСКИЕ ВОРЫ 100% !!!
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05.07.2021 15:03 Ответить
Шо вони тулять, яка цінність національного рівня... хто там працює експертом? Хромолітографія на папері або полотні, наклеєна на дошку. Технологія була популярною в кінці ХІХ - поч. ХХ ст.
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05.07.2021 15:26 Ответить
"Таскают - кто иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,-
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку."
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05.07.2021 15:27 Ответить
Жаль что не вывезли, сгниёт в Украине
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05.07.2021 16:43 Ответить
Очередная высосанная из пальца новость. Данная икона не представляет никакой культурной, исторической и художественной ценности. Цена такой иконы 500-1000 гривен. Таможня с сбушниками сделали очередной покпзатель на наивных иностранцах, которые купили предмет по незнанию за 20 баксов на антикварном рынке и теперь пытаются сделать из мухи слона, демонстрируя свою якобы борьбу с контрабандистами. Во всем мире оборот подобных предметов свободный. А вот у нас как в Совке, все запрещено. Главное все запретить и душить народ по всякому поводу и без. Уже и поколения сменились, а совок живет в чинушах.
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05.07.2021 18:58 Ответить
Отак читаю всі ці пости 73% дурних лівацьких люмпенів і аж плювати хочеться.
Люмпени самі є злодіями, і тому намагаються вигородити собі подібних злодіїв ігноруючи при цьому предмет новини.
Вочевидь, ікона зображена на картині - це не кухонна дошка.
Тож вочевидь, це був контрабас.
І не неосвіченим люмпенам ставити під сумнів висновок українського експерта.
Якби ця ікона була копією ціною 500-1000 грн, то її власник легко міг би отримати дозвіл на її вивезення.
Тож відсутність в нього дозволу і висновок експерта про те що це оригінальна ручна робота майстра-іконописця вже свідчить про злочинну спробу вивезти за кордон національне багатство України в порушення порядку його вивезення.
І жодних виключень з цього не може бути.
Ікона має бути конфіскованою з переданням в музей, а злочинець має сплатити великий штраф.
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06.07.2021 10:48 Ответить
я дуже сильно вибачаюсь але зараз на 500-1000 навіть фарби з грунтом та лаком не
купити.....
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06.07.2021 11:58 Ответить
А ось це - правильна думка.
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07.07.2021 09:18 Ответить
продать? купить? ах любоваться и молиться.......
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06.07.2021 11:56 Ответить
 
 