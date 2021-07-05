Кулеба: Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась
Украина работает над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы понимаем, что канцлер (Ангела Меркель - ред.) уходит. Сейчас, когда я был в Берлине буквально пару недель назад, мне практическим каждый собеседник говорил: "Дмитрий, если вы хотите что-то изменить в немецкой политике, то вы должны дождаться новой коалиции и надеяться, что она сложиться в вашу пользу". Потому, безусловно, сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Но мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - сказал Кулеба.
По словам главы МИД, это вопросы четкой и прямой поддержки Германией европейской перспективы Украины, членства Украины в ЕС, более конструктивная позиция Германии относительно членства Украины в НАТО, вопросы продажи вооружения Украине.
Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах, для того, чтобы "заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии".
Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится "доверительный разговор".
"Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о Нормандском формате, будут говорить о Северном потоке-2, будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину", - пояснил Кулеба.
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