РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9190 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 062 13
контрразведка (495) СБУ (19472)

Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих

Контрразведка СБУ установила личности главарей

Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники осуществляли вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "Батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым", - сказано в сообщении.

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террорист "ЛНР" был задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению преступлений осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 6060
показать весь комментарий
05.07.2021 13:21
+7
Та ні, які там 50 років. Максимально 3 і СБУ не буде мати до них претензій. Приклад Кіркорова надихає тих мерзотників.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:12
+6
Думаю за пару часов мониторя публикации в уканских сми на тему пленных без всяких СБУ можно установить эти фамилии, например Ходаковский. А СБу 7 лет понадобилось. Очень эффективно работают. Христо Грозев проводит курсы для долбней в форме, едут со всей Европы, СБУ давно пора отправить хотя бы человек 100, чтоб их наконец научили вычеслять сепаров.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь можно спокойно ждать 50 лет, или сдохнут, убьют, посадят...
показать весь комментарий
05.07.2021 13:04 Ответить
Та ні, які там 50 років. Максимально 3 і СБУ не буде мати до них претензій. Приклад Кіркорова надихає тих мерзотників.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:12 Ответить
Ну ты сравнил хэ с пальцем,******** филю и военных преступников-убийц
показать весь комментарий
05.07.2021 14:59 Ответить
Домбас як був бандитським краєм, так ним і залишився.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:07 Ответить
треба, щоб гниди подивились які в нас файні смереки...
останній раз
показать весь комментарий
05.07.2021 13:14 Ответить
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 4507
показать весь комментарий
05.07.2021 13:17 Ответить
Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих - Цензор.НЕТ 6060
показать весь комментарий
05.07.2021 13:21 Ответить
Орда
показать весь комментарий
05.07.2021 13:27 Ответить
Думаю за пару часов мониторя публикации в уканских сми на тему пленных без всяких СБУ можно установить эти фамилии, например Ходаковский. А СБу 7 лет понадобилось. Очень эффективно работают. Христо Грозев проводит курсы для долбней в форме, едут со всей Европы, СБУ давно пора отправить хотя бы человек 100, чтоб их наконец научили вычеслять сепаров.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:21 Ответить
Сообщили на деревню дедушке.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:09 Ответить
Пусть лучше раскажут как с зе муму предали дело вагнеровцев и тем самым обрекли сотни людей мучится в подвалах лугондонии. Как зе муму подыграл ху.лу и сдал с Украины всех подонков ху.йла. Они не Ураинское СБУ, а он не украинский президент.
показать весь комментарий
05.07.2021 17:50 Ответить
Это они про убийцу с позывным Тереза, которая пытала и убила двух пленных солдат и их командира после захвата блокпоста ЗСУ в с.Красный Партизан? Ее вроде судили в Харькове но позже не понятно что с ней случилось.
показать весь комментарий
05.07.2021 18:22 Ответить
 
 