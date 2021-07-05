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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (19064) Крым (26005) деоккупация (844)

"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский

Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины является высшим приоритетом в работе украинской дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе – это вызов для всех, для всего демократического мира. Формирование сильного "внешнего фронта" нашего государства - это задача каждого дипломата. От атташе до посла. Личная задача министра иностранных дел. И моя задача также", - подчеркнул Зеленский и добавил, что каждый контакт с иностранными коллегами он использует для формирования поддержки нашего государства со стороны мощных мировых лидеров.

Президент также отметил, что деоккупация Автономной Республики Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов.

"Превращение Крыма в военную базу на Черном море полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе. Противодействие этому требует нашей активности и консолидации усилий международного сообщества", – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что с целью усиления международного давления на Россию для деоккупации Крыма и защиты прав всех крымчан Украина инициировала создание Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа.

Также читайте: Россия ждет Лукашенко в оккупированном Крыму, - Песков

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Топ комментарии
+4
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7874
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05.07.2021 13:19
+4
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8496
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05.07.2021 13:22
+3
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 702
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05.07.2021 13:24
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"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7874
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05.07.2021 13:19 Ответить
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8496
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05.07.2021 13:22 Ответить
угу, курсы...в Трускавце
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05.07.2021 13:25 Ответить
Фраза - не устойчивое словосочетание, а устойчивое враньё.
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA Карел Чапек
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05.07.2021 13:23 Ответить
зєлєнський, ти дурак.
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05.07.2021 13:23 Ответить
коксоЦИРКзавод пыхтит без остановки)))))))))) главное хорошо заправится и тереть лохам по ушам. кино про велисапед уже не работает.
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2084
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05.07.2021 13:24 Ответить
"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский - Цензор.НЕТ 702
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05.07.2021 13:24 Ответить
А шо, пиписькой по клавишам пианино уже не в приоритете? Ааааа, ну да, не царское енто дело тяперяча, не то што давеча.
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05.07.2021 13:27 Ответить
Кто этому клоуну тексты пишет? Подскажите этому безграмотному, что "высший приоритет" - это что-то одно, а оно говорит о трех разных вещах: "Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины ..."
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05.07.2021 13:31 Ответить
Брехло...Нужно экономику и ВСУ поднимать ,а не трепаться
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05.07.2021 13:33 Ответить
Вова, завязывай с кокаином!
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05.07.2021 13:52 Ответить
Ну, так, на папері, та й то не факт.
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05.07.2021 16:43 Ответить
ето у тебя должен быть единственный приоритет, малек...
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05.07.2021 16:48 Ответить
''Просто надо перестать стрелять''(автора не помню)😂😂😂.
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05.07.2021 17:09 Ответить
Вова, що ти говориш, аж ми ,,єдіний народ", яка деокупація? Чи тобі бандерівці поробили?
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05.07.2021 21:02 Ответить
 
 