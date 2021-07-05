"Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский

Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины является высшим приоритетом в работе украинской дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава государства во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе – это вызов для всех, для всего демократического мира. Формирование сильного "внешнего фронта" нашего государства - это задача каждого дипломата. От атташе до посла. Личная задача министра иностранных дел. И моя задача также", - подчеркнул Зеленский и добавил, что каждый контакт с иностранными коллегами он использует для формирования поддержки нашего государства со стороны мощных мировых лидеров.

Президент также отметил, что деоккупация Автономной Республики Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов.

"Превращение Крыма в военную базу на Черном море полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе. Противодействие этому требует нашей активности и консолидации усилий международного сообщества", – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что с целью усиления международного давления на Россию для деоккупации Крыма и защиты прав всех крымчан Украина инициировала создание Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа.

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