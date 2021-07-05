Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта

Израиль, судя по всему, стал первой страной в мире, которая использовала в военных целях не просто беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а их полноценную эскадрилью, управляемую искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New Scientist.

Как пишет издание, во время военной операции в секторе Газа в середине мая Армия обороны Израиля использовала боевые беспилотные летательные аппараты, управляемые искусственным интеллектом, чтобы обнаруживать, опознавать и атаковать боевиков группировки "Хамас". Это первый известный случай применения так называемого роя беспилотников в военных целях.

Обычно БПЛА, в том числе и военные, нуждаются в операторе, который будет управлять устройством на расстоянии. Причем у каждого беспилотника до сих пор был отдельный оператор. Но армия Израиля вышла на качественно новый уровень: у нее на вооружении появились БПЛА, которые объединены в сеть и управляются искусственным интеллектом.

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Оператор тут необходим лишь для указания основных команд и направления действий, причем сразу для всей эскадрильи. За непосредственное исполнение поставленной боевой задачи теперь отвечает искусственный интеллект. И даже если часть группировки БПЛА будет уничтожена неприятелем, группа все равно продолжит выполнять поставленную задачу.

"Рой БПЛА был использован в зоне боевых действий, откуда производились многочисленные ракетные запуски в сторону территории Израиля, - заявил изданию представитель Армии обороны Израиля. - Насколько нам известно, это первый в мире случай использования данного типа вооружения".

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Семейство БПЛА Hermes израильской компании Elbit Systems используется для оптической и радиотехнической разведки. Наиболее крупный Hermes 900 может нести некоторые виды управляемого вооружения

Как утверждают представители вооруженных сил Израиля, рой беспилотников совершил более 30 успешных операций во время последнего конфликта. БПЛА помогали обнаруживать цели и атаковать объекты "Хамас", в том числе на расстоянии многих километров от палестино-израильской границы.

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По данным Defense Update, армия Израиля начала активно внедрять новейшие технологии в сфере управления БПЛА в 2019 году. А для создания роя боевых беспилотников использовались устройства от Elbit Systems. Эти девятикилограммовые квадрокоптеры практически бесшумны при передвижении в воздухе.

Использование БПЛА еще и вопрос экономии средств. В ходе вышеупомянутого конфликта система "Железный купол" Израиля смогла сбить порядка 90% выпущенных по его территории ракет, что является очень высоким показателем эффективности ПРО. Однако "Хамас" выпустил за время конфликта порядка 4 тыс. ракет, а это значит, что сотни ракет все же достигли цели, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. При этом запуск каждой ракеты-перехватчика обходится армии Израиля в $50 тыс., а для уничтожения вражеской ракеты иногда приходится выпускать и две, и три собственные ракеты.

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Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" за 10 лет смогла перехватить около 2,5 тыс. ракет

Использование эскадрилий БПЛА поможет Израилю обнаружить и уничтожить ракетные установки еще до того, как враг нанесет свой удар. При этом уничтожить сами беспилотники, передвигающиеся большой группой, очень непросто.

Впрочем, появление такой военной технологии уже вызывает опасения у экспертов, которые боятся, что армии стран начнут формировать эскадры беспилотников, которые будут насчитывать по несколько тысяч аппаратов.

Небольшой рой беспилотников, вероятно, не представляет большого риска, но как насчет 10 тысяч? Возможно, мы наблюдаем появление нового оружия массового уничтожения", - цитирует New Scientist аналитика Зака Калленборна из Национального консорциума по изучению терроризма и противостоянию терроризму в Мэриленде.

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Армия обороны Израиля между тем уже подтвердила, что намерена расширить флот БПЛА, управляемых искусственным интеллектом, и нарастить количество проводимых ими операций. "Мы планируем оснастить различные наземные подразделения роями беспилотников в рамках расширения ударных возможностей маневрирующих войск", - заявил представитель вооруженных сил Израиля.