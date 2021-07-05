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беспилотник (3155) Израиль (1851) искусственный интеллект (30)

Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта

Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта

Израиль, судя по всему, стал первой страной в мире, которая использовала в военных целях не просто беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а их полноценную эскадрилью, управляемую искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New Scientist.

Как пишет издание, во время военной операции в секторе Газа в середине мая Армия обороны Израиля использовала боевые беспилотные летательные аппараты, управляемые искусственным интеллектом, чтобы обнаруживать, опознавать и атаковать боевиков группировки "Хамас". Это первый известный случай применения так называемого роя беспилотников в военных целях.

Обычно БПЛА, в том числе и военные, нуждаются в операторе, который будет управлять устройством на расстоянии. Причем у каждого беспилотника до сих пор был отдельный оператор. Но армия Израиля вышла на качественно новый уровень: у нее на вооружении появились БПЛА, которые объединены в сеть и управляются искусственным интеллектом.

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Оператор тут необходим лишь для указания основных команд и направления действий, причем сразу для всей эскадрильи. За непосредственное исполнение поставленной боевой задачи теперь отвечает искусственный интеллект. И даже если часть группировки БПЛА будет уничтожена неприятелем, группа все равно продолжит выполнять поставленную задачу.

"Рой БПЛА был использован в зоне боевых действий, откуда производились многочисленные ракетные запуски в сторону территории Израиля, - заявил изданию представитель Армии обороны Израиля. - Насколько нам известно, это первый в мире случай использования данного типа вооружения".

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Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта 01
Семейство БПЛА Hermes израильской компании Elbit Systems используется для оптической и радиотехнической разведки. Наиболее крупный Hermes 900 может нести некоторые виды управляемого вооружения

Как утверждают представители вооруженных сил Израиля, рой беспилотников совершил более 30 успешных операций во время последнего конфликта. БПЛА помогали обнаруживать цели и атаковать объекты "Хамас", в том числе на расстоянии многих километров от палестино-израильской границы.

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По данным Defense Update, армия Израиля начала активно внедрять новейшие технологии в сфере управления БПЛА в 2019 году. А для создания роя боевых беспилотников использовались устройства от Elbit Systems. Эти девятикилограммовые квадрокоптеры практически бесшумны при передвижении в воздухе.

Использование БПЛА еще и вопрос экономии средств. В ходе вышеупомянутого конфликта система "Железный купол" Израиля смогла сбить порядка 90% выпущенных по его территории ракет, что является очень высоким показателем эффективности ПРО. Однако "Хамас" выпустил за время конфликта порядка 4 тыс. ракет, а это значит, что сотни ракет все же достигли цели, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. При этом запуск каждой ракеты-перехватчика обходится армии Израиля в $50 тыс., а для уничтожения вражеской ракеты иногда приходится выпускать и две, и три собственные ракеты.

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Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта 02
Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" за 10 лет смогла перехватить около 2,5 тыс. ракет

Использование эскадрилий БПЛА поможет Израилю обнаружить и уничтожить ракетные установки еще до того, как враг нанесет свой удар. При этом уничтожить сами беспилотники, передвигающиеся большой группой, очень непросто.

Впрочем, появление такой военной технологии уже вызывает опасения у экспертов, которые боятся, что армии стран начнут формировать эскадры беспилотников, которые будут насчитывать по несколько тысяч аппаратов.

Небольшой рой беспилотников, вероятно, не представляет большого риска, но как насчет 10 тысяч? Возможно, мы наблюдаем появление нового оружия массового уничтожения", - цитирует New Scientist аналитика Зака Калленборна из Национального консорциума по изучению терроризма и противостоянию терроризму в Мэриленде.

Также смотрите: Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

Армия обороны Израиля между тем уже подтвердила, что намерена расширить флот БПЛА, управляемых искусственным интеллектом, и нарастить количество проводимых ими операций. "Мы планируем оснастить различные наземные подразделения роями беспилотников в рамках расширения ударных возможностей маневрирующих войск", - заявил представитель вооруженных сил Израиля.
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Топ комментарии
+18
А можно что бы этот искусственный интеллект принял участие в следующих президентских выборах в Украине?!
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05.07.2021 13:21
+11
Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа.

К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Тогда он пошёл на хитрость.
«Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить - почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам.

Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина.
Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
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05.07.2021 13:40
+9
слушай, рой БПЛА -
полети, ужаль пуйла !
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05.07.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
А можно что бы этот искусственный интеллект принял участие в следующих президентских выборах в Украине?!
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05.07.2021 13:21 Ответить
Конечно, можно, он сразу выберет президентом Коломойского.
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05.07.2021 18:04 Ответить
Ізраїль першим у світі застосував групу бойових БПЛА під управлінням штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 6804
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05.07.2021 18:25 Ответить
Было: Советское значит лучшее! Стало: Израильское значит лучшее! Пропагандисты одни и те же.
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05.07.2021 13:23 Ответить
Советское значит гамно/ Все советское держалось на лжи. Обещания кодлана где то Бланка мира и земли оказались гражданской войной и Голодомором. И сейчас обещания кодлана Коломойского -ложь.
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05.07.2021 14:15 Ответить
ПКР П-700 "Гранит" 1983 год - первая группа БПЛА с элементами искусственного интеллекта.
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05.07.2021 13:43 Ответить
Мозг на 2 лампах?
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05.07.2021 15:18 Ответить
И шо?
У муравья двенадцать нервных клеток и все равно работает!
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05.07.2021 22:51 Ответить
Я даже не спрашиваю за кого голосовал Структуру нервной клетки объяснять явно поздно
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05.07.2021 22:55 Ответить
слушай, рой БПЛА -
полети, ужаль пуйла !
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05.07.2021 13:23 Ответить
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 6966
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05.07.2021 14:06 Ответить
Так и до шмеля на носу у }{уйла недалеко. Ведь }{уйло любит Пушкина...
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 1500
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05.07.2021 13:32 Ответить
Боярыни у них теперь попроще:
Израиль первым в мире применил группу боевых БПЛА под управлением искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 2501
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05.07.2021 14:03 Ответить
Проти погано озброєних терористів це допомагає.А якщо армія сильна і має всі роди військ?
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05.07.2021 13:39 Ответить
Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа.

К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Тогда он пошёл на хитрость.
«Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить - почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам.

Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина.
Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
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05.07.2021 13:40 Ответить
Какой хитрый терапевт
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05.07.2021 14:11 Ответить
Этому терапевту на психолога надо было учиться.
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05.07.2021 18:13 Ответить
Последний еврей жил в Мордовии ? Что он там забыл ?
Что-то не похоже, что он был последний.
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05.07.2021 16:48 Ответить
Последнего еврея Мордовии походу зовут Торай . Только он никому не говорит, что он еврей, т.к. отлично знает "особенности сознания родного мордовского народа" .
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05.07.2021 18:17 Ответить
Это ...кривобокое применение против ..своей же формы жизни. Суть использовать рой для анализа и поиска в сложных объектах, имеющих лабиринтную структуру. Ну, например Колодец Бархута в пустыне Аль -Махра. Важно!!! - каждый дрон по сути ретранслятор, таким образом имея инфракрасные датчики и поляризацию, можно обследовать любую пещеру, поскольку узловой дрон передает инфу дальше по цепочке. Больше рой - длиннее цепочка, тем глубже лабиринт или пещера.
А для чего это....фсьо???? Это для будущего использования на Марсе, потому что робо-собаки не справятся, нужны летающие дроны, слишком сложная поверхность. Утеря одного дрона - это не потеря роя. И самое главное - дронам НЕ НУЖЕН ВОЗДУХ или кислород.
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05.07.2021 14:01 Ответить
И дронам не страшна невесомость. И они могут обходиться без еды, без воды и без кислорода. И вообще им не нужна органика. Энергия - электричество можно получать из солнца. Кроме того их можно выключить и таким образом законсервировать на долгий период .
Здравствуй Скайнет!
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05.07.2021 15:11 Ответить
Вообще-то то дронам нужен воздух, чтобы летать. Пропеллеры работают только в атмосфере. Но какие газы ему не важно. Лишь бы не разьедало.
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05.07.2021 15:14 Ответить
Азербайджанцы вроде как применяли группы дронов, так что идея не нова.
А назвать оператора искусственным интеллектом может каждый.
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05.07.2021 16:25 Ответить
як це не потрібне повітря, а літають вони як?
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05.07.2021 18:39 Ответить
Ну, привет Скайнет!
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05.07.2021 14:04 Ответить
Ох, что-то я сомневаюсь, что это они изобрели. Скорее всего, стырили у кого-то как всегда и теперь выдают за свое ноухау.
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05.07.2021 14:33 Ответить
У кого?😊 Ни у кого в мире больше нет.
А вообще идею роя по-моему первым разрабатывал индус.
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05.07.2021 15:06 Ответить
В том-то и дело, что у кого они стырили только они и знают.
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05.07.2021 15:16 Ответить
Атомную бомбу они в свое время стырили. Почему это не моглми стырить:

Израильская ядерная бомба
Военную атомную программу Тель-Авив начал в 1950-х. Была создана спецслужба ЛАКАМ, которой удалось добыть на Западе научно-технические данные и компоненты для создания ядерного оружия. Выяснилось все это лишь в 1986 году, когда один из сотрудников комплекса в Димоне Мордехай Вануну сообщил The Sunday Times, что Израиль вырабатывает до 40 кг плутония в год и имеет от 100 до 200 атомных бомб.
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05.07.2021 15:19 Ответить
Что это за термин такой "добыть" технические данные ?
Украсть, похитить - так оно ближе к правде.
Почему к Израилю не применяются санкции за незаконное владение ядерным оружием ?
Своим всё можно ?
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05.07.2021 16:23 Ответить
Чета ссыкотно,тут,если что,одеждой и мотоциклом не отделаешься...
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05.07.2021 16:20 Ответить
Есть предложение их под Донецком испитать
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05.07.2021 17:14 Ответить
Израиль их испытает на стороне российских террористов.
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05.07.2021 17:28 Ответить
А где можно почитать об єтом
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05.07.2021 18:56 Ответить
Прошай, наивный Айзек Азимов со своими законами роботехники...
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.
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05.07.2021 18:19 Ответить
Мабуть в недалекому майбутньому штучний інтелект знищить людство як непотрібний елемент природи. Все до того йде.
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05.07.2021 20:25 Ответить
 
 