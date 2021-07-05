В Кремле заявили, что "сторонники нацизма и бандеровцы" влияют на внутриполитическую жизнь в Украине
Мнение о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые "проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал".
Песков заявил, что "сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь".
"То, что сторонники нацизма и бандеровцы в Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что "к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию".
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прикинувшись "борцом с нацизмом" ?
националист - защитник своей ...
писькофф, чи я шось переплутав?
москалі, ідіть за порєбрік, в Україні для вас водки нема, є лише кулі та ножі.
Російські нацисти з Кремля хочуть підім"ять під себе Україну а українські націоналісти-"бандерівці" цього зробить не дають!!!
пуйлом биовата раскалена, клокочет и готова вспыхнуть, как бензоколонка...а вот американцы, в возрасте старше 70 лет накопили рекордные активы - около 35 триллионов
долларов, пишет WSJ. а теперь зативаю жюткую русафобию : ВВП рашистстана - около 2 триллионов долларов, т.е. есть американские пенсионеры могут арендовать рашистстан на 15
Бредовая такая история, но показательная.
Россия https://ibigdan.livejournal.com/26942166.html принимает решение , что настоящее шампанское (напомню, называюшееся по региону Шампань) - это именно российское, а всё остальное - это так, говно какое-то с пузырьками. При этом в мировой практике как бы существует обратная совершенно концепция: что Шампанское - это то, что из Шампани, Бургундское - это то, что из Бургунди(и?), Коньяк и Арманьяк - это то, что из Конька и Арманьяка, ну и так далее.
Но Россия существует в параллельной совершенно плоскости бытия, поэтому принимает решительный закон, что истинное шампанское - это "Советское", а настоящий коньяк должен пахнуть носками главного технолога, и никак иначе.
Ну и поскольку абсурд должен быть завершённым, для гармонии, принимает решение, что изменчивый мир должен прогнуться под нас, и запрещает компании Moet & Chandon именовать вот эту их бодягу "дом периньон" шампанским. Мол, неча вводить в заблуждение российского покупателя. Мол, раз не ссыте в шампанское как положено по технологии - называйте это просто "игристым вином".
И после короткого периода ступора и когнитивного диссонанса Moet & Chandon делает что?
Правильно.
Соглашается убрать с этикеток слово "Шампанское".
И дописать "sparkling wine".
Я не знаю, честно, какой вывод из этого сделать. Кроме того, что мир стал совсем уже *****, причём как-то массово.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1187407601759645 Владимир Завгородний
руSSкому міру повірити....себе обманути!!