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кремль (713) Песков (1802)

В Кремле заявили, что "сторонники нацизма и бандеровцы" влияют на внутриполитическую жизнь в Украине

В Кремле заявили, что

Мнение о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые "проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал".

Песков заявил, что "сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь".

"То, что сторонники нацизма и бандеровцы в Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что "к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским
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Топ комментарии
+27
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 5508
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05.07.2021 13:45
+20
не сторонник ли нацизма отгрыз у Украины Крым и кусок Донбасса,
прикинувшись "борцом с нацизмом" ?
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05.07.2021 13:31
+20
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 7386
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05.07.2021 13:43
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В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 9150
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05.07.2021 13:30 Ответить
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 3399
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05.07.2021 13:31 Ответить
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 7386
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05.07.2021 13:43 Ответить
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 5508
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05.07.2021 13:45 Ответить
Це попередня влада була з бандерівців та русофобів. А нинішня-тотальна какаяразніца.
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У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні - Цензор.НЕТ 7097
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05.07.2021 18:14 Ответить
не пойму, какая связь между нацистами и бандеровцами? Бандера всю войну просидел в немецком концлагере. Они обое были против коммунистов? Так и я против. И что Бандера сделал плохого?
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05.07.2021 20:41 Ответить
не сторонник ли нацизма отгрыз у Украины Крым и кусок Донбасса,
прикинувшись "борцом с нацизмом" ?
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05.07.2021 13:31 Ответить
Гройсман , чи Зєлєнський нацисти? Вони ж політічєскіє УКРАЇНЦІ ПР НАЦІОНАЛЬНОСТІ!
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05.07.2021 13:45 Ответить
А у вас нацисти, покидьки і вбивці керують в кремлі. Замовкніть
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05.07.2021 13:33 Ответить
С.А.Бандера не был нацистом, в отличие от }{уйла с Письковым.
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05.07.2021 13:33 Ответить
Завдяки кремблю Україна і стала бандерівською.
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05.07.2021 13:34 Ответить
Э-э, свинособаки, сторонников нацизма, ***** собирает на конференции, только на копростане!!! А сама моржовая, разве не нацист???
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05.07.2021 13:35 Ответить
Вот же сволочи эти бЭндеровцы. До чего додумались! Провели форум неонацистов прямо в Петербурге! Это же где-то в Львовской области, да?
В Кремле заявили, что сторонники нацизма и бандеровцы влияют на внутриполитическую жизнь в Украине - Цензор.НЕТ 9985
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05.07.2021 13:45 Ответить
Да все журналисты под каблуком кремля,что кремлю нужно то они озвучивают
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05.07.2021 13:46 Ответить
нацист это - захватчик чужой территории ?
националист - защитник своей ...

писькофф, чи я шось переплутав?
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05.07.2021 13:48 Ответить
Лаптеногие никак не поймут, что обзывая нас "бандеровцами" они нам делают приятно, а "братским или одним народом" - наоборот. А вообще, срать я хотел на вас и ваши заявления, гниды кацапские!
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05.07.2021 13:50 Ответить
Такие заявления должны помочь Зеленскому ибо враг негодует типа. Но по факту Зеленский плохой президент и ничего он за все время не сделал стоящего. Одно вранье! Олигархи укрепились, экономика еще в больших долгах, платежки растут, все законы про демократические, как референдумы для народовластия оказались фейком и их народ не сможет провести. Короче, одно вранье от него и манипуляции. Смотрят комментарии его люди и он их повторяет, чтобы народу нравится, но это все манипуляции и ложь. Зеленский - это олигархический проект и бандитско-мафиозный! Ничего не меняется, а все только хуже в стране становится! Суть его правление - это олигархи богаче становятся, народ беднее! Закончится революцией! Пока олигархов не добить, ничего в стране меняться не будет! А Зеленский - это кандидат олигархов! Он только законов еще напринимает, чтобы олигархов никто не мог трогать.
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05.07.2021 13:59 Ответить
Ніяких нацистів в Україні нема, просто частина нашого суспільства під час війни з лаптєстаном опанувала ідеї національного спротиву, і в цьому я вбачаю лише позитивний момент.
москалі, ідіть за порєбрік, в Україні для вас водки нема, є лише кулі та ножі.
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05.07.2021 13:59 Ответить
Та вони все правильно сказали!!! І нацисти і бандерівці дійсно впливають на політичне життя в Україні!
Російські нацисти з Кремля хочуть підім"ять під себе Україну а українські націоналісти-"бандерівці" цього зробить не дають!!!
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05.07.2021 14:10 Ответить
а, ну якщо у цьому сенсі, то так))
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05.07.2021 14:12 Ответить
Зєля з бєнєю ще ті бандерівці😳
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05.07.2021 14:00 Ответить
Не Зеленский, а народ в Украине про Украинский и народ защитит страну, независимо от того, кто у власти.
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05.07.2021 14:01 Ответить
Концтабір заявляє ? До речі, все вони правильно і всі розуміють , просто окрім брехати і вбивати людей ці Касаби ( переклад з тюркського - м'ясник, живодер!) ці вбивці не вміють ! Але таку їх ціль і ідеологію вбивці повинен зрозуміти весь Світ і почати боротися з цим Вселенським Злом всі разом, спільно!
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05.07.2021 14:04 Ответить
... рашистская осовковленная
пуйлом биовата раскалена, клокочет и готова вспыхнуть, как бензоколонка...а вот американцы, в возрасте старше 70 лет накопили рекордные активы - около 35 триллионов
долларов, пишет WSJ. а теперь зативаю жюткую русафобию : ВВП рашистстана - около 2 триллионов долларов, т.е. есть американские пенсионеры могут арендовать рашистстан на 15
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05.07.2021 14:04 Ответить
Национальные особенности украинского фашизма - президент еврей, премьер еврей, в оппозиции Рабинович.
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05.07.2021 14:04 Ответить
Путину нужна Украина, как Гитлеру нужны были евреи, чтобы аккумулировать народ и таким образом оставаться у власти.
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05.07.2021 14:05 Ответить
Сторонники нацизма (русня) бесспорно влияют и дестабилизируют это правда, а Бандеровцы им как раз то противостоят - и это тоже правда !!!
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05.07.2021 14:06 Ответить
В те що Зеленський є бандерівцем навіть найтупіший російський ватник не повірить
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05.07.2021 14:13 Ответить
о боже... знову ті нафталінові заготовки
У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні - Цензор.НЕТ 5908
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05.07.2021 14:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26944435.html Оруэлл снова побеждает

У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні - Цензор.НЕТ 7307

Бредовая такая история, но показательная.

Россия https://ibigdan.livejournal.com/26942166.html принимает решение , что настоящее шампанское (напомню, называюшееся по региону Шампань) - это именно российское, а всё остальное - это так, говно какое-то с пузырьками. При этом в мировой практике как бы существует обратная совершенно концепция: что Шампанское - это то, что из Шампани, Бургундское - это то, что из Бургунди(и?), Коньяк и Арманьяк - это то, что из Конька и Арманьяка, ну и так далее.

Но Россия существует в параллельной совершенно плоскости бытия, поэтому принимает решительный закон, что истинное шампанское - это "Советское", а настоящий коньяк должен пахнуть носками главного технолога, и никак иначе.

Ну и поскольку абсурд должен быть завершённым, для гармонии, принимает решение, что изменчивый мир должен прогнуться под нас, и запрещает компании Moet & Chandon именовать вот эту их бодягу "дом периньон" шампанским. Мол, неча вводить в заблуждение российского покупателя. Мол, раз не ссыте в шампанское как положено по технологии - называйте это просто "игристым вином".

И после короткого периода ступора и когнитивного диссонанса Moet & Chandon делает что?

Правильно.
Соглашается убрать с этикеток слово "Шампанское".
И дописать "sparkling wine".

Я не знаю, честно, какой вывод из этого сделать. Кроме того, что мир стал совсем уже *****, причём как-то массово.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.75/posts/1187407601759645 Владимир Завгородний
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05.07.2021 14:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26944064.html Еще один испортивший себе некролог

У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні - Цензор.НЕТ 8112
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05.07.2021 14:16 Ответить
Шкода що під)(уйловник...Класний актор був. Фільм Перехват раджу подивитися.Там він американського шпійона грав.
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05.07.2021 18:18 Ответить
Согласен с Вами.
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06.07.2021 09:20 Ответить
В Україні ніколи не було нацистів. Націоналісти були, є і будуть. З ******** націоналістів ніхто не сповідував, не підтримує і не реалізує фашистську ідеологію. Натомість в ********** насаджується шовінізм і відкрито лунають заклики до фізичного знищення всіх можливих ворогів з застосуванням всіх військових потужностей держави включаючи ядерну, хімічну та біологічну зброю. Більш того ********* веде декілька війн в різних регіонах світу, фінансує і озброює терористів та диктаторів. Де факто ********* є ******** фашистською державою.
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05.07.2021 14:35 Ответить
https://streebogblog.wordpress.com/2019/04/07/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0/ "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами": Всемирный съезд неонацистов в Санкт-Петербурге. Фото.
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05.07.2021 15:04 Ответить
У Кремлі заявили, що прихильники нацизму і бандерівці впливають на внутрішньополітичне життя в Україні - Цензор.НЕТ 3996
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05.07.2021 15:04 Ответить
Письков снова перепутал бараньи яйца с северным сиянием Сторонники нацизма,вместе с тобой,шастают по коридорам кремля
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05.07.2021 15:07 Ответить
И что что имеют влияние? Это же наша история и это хорошо! Жаль, только что это влияние небольшое, пока. Ну, а насчет нацизма, это шалиш Песков, нет там нацистов. Это пропагандистский штамп КГБ, повторяемый снова и снова недругами Украины.
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05.07.2021 15:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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05.07.2021 15:38 Ответить
Що рашисти можуть сказати .коли в країні домінує печерний шовінізм і людоненависницка ідеологія -це рашизм.
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05.07.2021 15:44 Ответить
Да пошли вы все хором в мавзолей вместе с лаптями, боярышником и балалайками. А то научились гавкать по собачьи из за кремлёвской стены, а на деле должны мекать козлами.
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05.07.2021 15:55 Ответить
Вони мекають, коли заходять у мавзалєй
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05.07.2021 20:18 Ответить
Белое-Чёрное, Чёрное-Белое нннн да умом рассею не понять, потому что это московия орда тёмная, злая, человеконенавистная. Украсть, забрать, поработить вот их жизненные принцыпы и при этом самое главное врать,врать и врать.
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05.07.2021 18:04 Ответить
Недостаточно влияют. При Порохе лучше было.
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05.07.2021 18:34 Ответить
Так, впливають, і... ШО? Таке слово, як демократія, не чули, нє
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05.07.2021 20:17 Ответить
история показывает, что чем сильнее ложь пропаганды, чем сильнее закручивают гайку по резьбе болта, сопротивление металла которого не бесконечное, тем быстрее резьба сорвется и правда взлетит вверх. Правда всегда побеждает и сейчас победит
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05.07.2021 20:50 Ответить
Не плутати "нацистів" з націоналістами, це перше, друге - Бандерівці це Українці, і всі вони ******* свою країну і удійності, впливають на політичну ситуацію в Державі, не даючи владі перетнути червоні лінії і впливати, кремлю, на нашу політику, ДОСИТЬ, так більше не буде. Захлестнуться, кацапи, власною слиною.
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05.07.2021 21:18 Ответить
 
 