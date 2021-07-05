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Крым (26005) телевидение (891) Гончаренко (532)

Государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским Крымом": Редакция сообщила, что виновный установлен

Государственный телеканал "Дом" показал карту России, на которой оккупированный Крым обозначен как территория РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.

"На Телеканал Дом публикуют карту РФ по оккупированным Крымом как частью России", - говорится в сообщении.

Парламентарий также опубликовал скриншот. Карта с "российским" Крымом появилась в сюжете "Непризнанный "Спутник V". Оценка ситуации с COVID-19 в РФ".

Государственный телеканал Дом показал карту с российским Крымом: Редакция сообщила, что виновный установлен 01

Позже редакция телеканала в Facebook сообщила, что проводится служебная проверка, добавив скриншот проекта.

Государственный телеканал Дом показал карту с российским Крымом: Редакция сообщила, что виновный установлен 02

"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно. Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым - это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", - подчеркнули в пресс-службе телеканала.

"Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования", - добавили в редакции.

Читайте: "Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский

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Топ комментарии
+36
пора это "дом" разгонять нахер. толку ноль зато кацапские наративы сплошным потоком
хотите антипропаганду на оккупированные территории? врубите им нон-стоп "гражданскую оборону" и "антизомби", "прямой" врубите - они вообще охренеют
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05.07.2021 13:37
+34
Редакция сообщила, что виновный установлен

Видео давай, где он висит, за я.ца подвешенный.
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05.07.2021 13:30
+27
цей "Дом" виявився черговим прихистком сєпаратні за державний кошт.
А що на це відповість міністр культури?
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05.07.2021 13:41
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и выслан на Россию ?
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05.07.2021 13:29 Ответить
зачем сразу выслан? пошел на повышение втелеканале.. Теперь будет отвечать за внешние связи..

а серьезно - это просто очередной "пробный шаг" от зеленского и его хозяев.. типа проверить как отреагируют в Украине..
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05.07.2021 13:55 Ответить
Кто в Украине может СЕГОДНЯ отреагировать....зебилам только в кайф рюзький мир......Аваковцам тоже папа при делах....а сметуны трусливые только цветочки носить способны.....просто ФАКТ((
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05.07.2021 14:01 Ответить
Редакция сообщила, что виновный установлен

Видео давай, где он висит, за я.ца подвешенный.
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05.07.2021 13:30 Ответить
можливо припустити, що винний не помітив Крим на мапі, бо спішив здати матеріал, на мапі він маленький. Питання у тому: якщо малюнок розроблявся самим "Домом", то повинна бути лише версія без Криму. Якщо є версія з Кримом, то її узяли у кацапів і прибрали Крим залишивши у своїх ресурсах мапу з Кримом.
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05.07.2021 14:51 Ответить
у гнид всё просто !
кремль заплатил - Крыма нет ,
не заплатил - есть...
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05.07.2021 13:34 Ответить
Виновник установлен? На кол его!
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05.07.2021 13:34 Ответить
Та це підарас, йому в радість!
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05.07.2021 19:57 Ответить
по всей вертикали ослиной власти главный критерий кокс, мозги ненужны
Государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским Крымом": Редакция сообщила, что виновный установлен - Цензор.НЕТ 7108
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05.07.2021 13:35 Ответить
пора это "дом" разгонять нахер. толку ноль зато кацапские наративы сплошным потоком
хотите антипропаганду на оккупированные территории? врубите им нон-стоп "гражданскую оборону" и "антизомби", "прямой" врубите - они вообще охренеют
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05.07.2021 13:37 Ответить
Навіщо українцям утримувати сепарський ДОМ, якщо він повторює рашенську пропаганду?
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05.07.2021 14:07 Ответить
а кто сейчас этот "дом" смотрит?
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05.07.2021 15:10 Ответить
да те самые, что нарасеянию смотрят. нахрен им тот бесполезный "дом" показывать?
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05.07.2021 15:18 Ответить
цей "Дом" виявився черговим прихистком сєпаратні за державний кошт.
А що на це відповість міністр культури?
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05.07.2021 13:41 Ответить
у гнид - ДОМ там, где срака в тепле ...
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05.07.2021 13:42 Ответить
А почему дневник русский, а не российский?
Непуганые ватаны несут какую-то "креативную" дичь, сжирая миллион украинских денег в день.
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05.07.2021 13:43 Ответить
бо вони новий навозний контінгєнт обслуговують

https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim

https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA @RoksolanaKrim

https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim



В Бельбекской и Байдарской долине поселилось неимоверное количество балалаек
Такие творческие,природу любят
Ярмарки ремесленников, эко дома
Строят много
И если б не то, что ВСЕ они мародеры, мне б даже нравились их многие проекты

Это скансен "Рiдне село"
После оккупации стала "СлАвянская деревня"
ладно, про карму есть кому и без меня
Это Бахчисарайский р-он рядом с. Биюк Каралез (КрасньійМак)

Державний телеканал "Дом" показав карту з "російським Кримом": Редакція повідомила, що винного встановлено - Цензор.НЕТ 4881
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05.07.2021 13:48 Ответить
Коли прикриють цю зелену, кацапо-сепарську помийку? Ці журнашлюхи, редактори, деректор та інша колабораньска погань отримує зарплату з наших кишень.
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05.07.2021 13:44 Ответить
після того, як прикриємо зеленське.
це ж причина та наслідки. інакше ніяк.
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05.07.2021 16:18 Ответить
Помийка, якою керують донецький Мацука та борчиня з Миротворцем Тетяна Попова.
За немалі гроші з наших кишень.
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05.07.2021 13:54 Ответить
Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом) на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) був початково запланований у розмірі ₴ 348.8 млн грн;

після затвердження фінальної версії бюджетної програми ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» бюджет органзації на 2021 рік став трохи меншим - ₴ 298.4 мільйонів гривень.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
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05.07.2021 13:57 Ответить
Этот сраный "дом" изначально создавался для борьбы с украинской государственностью...
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05.07.2021 13:55 Ответить
Це взагалі нонсенс : державний канал віщає мовою окупанта! Це просто якийсь гібрид , а не "державний" канал. Як врешті і все в Україні : "громадянство", влада, міграційна служба, яка видає "громадянство" замість Державного "Інституту Громадянства" , який так і не створили за 30 років! Ми Громадяни в своїй Країні чи мігранти ???
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05.07.2021 13:58 Ответить
Бл.....!!! На что идут мои/наши налоги???!!!
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05.07.2021 14:06 Ответить
Державний телеканал "ГонДом"
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05.07.2021 14:07 Ответить
Формат каналу - розважально-інформаційний. З 24 годин мовлення 23 години буде віддано під розваги і тільки годину під новини. Зеленський домовився з провідними медіагрупами 1+1 media, StarLight Media, Inter Media Group і Медіа Група Україна про надання їх кращого контенту за останні п'ять років. Близько 15% контенту займе продукт студії Квартал 95.

Юлія Островська, в минулому директор з виробництва студії Володимира Зеленського "Квартал 95", старанно уникала відповіді на запитання, як же саме ведучі каналу називатимуть озброєних прихильників самопроголошених народних республік Донбасу.

Деякі співрозмовники ВВС навіть підозрювали авторів каналу у змові з Росією: нібито нова тактика Москви передбачає реінтеграцію Донбасу до складу України на умовах Кремля і подальше зняття санкцій, і запуск миролюбного й позитивного каналу для непідконтрольних Києву територій може полегшити це завдання. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51721798 "Дом" - рупор Зеленського та його "Слуги народу
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05.07.2021 14:08 Ответить
ц я шото нe доганяю: з якого пeрляку на украiнському каналi є якийсь "рускiй днєвнiк"?
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05.07.2021 14:15 Ответить
та щe i з картою парашки?
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05.07.2021 14:37 Ответить
бо це не український канал.
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05.07.2021 16:20 Ответить
украiна iм платить зарплатню
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05.07.2021 19:56 Ответить
Твари уже даже не шифруются.
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05.07.2021 14:16 Ответить
Мендель пішла і все пропало)
Краще хай "дом" просто зробить ретрансляцію передач з ОРТ, Россия 24, RT. Буде дешевше, а політика "каналу" і так зрозуміла, різниці ніхто і не помітить)
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05.07.2021 14:40 Ответить
Державний телеканал "Дом" показав карту з "російським Кримом": Редакція повідомила, що винного встановлено - Цензор.НЕТ 1608
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05.07.2021 14:53 Ответить
зондирование на реакцию
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05.07.2021 15:20 Ответить
Чому українські платники податків повині утримувати цю малоросійську помийку.
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05.07.2021 15:52 Ответить
 
 