Государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским Крымом": Редакция сообщила, что виновный установлен
Государственный телеканал "Дом" показал карту России, на которой оккупированный Крым обозначен как территория РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.
"На Телеканал Дом публикуют карту РФ по оккупированным Крымом как частью России", - говорится в сообщении.
Парламентарий также опубликовал скриншот. Карта с "российским" Крымом появилась в сюжете "Непризнанный "Спутник V". Оценка ситуации с COVID-19 в РФ".
Позже редакция телеканала в Facebook сообщила, что проводится служебная проверка, добавив скриншот проекта.
"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно. Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым - это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", - подчеркнули в пресс-службе телеканала.
"Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования", - добавили в редакции.
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а серьезно - это просто очередной "пробный шаг" от зеленского и его хозяев.. типа проверить как отреагируют в Украине..
Видео давай, где он висит, за я.ца подвешенный.
кремль заплатил - Крыма нет ,
не заплатил - есть...
хотите антипропаганду на оккупированные территории? врубите им нон-стоп "гражданскую оборону" и "антизомби", "прямой" врубите - они вообще охренеют
А що на це відповість міністр культури?
Непуганые ватаны несут какую-то "креативную" дичь, сжирая миллион украинских денег в день.
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA @RoksolanaKrim
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim
В Бельбекской и Байдарской долине поселилось неимоверное количество балалаек
Такие творческие,природу любят
Ярмарки ремесленников, эко дома
Строят много
И если б не то, что ВСЕ они мародеры, мне б даже нравились их многие проекты
Это скансен "Рiдне село"
После оккупации стала "СлАвянская деревня"
ладно, про карму есть кому и без меня
Это Бахчисарайский р-он рядом с. Биюк Каралез (КрасньійМак)
це ж причина та наслідки. інакше ніяк.
За немалі гроші з наших кишень.
після затвердження фінальної версії бюджетної програми ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» бюджет органзації на 2021 рік став трохи меншим - ₴ 298.4 мільйонів гривень.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC
Юлія Островська, в минулому директор з виробництва студії Володимира Зеленського "Квартал 95", старанно уникала відповіді на запитання, як же саме ведучі каналу називатимуть озброєних прихильників самопроголошених народних республік Донбасу.
Деякі співрозмовники ВВС навіть підозрювали авторів каналу у змові з Росією: нібито нова тактика Москви передбачає реінтеграцію Донбасу до складу України на умовах Кремля і подальше зняття санкцій, і запуск миролюбного й позитивного каналу для непідконтрольних Києву територій може полегшити це завдання. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51721798 "Дом" - рупор Зеленського та його "Слуги народу
Краще хай "дом" просто зробить ретрансляцію передач з ОРТ, Россия 24, RT. Буде дешевше, а політика "каналу" і так зрозуміла, різниці ніхто і не помітить)