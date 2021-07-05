За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлен 101 новый случай, выздоровели 86 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 101 больной коронавирусом. Умерли два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"101 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли два человека. Всего за период пандемии в городе 5 201 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 625", - сообщил Кличко.

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Заболели 59 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 мужчин в возрасте от 21 до 75 лет. А также два мальчика 4 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом. А также 9 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 86 человек. В целом коронавирус преодолели 205 387 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 40, в Оболонском - 20 и в Подольском районе - 12 случаев", - отметил Кличко.