РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8916 посетителей онлайн
Новости
9 978 67
Нацполиция (16199) Геращенко Антон (1438) Слуга народа (2620) Евгений Брагар (45)

Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы

Геращенко об обстоятельствах задержания

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа"): депутат сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ, в полной мере проверяются действия полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

"Что касается факта задержания народного депутата Брагара… Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действия двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат", - сказал Геращенко.

Он пояснил, что ошибка полицейских заключалась в том, что они изначально должны были включить видеокамеру. "Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - сказал заместитель министра.

По словам Геращенко, Брагар сдал анализы, "в них исследуется содержание возможных наркотических веществ".

Замглавы МВД заверил, что поскольку депутат заявил, что в действиях полицейских были намеки на требования взятки, этот факт будет тщательно проверен. "Если это подтвердится, они понесут суровую ответственность согласно закону, но я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании "слуги народа" Брагара, - патрульная полиция

В частности, по словам Геращенко, в настоящее время изучается история привлечения лиц к подобного рода ответственности этими полицейскими.

Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.

Также Геращенко добавил, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко встретился с Брагаром и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Крайними сделают полицейских.....как обычно. А ублюдок ни ф тчём не финофат...Оно же Господа Уроды!
показать весь комментарий
05.07.2021 13:53
+25
гантошка, а може записи з камери вже знищили, а зараз просто відмазують цього брагаря? Я не повірю, щоб в такій ситуації поліціянти забули б увімкнути відеофіксацію.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:54
+21
Потому что эти лохмандеи не умеют служить по закону. Большинство постанов, которые обжалуются в судах, отменяются только по тому что материалы составлены неправильно и не согласно законодательства. Сам был свидетелем, когда судья от слов дауна в форме взялся за голову и сказал: "Боже мой, кому мы выдали оружие?!" И судя по тому что говорили полицаи адвокату этого наркоши, тут даже подкупать никого не надо или корочкой светить, развалить дело будет очень легко.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крайними сделают полицейских.....как обычно. А ублюдок ни ф тчём не финофат...Оно же Господа Уроды!
показать весь комментарий
05.07.2021 13:53 Ответить
Потому что эти лохмандеи не умеют служить по закону. Большинство постанов, которые обжалуются в судах, отменяются только по тому что материалы составлены неправильно и не согласно законодательства. Сам был свидетелем, когда судья от слов дауна в форме взялся за голову и сказал: "Боже мой, кому мы выдали оружие?!" И судя по тому что говорили полицаи адвокату этого наркоши, тут даже подкупать никого не надо или корочкой светить, развалить дело будет очень легко.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:59 Ответить
Авакова, прихватизировавшего МВД и трудоустроившему всех друганов типа Геращенко, Шкиряк, Дейдей....все устраивает.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:00 Ответить
забавно так смотреть на нашу мусарню, когда она сталкивается не с обычным гражданином, которому можно парить всякую чушь, а ломает зубы об властьимущего
вот он - результат работы не по Закону, а по понятиям!
показать весь комментарий
05.07.2021 14:42 Ответить
А Вы посмотрите как они текут когда сталкиваются с простым человеком, который знает законы и разговаривает с ними статьями закона. Эти клоуны не в состоянии выучить свои профильные статьи. Особо одаренные расценивают отстаивание своих прав как злостную непокору и лепят 185ю. И что самое эпичное, то что руководство этих баранов в таких действиях не находит никаких нарушений.
показать весь комментарий
05.07.2021 19:02 Ответить
та всё понятно! я о том, что им не внушают с первого дня академии, что их задача помочь гражданам жить в рамках Закона, их настраивают вгружать гражданам херню, або запугать и развести на бабло
показать весь комментарий
05.07.2021 20:16 Ответить
Академии? слышали, что есть такая школа милиции)
показать весь комментарий
05.07.2021 23:50 Ответить
Еще и обвинят полицейских в неоказании помощи гражданину в сложном состоянии и не сопроводили его с мигалками до ближайшего кабака, где он успешно смог бы поправить так внезапно пошатнувшееся здоровье.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:07 Ответить
даже не могу себе представить

как работала полиция до изобретения братьями Люмьер синематографа
показать весь комментарий
05.07.2021 14:33 Ответить
Было очень и очень много интересных моментов...в том числе антикоррупционый царский указ Александра 2, отобравший у ментов право следствия... это очень сильно ударило мусорам по карманам
Шо касамо мелочевки...то городовой после 7 лет службы в армии поступал в школу городовых и после сдачи профильного экзамена допускался на пост...и нес он службу на том посту 25 лет ..
друзьями его были дворники которые предоставляли всю информацию...Он знал практически всех на своем участке...прикармливался купцами усердно охраняя их имущество от посягательств воров...гонял нагайкой пьяных работяг...Короче просто поддерживал общественный порядок...
показать весь комментарий
07.07.2021 20:33 Ответить
А в чому він винен? Його звинувачували, що він їздить під дією наркотичних речовин. Він поїхав з мусорами в лабораторію і здав аналізи. Крім того він зробив ще одну експертизу для себе яка показала, що його крові наркотиків немає. Зупинка була незаконною. Геращенко сказав, що по відео не видно щоб він бувпід дією накркотичних речовин.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:35 Ответить
він - дибіл !

хіба цього замало ?
показать весь комментарий
05.07.2021 14:40 Ответить
одиозность персонажа не должна быть причиной дефакто считать его преступником!
скорее всего, мусора попутали рамсы, возможно не узнали "слугу" )))) и начали быковать, как они обычно делают с обычными гражданами!

теперь огребут по полной! нужно знать своих "господ" в лицо
показать весь комментарий
05.07.2021 14:55 Ответить
Остановка бьіла что ни есть законной: у него не работала подсветка номерного знака. После устранения на месте, вполне мог продолжить движение.
Но у полициянтов возникли сомнения в его адекватности. Они и предложили ему пройти тест.
А то что он сдал анализьі для себя или еще кого - ни о чем не говорит. Я тоже могу сдать анализьі. Все зависит где сдал. Евролаб и им подобная шаражки сами за себя скажут о достоверности "анализов"
показать весь комментарий
05.07.2021 19:49 Ответить
не, ну почему? если лаборатория акредитирована, то все нормально. Но если выдаёт липовые справки, то тут уже вопросы к коррумпированному минздраву.
показать весь комментарий
05.07.2021 23:52 Ответить
гантошка, а може записи з камери вже знищили, а зараз просто відмазують цього брагаря? Я не повірю, щоб в такій ситуації поліціянти забули б увімкнути відеофіксацію.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:54 Ответить
Навіть якщо й забули, то що - хай наркет катається по місту за кермом?
показать весь комментарий
05.07.2021 14:06 Ответить
звісно ніт, але зараз не про це, а про намагання у такий недолугий спосіб відмазати цю зелену мразоту від відповідальності
показать весь комментарий
05.07.2021 14:10 Ответить
патриций трогать нельзя - плебеи это должны помнить и знать ...
показать весь комментарий
05.07.2021 13:55 Ответить
В Раде женщина дала в харю Потураеву. Это Она так передала "привет" и пожелания граждан Уграины Зеленскому и всем его БиоОсобям.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:55 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 212
показать весь комментарий
05.07.2021 13:56 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 4587
показать весь комментарий
05.07.2021 13:57 Ответить
а не Саша ли єто Грей?
показать весь комментарий
06.07.2021 00:25 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 3097
показать весь комментарий
05.07.2021 13:56 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 3824
показать весь комментарий
05.07.2021 13:58 Ответить
"...я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки". Это уже было:

Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 793
показать весь комментарий
05.07.2021 13:59 Ответить
Чё вы докопались к Брагару, никого не должно интересовать как он, на вырученые от продажи собаки деньги, проводит, свободное от "службы народу", время.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:59 Ответить
Тема продажи собачек не раскрыта.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:59 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 7244
показать весь комментарий
05.07.2021 14:01 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы - Цензор.НЕТ 7124
показать весь комментарий
05.07.2021 14:03 Ответить
та понятно шо брагарь святой.
Хай себе ездит обдолбаный до первого зебила на тротуре.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:04 Ответить
Отмажут наркошу...тут и к бабке не ходи...
показать весь комментарий
05.07.2021 14:04 Ответить
А відеозапису з камери свідка мало? Якщо поліцаї не включили камеру - це дисциплінарне порушення! Оголосіть їм догану! А з депутатом обкуреним хай суд розбирається!
показать весь комментарий
05.07.2021 14:06 Ответить
Да какие вопросы. Если тест на наркоту положительный - вопросы к зелёненькому депутатику. Значит, нарушение было и задержан правомерно. Если по процедуре задержания у служанки нарота есть доказательства неправомерности - пусть предоставит. Начинаются пляски вокруг свиты величайшего
показать весь комментарий
05.07.2021 14:07 Ответить
Тест Брагар відмовився здавати, здавав сам, подейкують що в лабораторії Пальчевського.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:26 Ответить
рафик не увиноуват. атвичаю (С) тоха
показать весь комментарий
05.07.2021 14:09 Ответить
а к обдолбанной, значит, слуге, вопросов нет?, да?, жиртрест???
показать весь комментарий
05.07.2021 14:14 Ответить
Авакян порешал, чтобы камеры типа были не включены и Брагар типа не виновен. фу, рыгать хочется от этой всей гнили, что управляет полицией и от политиков этих всех рыгать хочется! Грязь одна в верхах. Одни мракобесы и чем страшнее бес и гнилее и брехливее, тем выше он по должности.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:16 Ответить
полицейские отключают камеру спецом, когда им кажется, что лоха можно побрить на взятку
показать весь комментарий
05.07.2021 23:54 Ответить
А почему "трезвый" нардеп не заметил, что камеры не включены или не указал на необходимость ведения записи конфликта !?
Ответ на поверхности: оно залило свои зеньки !
показать весь комментарий
05.07.2021 14:20 Ответить
Ни каких вопросов, все понятно .
Камера не отключалась, видео «на будущее» скопировано в архивы
показать весь комментарий
05.07.2021 14:26 Ответить
Ясно что антошка тявкает что ему сказал хозяин. А ведь это прямой меседж всей полици от Авакяна,не сметь трогать можновладцив. И это самый эфективный способ корумпирования полициантив и посыл можно все и всем но на своем уровне. Система аморальна,а значит не жизнеспособна.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:27 Ответить
Зеленскому в этом смысле конечно повезло, его обдолбаного личный шофер возит
показать весь комментарий
05.07.2021 14:27 Ответить
ВРАНЬЕ рассчитанное на самую ТУПУЮ часть зе-ЛОХ-тората.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:28 Ответить
Все эти камеры и весь смысл их применения заключается в том, что постовой НЕ МОЖЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ эту камеру!
Она должна работать ВСЮ смену
показать весь комментарий
05.07.2021 14:30 Ответить
хм.. а как они тогда будут получать ответ на вопрос "ну шо тэпэр робыть будэм? дыхать в трубку чи домовлятыся?".
показать весь комментарий
05.07.2021 14:41 Ответить
***
антон дрожа, сипя, волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
показать весь комментарий
05.07.2021 14:30 Ответить
Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання - Цензор.НЕТ 6563
показать весь комментарий
05.07.2021 14:56 Ответить
у відео сказано - що бодікамери працювали. казали це не один раз.
а тепер довбойоби кажуть, що не працювали. от вам і Геращенко - тварь
показать весь комментарий
05.07.2021 14:30 Ответить
Він пояснив, що помилка поліцейських полягала в тому, що вони спочатку повинні були включити відеокамеру.

Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.

Так камери були включені чи ні?
показать весь комментарий
05.07.2021 14:35 Ответить
Були. Але запис вже стерто. Поліцейські сядуть. Брагар отримає компенсацію за моральну шкоду з бюджету України.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:23 Ответить
не сядуть - а отримають догану, навіть без штрафів.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:19 Ответить
Собаков спочатку бере за яйця Зеленського, потім демонструє йому свою лояльність і тим самим незамінність. І все це відбувається, коли починають лізи слухи про відставку Аваканяна
показать весь комментарий
05.07.2021 14:43 Ответить
Ситуація прозора, як скло. Однозначно чесні поліціянти зупинили дупутана під наркотою. Чому так, спитаєте? Бо НЕЧЕСНІ поліянти не стали б затримувати дупутана навіть під наркотою, не те що "чистого". Логіка ж залізобетонна, інших варінтів розвитку події навіть теоретично не передбачається.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:48 Ответить
можливо, дупутат вирышив що краще дати хабара Авакову, ныж нечесним полыцыянтам?
показать весь комментарий
05.07.2021 23:56 Ответить
Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы

Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.

Забрехалися?
показать весь комментарий
05.07.2021 15:22 Ответить
Я вважаю, що всі поліціянти мають заступитись за своїх колег.
І пресувати зелень як тільки можна.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:26 Ответить
Як виявляється, депутат Брагар їхав з позачергового засідання фракції "слуг народу", де розглядали правки до термінового законопроекту від *********** стосовно легалізації канабісу. Прийшлося кілька косячків розкурити і в цьому немає нічого кримінального, осільки відповідно закону депутат не несе відповідальності за свою діяльність як і **********!
показать весь комментарий
05.07.2021 15:40 Ответить
Начинается: забыли включить камеру, забыли открыть глаза, отнялась память.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:16 Ответить
антон в своєму репертуарі. Я все знаю, я все можу, я всім бажаючим допоможу. Я самий потрібний для грінпоца.
і, як завжди, заблукав в трьох реченнях. Не включили, включили відеокамеру. То питання вторинне. А керував Хантер автомобілем в стані наркотичного сп"яніння чи ні, ось первинне питання. А вимагання хабаря поліцаями ось тцт і потрібна відеокамера. А ак антон виййняв свої терези і віщує як вилизує тарілку. Антон вже накоментував і у справі Гандзюк а особливо у справі про наругу над дверми ОПУ особисто Порохом.
показать весь комментарий
05.07.2021 17:24 Ответить
геРащенко зеЛин жополиз
показать весь комментарий
05.07.2021 18:10 Ответить
пухир з лайном на ім'я антоша показав мастерклас з рімінгу.
показать весь комментарий
05.07.2021 18:23 Ответить
Геращенко про обставини затримання "слуги народу" Брагара: Поліцейські не включили камеру, до них є питання - Цензор.НЕТ 7900
показать весь комментарий
06.07.2021 01:13 Ответить
На самом деле это серьезная проблема. Когда полицейский не включает нагрудное устройство фиксации, то это может свидетельствовать о том, что он умышленно планирует совершить (а иногда и совершает) противоправные действия и поэтому предпринимает меры к тому, чтобы не быть задокументированным. И когда возникает необходимость получения видео для доказательства противоправной деятельности граждан с которыми полицейский входит в контакт, выясняется что прибор включен не был и тогда единственным источником доказательств является честное слово полицейского. Которому иногда не верят на слово и правильно делают, потому как полицейский из 100 случаев 100 раз соврет по устному приказу своего начальства, а иногда и приказа не нужно. Наверное многие удивятся, что записи с бодикамер хранятся всего лишь 30 дней, а иногда и менее. И к тому же они могут быть обрезаны, изменены произвольно ибо до тех пор пока их не признали вещественным доказательством это всего лишь рабочий материал.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:17 Ответить
 
 