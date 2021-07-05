Геращенко об обстоятельствах задержания "слуги народа" Брагара: Полицейские не включили камеру, к ним есть вопросы
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа"): депутат сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ, в полной мере проверяются действия полицейских.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
"Что касается факта задержания народного депутата Брагара… Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действия двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат", - сказал Геращенко.
Он пояснил, что ошибка полицейских заключалась в том, что они изначально должны были включить видеокамеру. "Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - сказал заместитель министра.
По словам Геращенко, Брагар сдал анализы, "в них исследуется содержание возможных наркотических веществ".
Замглавы МВД заверил, что поскольку депутат заявил, что в действиях полицейских были намеки на требования взятки, этот факт будет тщательно проверен. "Если это подтвердится, они понесут суровую ответственность согласно закону, но я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки", - сказал он.
В частности, по словам Геращенко, в настоящее время изучается история привлечения лиц к подобного рода ответственности этими полицейскими.
Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.
Также Геращенко добавил, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко встретился с Брагаром и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу.
Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.
Пожалуйста, подождите...
вот он - результат работы не по Закону, а по понятиям!
как работала полиция до изобретения братьями Люмьер синематографа
Шо касамо мелочевки...то городовой после 7 лет службы в армии поступал в школу городовых и после сдачи профильного экзамена допускался на пост...и нес он службу на том посту 25 лет ..
друзьями его были дворники которые предоставляли всю информацию...Он знал практически всех на своем участке...прикармливался купцами усердно охраняя их имущество от посягательств воров...гонял нагайкой пьяных работяг...Короче просто поддерживал общественный порядок...
хіба цього замало ?
скорее всего, мусора попутали рамсы, возможно не узнали "слугу" )))) и начали быковать, как они обычно делают с обычными гражданами!
теперь огребут по полной! нужно знать своих "господ" в лицо
Но у полициянтов возникли сомнения в его адекватности. Они и предложили ему пройти тест.
А то что он сдал анализьі для себя или еще кого - ни о чем не говорит. Я тоже могу сдать анализьі. Все зависит где сдал. Евролаб и им подобная шаражки сами за себя скажут о достоверности "анализов"
Хай себе ездит обдолбаный до первого зебила на тротуре.
Ответ на поверхности: оно залило свои зеньки !
Камера не отключалась, видео «на будущее» скопировано в архивы
Она должна работать ВСЮ смену
антон дрожа, сипя, волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
а тепер довбойоби кажуть, що не працювали. от вам і Геращенко - тварь
Крім того, він зазначив, що виходячи з відеозапису, в цьому випадку у депутата візуальних ознак сп'яніння не було.
Так камери були включені чи ні?
Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.
Забрехалися?
І пресувати зелень як тільки можна.
і, як завжди, заблукав в трьох реченнях. Не включили, включили відеокамеру. То питання вторинне. А керував Хантер автомобілем в стані наркотичного сп"яніння чи ні, ось первинне питання. А вимагання хабаря поліцаями ось тцт і потрібна відеокамера. А ак антон виййняв свої терези і віщує як вилизує тарілку. Антон вже накоментував і у справі Гандзюк а особливо у справі про наругу над дверми ОПУ особисто Порохом.