РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8916 посетителей онлайн
Новости
2 976 5
помощь (7441) волонтеры (2614)

"Сегодня начался третий курс химиотерапии. Через 21 день четвертый", - волонтеру Анне Копотун нужна помощь в борьбе с раком

Волонтеру из Полтавы Анне Копотун нужна финансовая помощь для прохождения четвертого курса химиотерапии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фейсбук" волонтера. 

"Дорогие мои друзья, знакомые и незнакомые мне Люди. Я очень благодарна Вам за поддержку, ОЧЕНЬ. Болезнь сделала меня еще богаче на друзей и знакомых!!!! Два курса химиотерапии позади (первый стоил $3 500, второй $4 200). Сейчас я в rлинике, сегодня начался третий курс химиотерапии, курс начался по графику и средств достаточно благодаря всем Вам. Впереди, через 21 день четвертый курс, если есть возможность помогите пожалуйста", - написала Клопотун.

Карта для помощи - 5363542309272236, Копотун Анна Юрьевна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер из Полтавы Анна Копотун просит помочь на курс химиотерапии

Сегодня начался третий курс химиотерапии. Через 21 день четвертый, - волонтеру Анне Копотун нужна помощь в борьбе с раком 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На онкологию денег как всегда нет, главное увеличить поступлений для полицаев и офиса президента.
А люди продолжают спасть друг друга ….
показать весь комментарий
05.07.2021 14:25 Ответить
Это что за химия такая? У меня чуть меньше 9000 USD одна. А это прям распродажа какая-то.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:18 Ответить
+
показать весь комментарий
05.07.2021 15:45 Ответить
Как название клиники ?
показать весь комментарий
05.07.2021 17:07 Ответить
 
 