"Сегодня начался третий курс химиотерапии. Через 21 день четвертый", - волонтеру Анне Копотун нужна помощь в борьбе с раком

Волонтеру из Полтавы Анне Копотун нужна финансовая помощь для прохождения четвертого курса химиотерапии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фейсбук" волонтера.

"Дорогие мои друзья, знакомые и незнакомые мне Люди. Я очень благодарна Вам за поддержку, ОЧЕНЬ. Болезнь сделала меня еще богаче на друзей и знакомых!!!! Два курса химиотерапии позади (первый стоил $3 500, второй $4 200). Сейчас я в rлинике, сегодня начался третий курс химиотерапии, курс начался по графику и средств достаточно благодаря всем Вам. Впереди, через 21 день четвертый курс, если есть возможность помогите пожалуйста", - написала Клопотун.

Карта для помощи - 5363542309272236, Копотун Анна Юрьевна

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