Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Национальной полиции Украины, 100-летия Национальной академии внутренних дел и очередного выпуска офицеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства поздравил присутствующих с Днем Национальной полиции Украины, который отмечался 4 июля.
Зеленский отметил, что правоохранители выбрали для себя ответственный лозунг "Служить и защищать".
"Ежедневно украинская полиция активно должна противодействовать преступности, обеспечивать общественный порядок, помогать людям в различных сложных, критических ситуациях, в частности в борьбе с пандемией COVID-19. А самое главное - укреплять уровень доверия украинского общества. Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, сегодня правоохранители должны сосредоточиться на вызовах для внутренней безопасности страны, в частности на борьбе с криминалитетом, преодолении теневой экономики, контрабанды, влияния "воров в законе". Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны.
Пожалуйста, подождите...
были восстановленны кучи мусоров, уволенных при предыдущей власти!
недавно одно такое чмо тормознуло и стало требовать показать багажник! судя по кол-ву машин, которое это чмо насобирало вокруг себя - нарид не парится
Кого вы имеете ввиду, говоря про кучу восстановленных мусоров, уволенных при предыдущей власти
Доверие, серьёзно? Должны?
-----------
Не Антимонопольный комитет Украины, а Ментовская мафия должна бороться с олигархами?
Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язували з опальним нардепом Віктором Медведчуком, 5 липня відновила роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.
Як повідомляє профільне видання https://enkorr.ua/ru/news/veter_s_vostoka_set_glusco_vozobnovila_rabotu/246885 enkorr , мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви.
«Сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива», - повідомив виданню топменеджер мережі.
Як пише видання, фірмова символіка Glusco на АЗС закрита.
Згідно з припущенням директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином з порядку денного політичної складової».
А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
по совместительству торговец собакими
"Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию" Источник: https://censor.net/ru/n3275159
Брехуни, балаболи та ДБЛ...
Может и вправду что-то изменилось...