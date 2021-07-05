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Зеленский (19064) Нацполиция (16199)

Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский

Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Национальной полиции Украины, 100-летия Национальной академии внутренних дел и очередного выпуска офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поздравил присутствующих с Днем Национальной полиции Украины, который отмечался 4 июля.

Зеленский отметил, что правоохранители выбрали для себя ответственный лозунг "Служить и защищать".

"Ежедневно украинская полиция активно должна противодействовать преступности, обеспечивать общественный порядок, помогать людям в различных сложных, критических ситуациях, в частности в борьбе с пандемией COVID-19. А самое главное - укреплять уровень доверия украинского общества. Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодня правоохранители должны сосредоточиться на вызовах для внутренней безопасности страны, в частности на борьбе с криминалитетом, преодолении теневой экономики, контрабанды, влияния "воров в законе". Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны.

Также читайте: "Деоккупация АР Крым и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов", - Зеленский

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Топ комментарии
+11
Нет никакой разницы - мусорская система сама себя сохраняет и воспроизводит.
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05.07.2021 14:18
+11
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1740
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05.07.2021 14:20
+8
Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
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05.07.2021 14:38
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Правила форума Совет форумчан
100% пожалуй соглашусь с ним. Только вот почему то не чувствуется!
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05.07.2021 14:17 Ответить
шо то мусора шо то. какая разница ? нюхай Те
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05.07.2021 14:18 Ответить
с приходом гайморитных во власть вернулось просто коллосальное количество рыгов!!!
были восстановленны кучи мусоров, уволенных при предыдущей власти!
недавно одно такое чмо тормознуло и стало требовать показать багажник! судя по кол-ву машин, которое это чмо насобирало вокруг себя - нарид не парится
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05.07.2021 14:39 Ответить
Извините пан Борменталь, но 90% состава МВД прошло переаттестацию, а 5% процентов восстановились по суду с компенсацией. Эти данные были в открытой печати. Оппоненты в то время утверждали, что остальные вышли на пенсию с выслугой, льготами и выходным пособием.
Кого вы имеете ввиду, говоря про кучу восстановленных мусоров, уволенных при предыдущей власти
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05.07.2021 15:30 Ответить
из цитат Величайшего: "Вода должна быть мокрой"
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05.07.2021 14:29 Ответить
скажіть, а Аваков- це незамінний міліціонер чи поліцай?
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05.07.2021 14:46 Ответить
Как грабили,мучали,пытали,насиловали,брали взятки мусора так и продолжают полицейские,достаточно просто посмотреть криминальную сводку
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05.07.2021 17:48 Ответить
Нет никакой разницы - мусорская система сама себя сохраняет и воспроизводит.
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05.07.2021 14:18 Ответить
Сколько не говори - мед, во рту слаже не станет . Как не называй милицию , они останутся мусорами! Менять не менее 90% всех надо и особенно начальство!
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05.07.2021 14:19 Ответить
Менять на шо? В 19 году уже поменяли...
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05.07.2021 14:31 Ответить
Никого не поменяли а если имеете в виду Зеленского , то по вашей логике мы бы на пальмах сидели и палками бросались , прямых путей не бывает , а любые изменения чреваты ошибками.
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05.07.2021 17:59 Ответить
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1740
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05.07.2021 14:20 Ответить
зелена потвора дуже потешна
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05.07.2021 14:20 Ответить
уже чувствуют. отмазывают брагаря копы аж гай шумит.
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05.07.2021 14:22 Ответить
Кагарлык. Всего одно слово.
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05.07.2021 14:22 Ответить
А ещё Стерненко. Аваков и дело Шеремета.
Доверие, серьёзно? Должны?
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05.07.2021 14:34 Ответить
А убийство Музычко?
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05.07.2021 15:24 Ответить
Должны или обязаны ?
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05.07.2021 14:22 Ответить
ці слова будуть доречні, коли в нашій краіні за злочини білоруського КДБ почнуть відповідати наймити білоруського КДБ. А не лікар, військовий і лікар-військовий. І коли за гратами опиняться ті, хто ціх трьох винними призначив.
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05.07.2021 14:25 Ответить
"Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны."
-----------
Не Антимонопольный комитет Украины, а Ментовская мафия должна бороться с олигархами?
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05.07.2021 14:27 Ответить
фопи вже відчули. тож в них питайте
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05.07.2021 14:28 Ответить
Да нет у нас сейчас не полиции не милиции-сидят мусара как и были раньше вообще не хрена не делают, выезжают только на убийства ,состоявшиеся грабежи фиксируют-статисты просто и по политическим делам и за большие деньги могут с прокурорским на конкурирующие фирмы наехать !
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05.07.2021 14:29 Ответить
Вова, там это ..., медведчуковские заправки снова работают.

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язували з опальним нардепом Віктором Медведчуком, 5 липня відновила роботу, проте фірмова символіка компанії на заправках закрита.

Як повідомляє профільне видання https://enkorr.ua/ru/news/veter_s_vostoka_set_glusco_vozobnovila_rabotu/246885 enkorr , мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 115-денної перерви.

«Сьогодні з 00:00 заправки працюють в повноцінному режимі, включаючи продаж палива», - повідомив виданню топменеджер мережі.

Як пише видання, фірмова символіка Glusco на АЗС закрита.

Згідно з припущенням директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, відновлення роботи заправок може бути пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі і «зникнення таким чином з порядку денного політичної складової».
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05.07.2021 14:33 Ответить
Это типа поменяли погоняло и отношение поменялось. Интересная концепция. А я вот потерял чувствитеьность, не чувствую...
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05.07.2021 14:34 Ответить
Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

А когда все граждане почувствуют разницу между Президентом и обдолбаным гундосым клоуном изображающего Президента?
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05.07.2021 14:38 Ответить
''Українці повинні відчувати, що різниця між голобородьком і зєлєнським не в назві...''
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05.07.2021 14:38 Ответить
Разница? Да нет никакой разницы! Всё так же, и всё те же!
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05.07.2021 14:42 Ответить
Я думал в реформах и работе по закону, ну если говорят что в отношении то в отношении
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05.07.2021 14:45 Ответить
Та да. Після того як мусора перебили один одного в Княжичах, плюс ще купа зашкварів, - до них повинна виникати довіра... Женіть рюкзакяна з посади.
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05.07.2021 14:47 Ответить
вавасік, #какаяразніца?
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05.07.2021 14:49 Ответить
Іди на фіг чмо! Ми повинні платити податки і натомість отримувати послуги. Ми платимо. Де послуги? Коли ми платимо з власної кишені то відчуваємо але як відчути з сторони держави те чого нема? Зе здається що коли він тримає злочинця Авакова міністром поліції і якогось Малюську міністром юстиції то ми за його наказом автоматом "повинні" відчувати те що йому мариться...
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05.07.2021 14:53 Ответить
Ніякої відмінності,як був мусор так і лишився,тільки дорожче обходиться платникам податків.
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05.07.2021 15:00 Ответить
Та хоча б Авакова змінили. Без зміни Авакова ніякої зміни системи не відбудеться. Поки були грузинки, поліція дійсно змінювалася. Їх вигнали - все вернулось, як і раніше.
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05.07.2021 15:10 Ответить
Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к простому человеку и зе-депутату.Последний пример-наркоман-зе-депутат

по совместительству торговец собакими
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05.07.2021 15:11 Ответить
Та стопудово! Он же сам начальник поліції зустрічається з порушником і усуває від виконання обов'язків поліцейських ще ДО отримання результатів експертиз:
"Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию" Источник: https://censor.net/ru/n3275159

Брехуни, балаболи та ДБЛ...
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05.07.2021 15:29 Ответить
А как же теперь Быть Нам внушали , - Какая разница. ???
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05.07.2021 15:45 Ответить
Вопрос армянскому радио: "Чем милиция отличается от полиции?" Отвечают: "Тем же, чем отличается менструация от поллюции!"
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05.07.2021 15:51 Ответить
Про отношение полиции к людям стоит спросить у барышни, которую аваковцы изнасиловали прямо в участке.

Может и вправду что-то изменилось...
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05.07.2021 15:53 Ответить
Поменяйте конченного Авакова на что то более менее вменяемое ! Я хочу на хорошем украинском понимать за что я ненавижу ,ненавидел и буду крайне презирать мусорный сброд под названием украинская полиция.
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05.07.2021 16:17 Ответить
а в данный момент разница в чём?
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05.07.2021 16:22 Ответить
НУ ОТНОШЕНИЕ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ВООБЩЕ. МУСОРА ОНИ И В АФРИКЕ МУСОРА..
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05.07.2021 16:24 Ответить
Якщо держава не змінює зарплату простого поліцейського, які навіть обіцяні ковідні не можуть отримати декілька місяців, а влада хоче, щоб ризикували життям при зарплаті, що становить середню зарплату в державі - то чому має щось змінюватись. Тому йде масове звільнення, а вакансії заповнюють недавні випускники шкіл. Скоро буде як при совку: видали пістолет, то і заробляй ним.
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05.07.2021 19:39 Ответить
Надо дать хороший поджопник рюкзакову, что бы летел прямо в тюремную камеру и вернуть Деканоидзе, тогда у нас будет ПОЛИЦИЯ, а не как сейчас мусора (печально )
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06.07.2021 03:54 Ответить
 
 