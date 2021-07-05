Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze
На фоне международных учений Sea Breeze российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, сообщил Черноморский флот РФ в понедельник.
По словам военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования в оккупированном Севастополе.
"После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сообщил Черноморский флот РФ.
Напомним, в Черном море сегодня проходят международные учения Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.
В учениях в этом году будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.
Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.
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О как. "Маскву" выходит всё-таки отремонтировали.
до 74 ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-2 RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Ross_%28DDG-71%29#cite_note-multiplate4-3 [3]
Це Бриз за один день мог расфуярить весь Крымский кцапский флот вместе с Новороссийском и Сочи, бла. Смешно.
Чайки кричат на закате
Ашот где то рядом
И кстати о ...вонючих газах....заметили?????
Російська компанія «Газпром» не стала бронювати потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Закупівлі провели на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.
Готовятся...!!!!
Но даже если его и выпускают - в чем смысл выхода? Наличие кораблей абсолютно не имеет смысла, если в вашем распоряжении нет операционных баз, а их у русских не было. И вот тут мы подходим к выводу, который просто разрывает шаблон у поцреотни - императорский военно-морской флот, содержание которого ложилось непосильным бременем на русского мужика, использовался чаще всего в интересах других морских держав. Пример - три https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 архипелагские экспедиции : дважды русские лили кровь в интересах Британии, второй раз - в интересах Британии и Франции. Чесменская победа, взятие Корфы, виктории при Афоне и Дарданеллах, разгром турецкого флота при Наварине - какой профит получила от всего этого Россия? Никакого, все тактические достижения неизменно оказывались утраченными в результате неизбежных стратегических провалов.
https://kungurov.livejournal.com/288213.html
Кстати, обратите внимание - в русской Википедии эпически-бесславный финал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F второй архипелагской экспедиции не отражен, лиссабонское пленение не упомянуто ни одним словом. Это я к тому, что Википедия - источник очень специфический. Он отражает не столько реальность, сколько попытки авторов навязать желаемое представление о ней.
Судьба самого современного черноморского линкора «Воля» («Император Александр III») - это просто песня какая-то. 29 апреля он, дабы не быть захваченным немцами, сдался Украине. Так что формально Украина была два дня великой морской державой - целый линейный флот имела.