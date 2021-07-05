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Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на территории Каховского района в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что ДТП произошло возле с. Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

"Водитель автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь по второстепенной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом марки "MAN", которым управлял 30-летний водитель, который двигался по главной дороге", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник отдела следственного управления ГУНП Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья.

Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы 01

"50-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а 7-летняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы. Водитель "МАНа" и его напарник не пострадали", - сказано в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели потерпевшего). Устанавливаются возможные свидетели ДТП и предназначено проведения необходимых экспертиз.

Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы 02
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+4
Дело не в морально устаревших моделях советского автопрома, а в огромном болте, который положили все и вся на правила дорожного движения и культуру взаимного уважения на дороге.
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05.07.2021 18:58
+1
До чего надо было довести народ, что тот до сих пор передвигается на совковых 40-летних гнилых капсулах смерти, в которых даже при аварии на 50 км/ч выжить - большое везение?
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05.07.2021 18:00
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Жуть.
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05.07.2021 15:21 Ответить
До чего надо было довести народ, что тот до сих пор передвигается на совковых 40-летних гнилых капсулах смерти, в которых даже при аварии на 50 км/ч выжить - большое везение?
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05.07.2021 18:00 Ответить
Дело не в морально устаревших моделях советского автопрома, а в огромном болте, который положили все и вся на правила дорожного движения и культуру взаимного уважения на дороге.
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05.07.2021 18:58 Ответить
ДТП случаются даже в законопослушной Германии, другое дело, что против современных автомобилей у ТАЗа нет просто никаких шансов. Даже будь он только что с конвеера - что он может противопоставить современному почти двухтонному кроссовку в современном темпе езды и с нынешними скоростями? А на наших дорогах таких машин как минимум половина.
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05.07.2021 23:13 Ответить
Тоді мото техніки апріорі на дорогах не повинно бути...
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05.07.2021 23:30 Ответить
Ну, це апріорі суіцидники. До них питань нема.
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06.07.2021 08:38 Ответить
І просто цікавий факт. Бачів німців на совкових авто. Купують як колекційні цікавинки. Ніви, жигулі та Москвіч.
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05.07.2021 23:32 Ответить
І тримають їх у гаражах, а виїзджають виключно по вихідних та в межах свого дорфу. Мало кому прийде у голову суватися на них на автобан.
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06.07.2021 08:44 Ответить
Такі авто, зазвичай, побачити на автобані - рідкість, бо їх дійсно мало. А ось европейську класику 50-60 на автобанах бачив. Суніваюся, що ці авто дотягують за рівнем безпеки до ******** авто. А колись бачив, як по автобану "топче" старий Ровер Міні. Якщо знаєте, то це мала скорлупка. Фура її навіть не відчує.
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06.07.2021 08:56 Ответить
не в этом дело.есть такие люди шо даже будучи при деньгах все равно купят ваз.
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05.07.2021 19:08 Ответить
 
 