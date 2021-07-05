РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 366 16
карантин (16728) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

О коллективном иммунитете к COVID-19 можно будет говорить ближе к концу года, - главный санврач Кузин

О коллективном иммунитете к COVID-19 можно будет говорить ближе к концу года, - главный санврач Кузин

Главный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, когда Украина выйдет на коллективный иммунитет от коронавируса и сколько нужно для этого провакцинировать людей.

Об этом Кузин рассказал в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас о коллективном иммунитете говорить рано, поскольку количество провакцинированных украинцев и тех, кто уже переболел, не слишком большое.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которые переболели, не является слишком большим. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифры исследования по определению тех, кто переболел. Результаты будут опубликованы в середине июля ... Предыдущие цифры говорят, что по крайней мере 32% населения переболело коронавирусом ... Поэтому, если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50-60% иммунитета. Однако это недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания", - объяснил главный санврач.

Кузин добавил, что достаточный уровень коллективного иммунитета по данным ВОЗ - 75-80%.

"Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. Она может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевших. так и тем, что будут мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. в Украине он тоже зарегистрирован и вероятно мы с ним будем сталкиваться осенью. А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу этого года", - подчеркнул Кузин.

Также читайте: Вакцинацию от COVID-19 некоторых групп детей в Украине могут разрешить уже этим летом, - Кузин

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Я так понял, увеличение темпов вакцинации с целью недопущения осеннего обострения даже не рассматривается?!
показать весь комментарий
05.07.2021 14:51
+2
Кузіну вже пора думати про те, що з ним зроблять вдячні громадяни, коли невтішні результати цих медичних експериментів стануть відомі більшості населення України...
показать весь комментарий
05.07.2021 14:56
+2
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html «Спутник V» оказался полным пшиком: миллионы россиян ждет смерть, а Путину и его челяди дадут Pfizer - Пионтковский 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5960 Основная российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» полностью дискредитирована. Как в самой России, так и за ее пределами…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#more-136607 Читать далее
показать весь комментарий
05.07.2021 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А то что половина прививок сделано или будет сделано тем кто уже переболел...как в эту формулу вставить??😀
показать весь комментарий
05.07.2021 14:41 Ответить
далеко не все переболевшие идут в официальную статистику. я например не попал - болел дома, к врачу не ходил.
Но я вакцинирован.
так что какая нах разница - иди вакцинируйся чем тут на форуме срать
показать весь комментарий
05.07.2021 15:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ywZ7DR3YjE

А об этом поговорим через 20 лет при таких тепах вакцинации.
показать весь комментарий
05.07.2021 14:41 Ответить
кто нашим дебилам доктор, что в очереди на вакцинацию нет очереди? свободно - приходи, колись.
Только всякие антиапрививочники сейчас начнут зраду разгонять, мол это шмурдяк.
В Украине зарегистрированы Пфайзер. Ковишилд (АстраЗенека) и Короновак. Первые две - без вопросов, единственные признаются в ЕС. А короноваком Китай себе эпидемию закончил за полгода.
Идите и прививайтесь антипрививочники недоделанные
показать весь комментарий
05.07.2021 15:44 Ответить
Да, через год после начала антипрививочники виноваты, кто же еще. А пойти вакцинироваться сомнительным шмурдяком толкаясь в очередях и имея возможность гарантированно подхватить корону... Наф такое сомнительное удовольствие. И про Китай вообще с его "закончился" так же верится, как и ученым из Уханьской лаборатории.
показать весь комментарий
05.07.2021 16:19 Ответить
Я так понял, увеличение темпов вакцинации с целью недопущения осеннего обострения даже не рассматривается?!
показать весь комментарий
05.07.2021 14:51 Ответить
ты уже вакцинировался?
Я - да.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:44 Ответить
я тоже, но, как известно, это не гарантия, а подспорье, так сказать...
К тому же, могут снова начаться качели для бизнеса "открыть-закрыть".
Так что, коснется всех, так или иначе.
показать весь комментарий
05.07.2021 15:53 Ответить
Воно і видно....
показать весь комментарий
05.07.2021 16:00 Ответить
Кузіну вже пора думати про те, що з ним зроблять вдячні громадяни, коли невтішні результати цих медичних експериментів стануть відомі більшості населення України...
показать весь комментарий
05.07.2021 14:56 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html «Спутник V» оказался полным пшиком: миллионы россиян ждет смерть, а Путину и его челяди дадут Pfizer - Пионтковский 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5960 Основная российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» полностью дискредитирована. Как в самой России, так и за ее пределами…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-v-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%88%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bb.html#more-136607 Читать далее
показать весь комментарий
05.07.2021 15:00 Ответить
О коллективном иммунитете от зелёных дебилов пора бы задуматся
показать весь комментарий
05.07.2021 15:46 Ответить
https://twitter.com/LyudmilaMsk
https://twitter.com/LyudmilaMsk

ZLusy

@LyudmilaMsk
А вот и ловите, …. из прошлого нынешнюю ситуациюПро колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3838 Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3838

Про колективний імунітет до COVID-19 можна буде говорити ближче до кінця року, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6934
показать весь комментарий
05.07.2021 16:25 Ответить
 
 