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Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о получении прямого доступа в оккупированный Крым, - Джапарова

Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о получении прямого доступа в оккупированный Крым, - Джапарова

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко все больше изолирует страну своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Провокационные заявления Лукашенко – мы видим, что в последние недели они становятся более активными и гласными. Вспомним его последние заявления про Крым и про то, что, мол, он обратится в РФ с тем, чтобы Беларусь имела прямой доступ на оккупированный полуостров. Напомню об одном – чем больше такие заявления произносятся Лукашенко, тем больше он изолирует свою страну", - заявила Джапарова во время отдельного брифинга для журналистов на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также добавила, что в Украине не поддерживают провокационных заявлений Лукашенко, но "солидарны с народом Беларуси".

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усатый уже как и пуйло... давно потерял берега реальности
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05.07.2021 14:40 Ответить
Не буду больше называть г.Бахтиар((Судьбы Муж=Гектор=Покровский(БахЭр-Смотрящий муж) собор)) называть Севастополем.
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05.07.2021 15:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/maximov_vasily

https://mobile.twitter.com/maximov_vasily vasily_maximov @maximov_vasily

https://mobile.twitter.com/maximov_vasily https://mobile.twitter.com/maximov_vasily



А вы можете себе представить, какая сейчас царит свобода творчества в белорусском КГБ? Можно придумывать абсолютно любую ахинею - усатый полудурок ее схавает и озвучит. Вообще все что угодно.
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05.07.2021 15:08 Ответить
Ну що ви хочете від Лукашенка! Його яйця в тисках а ручку крутить Путін.
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05.07.2021 15:28 Ответить
 
 