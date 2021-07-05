Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о получении прямого доступа в оккупированный Крым, - Джапарова
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко все больше изолирует страну своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Провокационные заявления Лукашенко – мы видим, что в последние недели они становятся более активными и гласными. Вспомним его последние заявления про Крым и про то, что, мол, он обратится в РФ с тем, чтобы Беларусь имела прямой доступ на оккупированный полуостров. Напомню об одном – чем больше такие заявления произносятся Лукашенко, тем больше он изолирует свою страну", - заявила Джапарова во время отдельного брифинга для журналистов на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она также добавила, что в Украине не поддерживают провокационных заявлений Лукашенко, но "солидарны с народом Беларуси".
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А вы можете себе представить, какая сейчас царит свобода творчества в белорусском КГБ? Можно придумывать абсолютно любую ахинею - усатый полудурок ее схавает и озвучит. Вообще все что угодно.